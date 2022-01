Barcelone FCB – Real Madrid : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

Barcelone et le Real Madrid s’affronteront le mercredi 12 janvier à 20h00 dans un match valable pour la demi-finale de la Coupe d’Espagne. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Barcelone – Real Madrid.

Cotes et astuces pour la prédiction Barcelone – Real Madrid

Pronostic Barcelone – Real Madrid 1X2 : Real Madrid @ 1,95 – Eurobet

Le match le plus populaire d’Espagne, et l’un des plus regardés en Europe et dans le monde, qui à partir de cette année sera peut-être regardé par moins de monde car ce sera le premier Clasico sans Messi et Ronaldo. Ce sont 2 équipes en excellente forme, avec un Barcelone encore retrouvé grâce aux 10 points gagnés lors des 5 derniers matchs, sur 15 disponibles. Réel qu’au cours des 5 derniers matchs n’a eu qu’un petit bruit sourd, perdant contre Getafe à l’extérieur. En plus de cette défaite, 3 victoires et un nul. En parlant de la prédiction de ce match, nos experts recommandent de tout parier sur le Real Madrid, une équipe qui lors des 5 derniers matchs contre les Blaugrana a gagné 4 fois et fait match nul 1, avec donc les affrontements directs en faveur des blancos. On parlera des formations sous peu, un facteur à ne pas sous-estimer étant donné que plusieurs joueurs seront absents à cause du Covid, en attendant on vous dit que le Real Madrid vainqueur, sur le site de paris Eurobet est donné à 1,95 ! Nous vous rappelons qu’étant un match de coupe, où donc en cas d’égalité vous passez à la prolongation, tous les paris sont valables jusqu’à 90 minutes de jeu et pas plus !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,66 – Lottomatica

C’est toujours El Clasico, un match qui au fil des ans nous a toujours donné tant d’émotions et de nombreux buts, c’est pourquoi même dans ce match valable pour une place en finale de la Supercoupe d’Espagne, nous recommandons un Plus de 2,5 donné à 1,66 ! Voir l’article : Wolverhampton – Chelsea : prédiction, composition probable et conseils pour votre paris.

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,57 – Goldbet

Ils ne peuvent manquer de marquer les deux formations, la cote Goal à 1,57 est en effet l’une des cotes les plus jouées ces dernières heures du fait des cotes que nos experts vous recommandent aux parieurs. A voir aussi : Reims (SR) – Monaco (AS) : Pronostic et formations probables.

Les cotes du match Barcelone – Real Madrid

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes : A voir aussi : Arsenal – Sunderland AFC : Prédiction, cotes et formations probables.

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations de Barcelone – Real Madrid

Passons à la liste des indisponibles, qui malheureusement pour les Blaugrana est très longue. En fait, il manquera à Xavi des joueurs comme Ferran Torres, nouvelle recrue de la campagne de janvier, Garcia, de Jong, Braithwaite, Pedri, Wague, Araujo, Sergi Roberto et Demir, de nombreux joueurs même si peu de propriétaires. En revanche, le Real Madrid d’Ancelotti manquera : Carvajal, Bale, Jovic et Mariano Diaz. Voici les files d’attente probables ci-dessous:

Formation probable de Barcelone (4-3-3): ter Stegen, Dani Alves, Pique, Lenglet, Alba, Gonzalez, Busquets, Gavira, Dembele, de Jong, Jutglá. Entraîneur : Xavi Hernandez.

Formation probable du Real Madrid (4-3-3) : Courtois, Vazquez, Eder Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr. Entraîneur : Carlo Ancelotti