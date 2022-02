Burkina Faso – Sénégal : Prédiction, cotes et pronostics

Burkina Faso – Sénégal Prédiction 1X2 : Sénégal @ 1,80 – Eurobet

Nous avons atteint la demi-finale de la Coupe d’Afrique, où l’un des deux matchs sera celui entre le Burkina Faso et le Sénégal avec la deuxième équipe clairement favorisée étant plus forte techniquement et pas seulement. Le Sénégal a cité la victoire à 1,80 sur Eurobet. Lire aussi : Udinese vs Crotone : Prédiction, cotes et conseils pour votre paris. Nous vous rappelons que s’agissant d’une demi-finale, les cotes ne seront valables que jusqu’à 90 minutes, et au plus tard en cas de prolongation. Le Sénégal qui débutera dès la première minute avec les plus grands talents sur le terrain dont Sadio Mané qui ne peut certainement pas manquer d’avoir été le pilote de l’équipe nationale du Sénégal jusqu’à présent.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Moins de 2,5 @ 1,35 – Lottomatica

Le Sénégal est certes le favori mais une part un peu “Classique” de cette Coupe d’Afrique a certainement été l’équipe des moins de 2,5 ans, compte tenu du peu de buts marqués. Voir l’article : Fiorentina ACF – US Salernitana : pronostics, cotes et astuces pour votre paris. Aussi pour ce match, l’option reste plus que vivante, cotée à 1,35 sur Lottomatica.

Prédiction Goal / No Goal : No Goal @ 1,45 – Goldbet

Selon nos experts, le Sénégal ne marquera qu’une seule formation, avec la part No Goal privilégiée au Goal coté à 1,45 ! A voir aussi : Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote.

Les meilleures cotes pour le match Burkina Faso – Sénégal

La cote 1X2 sur le pronostic Burkina Faso vs Sénégal

Les cotes de ce match sont fournies par Bet365 :

La cote Double Chance sur le pronostic Burkina Faso vs Sénégal

Les cotes pour ce match sont fournies par Sisal :

La cote Plus de / Moins de 2,5 sur le pronostic Burkina Faso vs Sénégal

Les cotes pour ce match sont fournies par Eurobet :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Le dernier match joué par les deux équipes, le résultat Burkina Faso – Sénégal

Le dernier match joué entre le Burkina Faso et le Sénégal était dans le tour de qualification pour la Coupe du monde 2018, qui s’est soldé par un match nul 2-2.

Résultat Burkina Faso – Sénégal : 2-2