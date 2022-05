Carlo Ancelotti devient le premier entraîneur à remporter des titres dans les cinq meilleures ligues européennes

Le Real Madrid a été sacré champion de LaLiga pour la 35e fois après sa victoire 4-0 contre l’Espanyol au Bernabeu. L’équipe la plus décorée du football espagnol a ajouté le titre 2021-22 à sa collection.

Ces performances des Blancos ont permis à l’entraîneur Carlo Ancelotti de franchir une nouvelle étape en devenant le premier entraîneur de l’histoire à remporter des championnats dans les cinq premières ligues européennes.

Carlo Ancelotti était déjà dans l’histoire

L’Italien de 62 ans était déjà entré dans l’histoire au début du mois en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions pour la quatrième décennie en tant que manager – un total qui s’élève à cinq si l’on inclut sa carrière de joueur – et aujourd’hui, il a encore renforcé son statut de grand du football européen.

Une facette intéressante de l’exploit d’Ancelotti est qu’il n’a remporté chacun des cinq grands championnats européens en tant qu’entraîneur qu’à une seule occasion, et qu’il ne peut donc pas prétendre avoir le plus grand nombre de victoires parmi ses pairs.

Voici comment Ancelotti a obtenu son premier titre historique avec une série de titres qui a commencé il y a presque 20 ans.

1. Serie A (Italie)

Le premier titre de champion de la carrière d’Ancelotti a été remporté avec l’AC Milan en 2003-04, lorsqu’il a mené les Rossoneri à la gloire pour leur premier Scudetto depuis 1998-99. L’équipe d’Ancelotti, qui avait remporté la première des deux Ligues des champions sous sa direction la saison précédente, a réussi à remporter le championnat avec une marge impressionnante de 11 points sur la Roma, deuxième, qui a marqué trois buts de plus et en a concédé cinq de moins que le Milan.

2. Premier League (Angleterre)

Ancelotti a été nommé manager de Chelsea en juillet 2009, le jour même où il a mis fin à sa longue association avec le Milan, après avoir supervisé une troisième place décevante en Serie A. Il a remporté le titre de Premier League dès sa première campagne, même si la course a duré jusqu’à la dernière journée. Au final, les Blues devancent leurs rivaux de Manchester United d’un seul point grâce à une victoire 8-0 sur Wigan Athletic, qui leur permet également d’établir un nouveau record de buts marqués en une saison (103). Six jours plus tard, Ancelotti conduit le club vers le premier doublé de son histoire en battant Portsmouth en finale de la FA Cup, mais son mandat ne durera que jusqu’à la fin de la saison suivante.

3. Ligue 1 (France)

Ancelotti a passé moins de 18 mois à la tête du Paris Saint-Germain, de décembre 2011 à mai 2013, et a tout de même trouvé le temps de remporter le titre de champion de Ligue 1 lors de sa première et unique saison complète à la tête du club. Il a succédé à Antoine Kombouaré, qui a été destitué, et a terminé deuxième derrière Montpellier lors de ses premiers mois au Parc des Princes, avant de faire mieux en 2012-2013 et de remporter le premier championnat sous l’égide des Qataris, à deux journées de la fin.

4. Bundesliga (Allemagne)

Après deux ans à la tête du Real Madrid, au cours desquels il a remporté sa troisième Ligue des champions, et la dixième tant attendue par le Real, Ancelotti a été nommé entraîneur du Bayern Munich pour la saison 2016-17. Il a remplacé Pep Guardiola, qui est parti après avoir remporté trois titres en autant de saisons en Allemagne. Ancelotti a maintenu le niveau et a ramené la Meisterschale à l’Allianz Arena pour une cinquième année consécutive, avec son équipe en haut du tableau pendant toutes les semaines de match de la saison sauf trois. Cependant, il n’est resté en poste que jusqu’en septembre de la saison suivante, lorsqu’il a été licencié à la suite d’une défaite 3-0 contre son ancien club, le PSG, en Ligue des champions.

5. LaLiga (Espagne)

Ancelotti a remporté la “Décima” lors de son premier passage au Bernabéu, de 2013 à 2015, mais il a perdu face au FC Barcelone et à l’Atlético de Madrid lors de ses deux courses au titre de champion. Il a toutefois eu une chance de se racheter lorsqu’il a été débauché d’Everton et reconduit par les Blancos en juin 2021 pour remplacer Zinedine Zidane et, à peine 10 mois plus tard, il l’a méritée. Un 4-0 contre l’Espanyol a permis au Real de remporter sa première couronne de LaLiga depuis 2019-20 et seulement sa troisième au cours de la dernière décennie.