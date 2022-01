Bénévent – Monza : Prédiction, formations probables et cotes

Bénévent et Monza se rendent sur le terrain jeudi soir pour la reprise du match de la dix-huitième journée qui n’a pas été joué en raison de l’impossibilité pour les invités de partir pour le déplacement en Campanie en raison des nombreux points positifs au Covid. Les deux équipes vivaient peut-être leur meilleur moment de la saison et couraient vers des postes utiles pour une promotion directe. On verra laquelle des deux équipes a été la plus pénalisée par ce long arrêt. Rentrons au cœur de l’analyse des aspects les plus pertinents de la course pour mieux choisir les cotes de paris les plus intéressantes et pouvoir faire un pronostic sur Bénévent – Monza.

Bénévent – Monza : prédiction recommandée

Prédiction 1X2 – X @ 3.35 – Lottomatica

Bénévent revient affronter une équipe de haut niveau à Vigorito et l’objectif pour les hommes de Caserte est de mettre derrière eux les 3 défaites d’affilée face à des concurrents pour une promotion. Lire aussi : AS Roma – Spezia : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. Même après la pause, Monza est sans aucun doute un adversaire coriace pour la Sorcière et le match sera ouvert à tout type de résultat.

Prédiction Under / Over 2.5 – Under @ 1.75 – Goldbet

18 buts marqués à domicile sur 29 au total, meilleure attaque ensemble et Lecce et Brescia, ce sont les chiffres de Bénévent qui pourtant, pour une raison ou une autre à domicile contre le même rang sont en difficulté. Monza à l’extérieur prend soin de contenir davantage et cet aspect sera d’autant plus utile face à un adversaire aussi prolifique. Ceci pourrez vous intéresser : VfB Stuttgart – Bayern Munich : Cotes, Pronostics et formations probables.

Prédiction de buteur Oui / Non – Lapadula Oui @ 2.50 – Eurobet

Double contre Ternana et nouveau meilleur buteur de la cadeteria avec 10 buts. Voir l’article : Marseille OM – Reims SR : Pronostic, cotes et compositions probables. L’attaquant de l’équipe nationale péruvienne, au centre des rumeurs insistantes du marché, est encore loin de son meilleur score en Serie B – 27 buts lors de la saison 2015/16 avec Pescara – mais il est de plus en plus un joueur décisif sur l’échiquier offensif de Caserte.

Les chances de Bénévent – Monza

Bénévent frais de 2 victoires consécutives à domicile mais toujours brûlé par le double arrêt contre Brescia et Frosinone. Monza pourra-t-il sortir indemne de Vigorito ?

Bénévent – Monza : formations probables et actualités

Bénévent : Bénévent continue de croiser les doigts en vue du match difficile de jeudi contre Monza. Le nombre de positifs diminue, mais parmi ceux indisponibles il faut ajouter le nom d’Elia, absent pour cause de blessure. Dans la perspective d’un marché qui se rapproche de plus en plus, l’arrivée de Farias avec Lapadula risque de toucher l’une des nombreuses équipes de Serie A qui lui font la cour en ce moment.

Monza : Une bonne nouvelle enfin du vestiaire de la Brianza après que les écouvillons effectués sur l’ensemble du groupe de l’équipe aient tous été positifs. Pour Stroppa, il y aura donc un embarras de choix avec les inconnues liées à la très longue pause qui entre les reports et les fêtes de fin d’année n’a pas permis à Monza de s’entraîner correctement.

Formation probable Bénévent

(4-3-3) : Paléari ; Foulon, Vogliacco, Barba, Masciangelo ; Ionita, Viviani, Acampora ; Insigne, Lapadula, Improta. Berger : Caserte

Formation probable de Monza

(3-5-2) : Di Gregorio ; Donati, Marrone, Caldirola ; Pereira, Colpani, Barberis, Machin, D’Alessandro ; Ramirez, Gytkyaer. Entraîneur : Stroppa