CF Rayo Majadahonda – Atletico Madrid SAD : Prédiction, formations probables et cotes

Le Rayo Majadahonda et l’Atletico Madrid s’affronteront le jeudi 6 janvier à 21h30 dans un match valable pour les seizièmes de finale de la Copa del Rey, ou Coupe du Roi, le tournoi national d’Espagne. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Rayo Majadahonda – Atletico Madrid.

Cotes et astuces pour les pronostics Atletico Madrid – Rayo Majadahonda

Prédiction Rayo Majadahonda – Atletico Madrid 1X2: Atletico Madrid @ 1.22 – Eurobet

Copa del Rey qui touche également à jouer à l’Atletico Madrid, qui est revenu pour gagner le dernier match de championnat contre le Rayo Vallecano pour 2-0 après 3 défaites consécutives contre Grenade, Séville et le Real Madrid. L’Atletico qui en Copa del Rey affrontera le Rayo Majadahonda qui est 6e au classement de la troisième division espagnole, une équipe en forme qui pourtant gagnera difficilement contre une équipe comme l’Atletico de Simeone. Voir l’article : Naples SSC – Atalanta : pronostic, cotes et astuces. Le pronostic pour ce match est clairement en faveur des Colchoneros qui partent avec l’avantage d’être une équipe avec un niveau technique élevé, bien supérieur à celui de l’équipe adverse, qui a pourtant l’avantage de jouer à domicile, facteur qui ne doit pas être sous-estimé. Cote du vainqueur Atletico donnée à 1,22 !

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,70 – Lottomatica

Il ne peut pas s’agir d’un match de plus de 2,5, avec un total de 3 buts ou plus. Sur le même sujet : Arsenal – Sunderland AFC : Prédiction, cotes et formations probables. L’action Over 2.5, cotée à 1,70, est certainement la meilleure option, cotée à un excellent 1,70 entre autres !

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,50 – Goldbet

Entre Goal et No Goal nous choisissons de vous conseiller et de prédire le No Goal, donc avec le réseau d’une seule formation, voire pas d’option, mais nous ne considérons pas cela possible. Sur le même sujet : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris.

Les cotes du match Rayo Majadahonda – Atletico Madrid

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

A voir aussi : Arsenal – Liverpool : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris Arsenal et Liverpool s’affronteront le jeudi 6 janvier à 20h45 lors de…

Les formations probables du Rayo Majadahonda – Atletico Madrid

Parmi les indisponibles, nous ne trouvons que des joueurs de l’Atletico Madrid qui ne pourront pas participer au match, notamment: Herrera, Joao Felix, Koke, Llorente et Savic. Voici les formations probables du match.

Formation probable Rayo Majadahonda (4-2-3-1): Fernandez, Lopez, Bernal, Casado, Osei, Garcia, Tassembedo, Gomez, Susaeta, Albiach, Sanchez.

Formation probable de l’Atletico Madrid (4-4-2) : Oblak, Trippier, Gimenez, Hermoso, Lodi, Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar, Correa, Suarez. Entraîneur : Diego Simeone