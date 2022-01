CD Alcoyano – Real Madrid MCF: Prédiction, formations probables et cotes

Alcoyano et le Real Madrid s’affronteront le mercredi 5 janvier à 21h30 dans un match valable pour les seizièmes de finale de la Copa del Rey, ou Coupe du Roi, le tournoi national d’Espagne. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Alcoyano – Real Madrid.

Cotes et Astuces pour les Prédictions Alcoyano – Real Madrid

Alcoyano – Prédiction Real Madrid 1X2: Real Madrid @ 1.22 – Eurobet

Nous sommes arrivés à la compétition nationale, après le championnat, le plus important d’Espagne, la Copa del Rey, qui comme dans notre Coupe d’Italie, donne aux équipes de deuxième et troisième division la possibilité de rivaliser avec des équipes d’un autre niveau, celles de la Liga, et c’est le cas de ce match, entre l’Alcoyano qui est en troisième division espagnole, notre Lega Pro, pour être clair, et le Real Madrid que l’on connaît très bien. Pour ce match le pronostic est assez facile compte tenu de la différence technique entre les 2 formations. Ceci pourrez vous intéresser : Cittadella – Como 1907 : Prédiction et formations probables. Le Real Madrid, l’équipe la plus forte d’Espagne en ce moment, premier du classement de la ligue, face à Alcoyano, 11e du classement RFEF Primera Division. Match de pronostic facile, avec le Real Madrid évidemment le favori à 1,22 !

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,50 – Lottomatica

Il ne peut manquer d’être un match dans lequel peu de buts seront marqués, et 3 buts pour un tel match est probablement le minimum, c’est pourquoi Over 2. Lire aussi : Clermont – Marseille OM : prédiction et formations probables.5 est l’une des cotes les plus jouées, compte tenu également des cotes qui ne sont pas aussi basses que ça devrait être, un bon 1,50 !

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,70 – Goldbet

Entre Goal et No Goal, donc réseau des deux équipes ou pas, nos experts n’ont aucun doute. Sur le même sujet : Chelsea – Brighton : Prédiction, formations probables et cotes. Le Real Madrid sera certainement la seule équipe à marquer dans ce match, option cotée sur Goldbet à 1,70 !

Les cotes du match Alcoyano – Real Madrid

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations d’Alcoyano – Real Madrid

Liste indisponible et blessée qui verra le Real Madrid toujours absent en raison de COVID et de blessures : Carvajal, Ceballos, Alaba, Jovic, Vinicius Junior. Voici les files d’attente probables ci-dessous:

Formation probable d’Alcoyano (4-3-3): Miras, Fernandez, Hinojosa, Munoz, Mena, Bandagogo, Chironi, Martinez, Gonzalez, Dorrio, Oliva.

Formation probable du Real Madrid (4-3-3) : Courtois, Vazquez, Militao, Nacho Fernandez, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Hazard, Benzema, Vinicius Jr. Entraîneur : Carlo Ancelotti