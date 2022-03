Bologne (BFC) – AS Rome : pronostics, cotes et pronostics

Mercredi 1er décembre à 18h30 Rome et Bologne seront sur le terrain pour la quinzième journée de Serie A. Les Giallorossi de Mourinho débutent comme favoris pour le pronostic Bologne – Rome, notamment après la victoire contre Turin. Ici, vous pouvez consulter les conseils de paris les plus intéressants.

Bologne – Rome prédiction pour placer un pari

Bologne – Rome Prédiction 1 × 2: Rome @ 2,20 – Lottomatica

La Roma lors de la quatorzième journée de Serie A a obtenu sa deuxième victoire consécutive et, selon notre prédiction, lors du match contre Bologne, elle pourrait en atteindre trois. Les affrontements les plus récents avec l’équipe bolonaise se sont tous terminés par la victoire des capitolinis et compte tenu de la bonne défense que Rome fait preuve lors des derniers matchs entre le championnat et la Conference League, les chances de victoire sont bonnes. Sur le même sujet : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Pour ceux qui souhaitent parier sur une victoire de Giallorossi, la cote de Lottomatica est de 2,20.

Pronostic – Score premier – Roma @ 1,75 – Eurobet

Lors des trois derniers matchs disputés, la Roma a toujours réussi à marquer en premier et, en plus, elle n’a jamais encaissé de but. Lors du dernier match, Tammy Abraham, l’attaquante anglaise, a réussi à marquer en première mi-temps, inscrivant la victoire de la Roma sur Turin. Lire aussi : Cittadella – Como 1907 : Prédiction et formations probables. Un premier but du Capitole également lors du match contre Bologne est coté à 1,75 sur Eurobet.

Pronostic – Résultat correct – 0-2 Roma @ 12.50 – Goldbet

La Roma n’a encaissé que 15 buts en 14 matchs joués et pour cette raison, nous pensons que son secteur défensif a de bonnes chances de résister aux attaques de Bologne et d’en sortir indemne. Ceci, combiné à des joueurs comme Abraham, pourrait conduire la Roma à remporter le match 0-2. Sur le même sujet : Reims (SR) – Monaco (AS) : Pronostic et formations probables. Les cotes sur ce résultat exact sont de 12,50 sur Goldbet.

Les cotes Bologne – Rome

Chances pour le résultat

Selon la prédiction Bologne – Rome, le Capitole a d’excellentes chances de gagner, mais voyons en détail toutes les cotes relatives aux issues possibles de l’événement :

Sous/Sur ​​cotes

Le dernier match entre Bologne et Rome s’est terminé sur un résultat de moins de 2,5 et le résultat semble être reproductible si l’on considère le nombre de buts marqués par Rome lors des deux derniers matchs de Serie A, c’est-à-dire d’abord 2 puis 1. Voici les cotes pour les paris Moins / Plus de 2,5 :

Quotas GG / NG

Les trois derniers matches de la Roma ont abouti à NoGoal et la même chose peut également être dite pour les deux derniers matches de Bologne. Voici les cotes sur ce type de pari :

Nous vous rappelons que les cotes peuvent être modifiées en fonction des modifications apportées sur les sites des bookmakers.

Résultat Bologne – Rome : le dernier résultat obtenu

De 2018 à aujourd’hui, Rome et Bologne se sont affrontées cinq fois et à chaque fois, Rome a été le vainqueur. Le dernier match direct, disputé en avril, a vu les Giallorossi s’imposer avec un but de Mayoral sans encaisser le moindre but de leurs adversaires.

Résultat Bologne – Rome : 0-1