Brighton – Chelsea : Pronostic, formations probables et cotes

Brighton et Chelsea entreront sur le terrain à 21h00 le mardi 18 janvier pour tenter de gagner des points pour remonter au classement. Au vu des résultats des équipes, le pronostic Brighton – Chelsea tend en faveur de l’équipe visiteuse, mais voyons quelques conseils de paris.

Brighton – Chelsea prédiction à parier

Pronostic Brighton – Chelsea 1X2 : Chelsea @ 1,75 – Lottomatica

Même si le Chelsea de Tuchel ne connaît pas une période très positive, avec trois nuls, une défaite et une seule victoire lors de ses 5 derniers matches de championnat, l’équipe visiteuse défend tout de même bien sa troisième place. A voir aussi : Gênes CFC – UC Sampdoria : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. Brighton, avec sa neuvième place, est l’une des équipes qui a fait le plus match nul, mais elle compte la moitié des victoires par rapport à Chelsea, ainsi que moins de la moitié des buts marqués au total.

Prédiction – Score en première mi-temps – Chelsea @ 1.76 – Goldbet

Lors de leurs quatre derniers matchs de Premier League, y compris leur match précédent contre Brighton, Chelsea a marqué un total de quatre buts en première mi-temps. A voir aussi : Manchester City – Chelsea : pronostic, cotes et composition probable. Un but des Blues avant la mi-temps est coté sur Goldbet à 1,76.

Pronostic – Marquer le premier but – Chelsea @ 1.58 – Eurobet

Avec 45 buts au total contre les 21 de Brighton, Chelsea a une attaque beaucoup plus forte que les hôtes et c’est précisément pour cette raison que les Blues sont cités comme la première équipe à marquer lors du match de mardi. Ceci pourrez vous intéresser : AS Monaco – Rennes : Pronostic, cotes et formations probables.

Les cotes Brighton – Chelsea

Ci-dessous, nous avons collecté les cotes sur les paris 1 × 2 pour le résultat final :

Toutes les cotes décrites ici peuvent changer.

Sur le même sujet : Southampton – Tottenham Hotspur : prédiction, formations probables et conseils pour votre paris La Premier League se poursuit avec le match entre Southampton et Tottenham…

Formations absentes et probables de Brighton – Chelsea

Pour le match de mardi, Brighton devra renoncer à Sarmiento et Dunk en raison de leurs blessures respectives à la cuisse et au genou. Bissouma, quant à lui, sera absent en raison de la Coupe d’Afrique. Du côté de Chelsea comme absent on retrouve James et Chilwell pour blessure et Christensen pour positivité au coronavirus. Voici les formations possibles pour le prochain match :

Composition probable de Brighton : Sanchez ; Lamptey, Duffy, Brûler, Cucurella ; Mwepu, Lallana, Moder ; Gross, Maupay, Trossard

Formation probable de Chelsea : Mendy ; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger ; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso ; Mont, Havertz, Werner