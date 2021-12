Bologne – Fiorentina ACF : pronostic, cotes et pronostics

Les matches du dimanche 5 décembre pour la seizième journée de championnat débutent par un match assez équilibré entre Bologne et la Fiorentina. En fait, un match nul entre les équipes n’est pas exclu du pronostic Bologne – Fiorentina et dans cet article, nous vous proposons quelques-uns des meilleurs conseils de paris.

Bologne – pronostic Fiorentina sur le match final

Bologne – Prédiction Fiorentina 1 × 2: Tirage au sort @ 3.10 – Lottomatica

Ayant déjà enregistré deux nuls lors de leurs deux derniers matches directs de Serie A lors de la rencontre du dimanche 5 décembre, Bologne et la Fiorentina pourraient toutefois terminer sur un nul qui pourrait toutefois changer la position au classement des deux équipes. Lire aussi : AC Milan – US Salernitana : pronostics et cotes. Les deux équipes occupent respectivement les huitième et sixième places de la Serie A et, en calculant la même différence de buts, un match nul est coté à 3,10 par Lottomatica.

Pronostic – Vlahovic – Buteur @ 2.40 – Eurobet

Vlahovic a marqué deux fois lors du dernier match direct entre Bologne et la Fiorentina et a réussi à marquer quatre buts lors des trois derniers matchs de Serie A. A voir aussi : Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote. L’un de ses buts possibles au but de Bologne de Mihajlovic est répertorié à 2,40 sur le site Web d’Eurobet.

Prédiction – Scores des invités en première mi-temps – Oui @ 1,99 – Goldbet

Lors du dernier match joué par la Fiorentina, la Viola a marqué trois buts à la Sampdoria et tout au long de la première mi-temps du match. Ceci pourrez vous intéresser : Gênes CFC – Milan ACM : pronostics, cotes et pronostics. La possibilité qu’un but dans le premier se répète lors du match contre Bologne est cotée à 1,99 sur Goldbet.

Autres cotes Bologne – Fiorentina sur le match de dimanche

Cotes pour le résultat du match

Nous avons précédemment décrit les cotes données par Lottomatica Better à un match nul entre Bologne et la Fiorentina, mais voyons maintenant les cotes sur les autres résultats du match :

Objectifs de la somme des cotes

Lors des derniers matchs directs entre les deux équipes protagonistes, les sommes des moins de 2,5 et des plus de 2,5 ont alterné. Nous avons rassemblé ici les cotes Goldbet sur ce type de pari :

Cotes du résultat exact

Les dernières cotes que nous analyserons sont celles relatives à certains résultats exacts possibles du match Bologne – Fiorentina :

Les cotes mentionnées ici peuvent être sujettes à changement avant dimanche, nous vous recommandons donc de toujours consulter les sites Web officiels des bookmakers pour les valeurs les plus récentes.

Dernier Résultat Bologne – Fiorentina : un nul

Les deux derniers matchs directs entre Bologne et la Fiorentina se sont tous deux soldés par un match nul. En janvier de cette année, les deux équipes ont terminé le match avec un 0-0 sans but, tandis qu’en mai, le résultat s’est arrêté à 3-3 avec un triplé de Palacio pour Bologne, un doublé de Vlahovic et un but de Bonaventura pour la Fiorentina.

Résultat Bologne – Fiorentina : 3-3

Buteurs : Palacio, Vlahovic, Bonaventura

