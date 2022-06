Ces 3 joueurs que Galtier pourrait amener avec lui au PSG

Tout proche de devenir le prochain entraîneur du PSG, Christophe Galtier pourrait activer participer au mercato estival. Plusieurs pistes sont déjà actives, de concert avec Luis Campos. Voici les noms.

Khephren Thuram (Nice)

Le milieu de terrain de l’OGC Nice, produit de l’académie de Monaco, a connu une saison exceptionnelle en 2021-2022. Khephren Thuram s’est imposé dans un rôle de milieu de terrain défensif dans le onze de départ de Christophe Galtier avec 36 matchs de Ligue 1. Il a compilé au passage quatre buts et deux passes décisives et est peut-être le seul joueur niçois à sortir de cette saison avec un statut renforcé, bien qu’il ait souvent été le poids lourd de Galtier dans sa recherche d’équilibre. Milieu de terrain profond dynamique et direct, qui peut également jouer en tant que sentinelle pure et simple, Thuram est souvent déplacé vers la gauche du milieu de terrain pour équilibrer une option plus offensive sur le flanc opposé. Après une fin de saison plus prometteuse, Thuram a été l’un des rares milieu de terrain décisif dans une attaque niçoise souvent hésitante en 2022. N’ayant vraiment émergé comme une force qu’au milieu de la saison, la saison prochaine pourrait être l’occasion pour Thuram de s’imposer véritablement en Ligue 1 en supposant que Galtier puisse le déployer efficacement car sa meilleure position reste incertaine. Un rôle plus mobile et dynamique en soutient de l’attaque dans un 4-3-3 semble être le bon système pour exploiter au maximum ses capacités. Un joueur d’avenir, polyvalent, que Galtier pourrait parfaitement utiliser dans la rotation au PSG. Lui laisser le temps de grandir, en cotoyant les meilleurs. Un pari sur l’avenir pour ce joueur sous contrat avec Nice jusqu’en 2025.

Il n’y aura sûrement jamais de nouveau Paul Pogba mais voici son digne héritier:Khephren Thuram pic.twitter.com/vinwF36Hvq — Lounes ⵣ (@lounes2vvs) June 19, 2022

Amine Gouiri (Nice)

Désormais établi comme une jeune star montante de Ligue 1, Amine Gouiri dispose d’un avenir très prometteur. De plus, son jeu complet correspond au profil de plus en plus recherché par les entraîneurs basés sur la possession, ce qui rend l’attaquant encore plus attrayant pour les meilleures équipes. Amine Gouiri est un attaquant techniquement complet qui excelle dans l’utilisation d’un jeu de possession pour lier des mouvements offensifs ou se créer des chances au cœur de l’attaque de son équipe. Bien qu’il ne soit pas imposant physiquement ni doté d’une vitesse hors du commun, il a une agilité et un équilibre qui se marient parfaitement avec ses compétences techniques, ce qui en fait un joueur très difficile à défendre. L’habileté et la cohérence de la première touche de Gouiri sont de classes mondiales, il a rarement besoin de plus que cela pour mettre le ballon sous son contrôle. Un profil que Paris n’a pas dans son effectif et qui pourrait parfaitement rendre des services durant la longue et éprouvante saison d’un club qui joue sur tous les tableaux. Si Paris ne conserve pas Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri peut être une recrue intéressante. D’autant que le PSG surveille son profil depuis plusieurs saisons…

🗣💥 Yassine, supporter du PSG, nous appelle au 32 16 : « Si Galtier vient, je ne regarderai même pas les matchs du PSG. Il se fait malmener par Dolberg et Gouiri et tu crois qu’il va gérer Messi et Neymar ? C’est n’importe quoi » pic.twitter.com/mZ1PU1jW0m — After Foot RMC (@AfterRMC) June 16, 2022

Zeki Celik (Lille)

Arrivé au club en 2018, Zeki Celik a été l’un des grands artisans du titre de champion du LOSC lors de la saison 2020/2021. Lille joue dans un système qui permet aux latéraux de monter constamment haut sur le terrain. C’est bénéfique pour Celik qui aime attaquer et aller de l’avant. À Lille, en plus d’avoir des arrières latéraux offensifs, ils veulent aussi qu’ils pressent haut à la perte du ballon pour arrêter le jeu plus près du but adverse. Pour cela, ils utilisent un système de contre-pression où une fois que l’équipe perd le ballon, elle va rapidement le récupérer. Lors de certains matchs de Ligue des champions, Lille a joué avec 3 défenseurs centraux, au lieu de son système habituel de 4-4-2, un dispositif qui profite à Celik.

Celik est un arrière droit solide sur le plan défensif qui presse haut tout en étant offensif. Il répond à ces deux besoins mais peut s’améliorer dans certains aspects défensifs comme le dégagement du ballon ou dans les duels aériens. Offensivement, il offre différentes options qui profitent à Lille et il est clair qu’il est un arrière à l’esprit offensif. Paris, qui cherche une doublure pour Achraf Hakimi, pourrait se laisser tenter par Celik. Lille a besoin d’argent et pourrait le vendre moins de 10 millions d’euros. Galtier le connaît bien et saura l’utiliser.