Brésil – Paraguay : Pronostic, formations probables et cotes

Cotes et astuces de prédiction Brésil – Paraguay

Brésil – Paraguay Prédiction 1X2 : Brésil @ 1.29 – Eurobet

C’est aussi au Brésil d’affronter cette 16e journée des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar avec un défi qui le verra affronter le Paraguay, qui du groupe est 9e au classement. Ceci pourrez vous intéresser : Manchester United – Burnley : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris. Le pronostic pour ce match ne peut manquer d’aller en faveur de l’équipe vert-or compte tenu des dernières performances incroyables, donc le 1 donné à 1,29 est définitivement le choix de nos experts à vous recommander et à parier absolument.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,98 – Lottomatica

En parlant du Brésil, on ne peut manquer d’évoquer Over 2.5, la part en question donnée à 1. Voir l’article : Inter Milan – Spezia : pronostics, cotes et pronostics.98 sur Lottomatica et à jouer absolument.

Prédiction But / Pas de but : Goal @ 2,10 – Goldbet

Le but des deux équipes est une bonne option même si le Paraguay n’a pas réussi à marquer en 6 matches. Sur le même sujet : Real Madrid – Athletic Bilbao: Prédiction et formations probables. Un pari risqué mais pur d’être gagnant donné à 2,10 sur Goldbet.

Sur le même sujet : Bologne BFC – Juventus : pronostics et cotes La Juventus, après les points perdus en raison du match nul inattendu…

Les cotes du match Brésil – Paraguay

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Lire aussi : PSG – Nice : Pronostic, compositions probables et cotes Le PSG et Nice s’affronteront le lundi 31 janvier à 21h15 en…

Les formations probables de Brésil – Paraguay

Probable équipe du Brésil (4-4-2) : Alisson, Royal, Militao, Thiago Silva, Alex Sandro, Raphinha, Fred, Casemiro, Vinicius, Cunha, Coutinho. Entraîneur : Tite. Indisponible:

Formation probable du Paraguay (4-4-2) : Silva, Escobar, Gomez, Alonso, Arzamendia, Ojeda, Rojas, Sanchez, Almiron, Sanabria, Gonzalez. Entraîneur : Guillermo Barros Schelotto. Indipsonable : Barreto, Alderete.

Sur le même sujet : Arsenal – Sunderland AFC : Prédiction, cotes et formations probables Arsenal et Sunderland s’affronteront le mardi 21 décembre à 20h45 lors d’un…

Heure Brésil – Paraguay et où la voir à la télévision ou en streaming

Le Brésil et le Paraguay s’affronteront à 01h30 le mercredi 2 février. Il ne sera pas possible de regarder le match en direct à la télévision sur aucun diffuseur italien, car les droits du groupe sud-américain des éliminatoires de la Coupe du monde n’ont pas été achetés dans notre pays. Au contraire, il sera visible en live streaming gratuitement : il suffit d’accéder au site Mola Tv ou de télécharger l’application pour profiter du jeu.