Chelsea – Brighton : Prédiction, formations probables et cotes

Après la première victoire après deux nuls consécutifs, Chelsea se prépare désormais à affronter Brigthton pour la 20e journée de Premier League. Dans cet article, nous avons rassemblé à la fois les informations principales et les conseils de paris sur le pronostic Chelsea – Brighton.

Chelsea – Brighton conseils pour parier

Chelsea – Prédiction Brighton 1X2 : Chelsea @ 1.42 – Lottomatica

À la troisième place de la Premier League, Chelsea n'a plus perdu depuis quatre matchs et compte actuellement 12 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Brighton, avec seulement cinq victoires, est désavantagé par rapport aux Bleus, également en nombre de buts marqués, bloqués à 16 contre les 42 de Chelsea. Une victoire des hôtes est cotée à 1,42 sur Lottomatica.

Prédiction – Chelsea marquera en deuxième mi-temps – Oui @ 1,35 – Goldbet

Après Manchester City et Liverpool, Chelsea est l'équipe avec le plus de buts. De plus, lors des quatre derniers matchs à trois reprises, il a toujours réussi à marquer en seconde période. Un éventuel réseau des Bleus après la reprise est coté à 1,35 sur Goldbet.

Pronostic – Buteur Chelsea – Jorginho @ 2.15 – Eurobet

En tant que tireur de penalty, Jorginho a inscrit de nombreux buts de Chelsea cette saison de Premier League. Lors des deux derniers matchs des Bleus, contre Aston Villa et Brentford, il a toujours réussi à marquer et un éventuel but contre Brighton est coté à 2,15 sur Eurobet.

Les cotes Chelsea – Brighton

Chelsea a besoin d’une victoire pour empêcher Liverpool de s’éloigner trop du classement, tandis que Brighton avec trois points pourrait aspirer à la huitième place. Voici les cotes 1 × 2 sur les fins possibles du match :

Avant de continuer nous précisons que les cotes précédentes peuvent changer.

Formations absentes et probables de Chelsea – Brighton

Outre Werner et Havertz qui doutent encore d’une éventuelle positivité au coronavirus, parmi les absents de Chelsea on retrouve Loftus-Cheek pour une blessure à la cheville et Ben Chilwell. Deux cas de covid également pour Brighton, à savoir Locadia et Steele, tandis que Sarmiento, Alzate, Dunk et Veltman sont blessés. Ceci dit, vous trouverez ici les programmations probables du rendez-vous du mercredi 29 décembre :

Formation probable de Chelsea : Mendy ; Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Alonso ; Mont, Hudson-Odoi ; Lukaku

Composition probable de Brighton : Sanchez ; Lamptey, Webster, Burn, Cucurella; Mwepu, Lallana, Mac Allister ; Modérateur ; Maupay, Trossard