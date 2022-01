Brentford – Manchester City : Prédiction, formations probables et cotes

Mercredi 29 décembre à 21h15, Brentford accueillera Manchester City, première équipe du classement, pour la 20e journée de championnat. Dans ce pronostic Brentford – Manchester City, vous pouvez lire trois des meilleurs conseils de paris, ainsi que les informations les plus importantes sur l’événement.

Brentford vs Manchester City pronostics, conseils et dernières cotes

Brentford – Prédiction Manchester City 1X2 : Manchester City @ 1.18 – Eurobet

Le Manchester City de Guardiola ne compte que les victoires lors des derniers matchs joués et, contre une équipe fluctuante comme Brentford, il est possible qu’ils parviennent à obtenir une victoire qui n’est pas trop compliquée. Désormais, les citoyens sont en tête du classement à six points de Liverpool en deuxième position. Voir l’article : Turin – Bologne : pronostic, cotes et pronostics. Une victoire de Man City également dans le prochain défi est donnée à 1,18 sur Eurobet.

Prédiction – Total de buts à l’extérieur – Plus de 2,5 @ 1,85 – Goldbet

Grâce au 6-3 obtenu lors du dernier match de Premier League, Man City a officiellement atteint Liverpool en termes de buts et désormais les deux équipes se partagent le titre de la meilleure attaque de la ligue. A voir aussi : Bologne (BFC) – AS Rome : pronostics, cotes et pronostics. Cela dit, un total de plus de 2,5 buts pour Manchester City est coté à 1,85 sur Goldbet pour le match contre Brentford.

Pronostic – Sterling – Buteur @ 2.30 – Lottomatica

Sterling, joueur à grande vitesse, est toujours capable de surprendre ses adversaires par sa course et son explosivité. Autant dire qu’un doublé compte également lors du dernier match joué, contre Leicester City. Ceci pourrez vous intéresser : Lyon OL – RC Lens : pronostic et formations probables. De plus, l’attaquant fait également partie des tireurs possibles, et pour le moment l’un de ses buts lors du prochain match est coté à 2h30 sur Lottomatica.

Les cotes Brentford – Manchester City

Avant de continuer avec les informations principales, jetons un coup d’œil rapide aux cotes 1 × 2 :

Les quotas de nos recommandations sont susceptibles de changer.

Ceci pourrez vous intéresser : Gênes CFC – Atalanta : pronostics, cotes et conseils pour votre paris Après l’interruption brutale de sa séquence de six matchs consécutifs, l’Atalanta a…

Blessés, absents et probables formations de Brentford – Manchester City

Les blessures à la cuisse dépeuplent dans les rangs de Brentford, en effet on peut compter des joueurs comme Ajer, Martin, Jorgensen et Goode absents pour cette même raison. Jeanvier ne pourra pas participer en raison d’une blessure au genou. Pour les Citizens, nous trouvons Ferran Torres, Delap, Walker et Stones indisponibles. Ci-dessous, nous avons décrit quelles pourraient être les formations de départ pour le match :

Équipe probable de Brentford : Fernandez ; Pinnock, Jansson, Sorensen ; Canos, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry ; Toney, Mbeumo

Formation probable de Manchester City : Ederson ; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko ; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne ; Sterling, Foden, Grealish