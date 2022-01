Bologne – Naples SSC : pronostics, cotes et conseils pour votre paris

Napoli à la troisième place du classement se prépare à défier Bologne à l’extérieur pour le match du lundi 17 janvier. Selon notre prédiction Bologne – Naples, l’équipe Azzurri devrait pouvoir gagner, compte tenu également des derniers résultats des hôtes, mais voyons les meilleurs conseils de paris.

Bologne – Naples prédiction et résultats des matchs

Bologne – Naples : Prédiction 1×2 : Naples @ 1.95 – Goldbet

Dans cette saison de Serie A, Napoli n’est certainement pas à 100% de ses capacités, notamment grâce à la longue série de blessures survenues à l’équipe. Cependant, les Napolitains disposent toujours de la défense la plus solide de la ligue et d’une attaque qui parvient à marquer au moins un but dans presque tous les matchs joués. A voir aussi : ACF Fiorentina – Genoa CFC : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. Bologne, fraîchement sorti de quatre défaites lors des cinq derniers matches, aura certainement du mal à percer les défenses napolitaines.

Prédiction – Les invités marquent en première mi-temps – Oui @ 1,85 – Lottomatica

Lors des derniers matches où Napoli a réussi à marquer, au moins un but a toujours été marqué avant la fin de la première mi-temps, même dans des matches comme celui contre Milan ou la Juventus, ou avec des équipes qui disposent de meilleures défenses que celle de Bologne. Voir l’article : Udinese – AC Milan : pronostics, cotes et astuces pour votre paris. . Un réseau napolitain avant l’intervalle est coté à 1,85 sur Lottomatica.

Pronostic – Score premier – Napoli @ 1.71 – Eurobet

Lors des 4 derniers matches disputés avec Bologne, Napoli a toujours réussi à marquer le premier but, y compris le match aller de cette saison en Serie A. Ceci pourrez vous intéresser : Rennes – Lyon (OL) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris. Un premier but des Napolitains lors du match de lundi est coté à 1,71.

Les cotes Bologne – Naples

1 × 2 cotes de pari

Avec trois points, Naples pourrait s’éloigner de l’Atalanta et se rapprocher de Milan en deuxième position, tandis que Bologne pourrait réussir à entrer dans le top 10 du classement. Voici les cotes de Goldbet sur les résultats finaux possibles :

Cotes Goal / NoGoal

Voyons maintenant les cotes sur les paris GG/NG pour le prochain match :

Citer les résultats exacts

Avant de continuer, voici quelques-uns des résultats exacts les plus probables :

Dernier résultat Bologne – Naples : une série de victoires napolitaines

Lors des 3 derniers matchs directs entre les deux équipes, Napoli a toujours réussi à remporter la victoire et à deux reprises, Bologne n’a pas réussi à marquer même un but. Le dernier match disputé du match aller du championnat a en effet été remporté par Napoli 3-0 grâce à un but de Fabian Ruiz et un doublé d’Insigne sur penalty.

Résultat Naples – Bologne : 3-0