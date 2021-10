Avis PES eFootball 2022 de Konami : un rival raté de FIFA 22

Il existe un terme espagnol utilisé dans le football de haut niveau appelé pausa. Les joueurs qui l’ont possèdent un sens inné du moment idéal pour jouer au ballon – et eFootball de Konami, la série anciennement connue sous le nom de PES, espère qu’il a trouvé le moment idéal pour essayer quelque chose de nouveau : devenir totalement gratuit.

En plus d’être le premier à être développé pour la nouvelle génération de consoles, eFootball 2022 n’aura pas de copie en boîte à prix plein disponible à l’achat. Au lieu de cela, ses modes de base seront jouables gratuitement, tandis que d’autres, y compris la légendaire Master League de la série, seront disponibles via DLC. C’est un effort clair pour tenter certains joueurs de la FIFA de quitter le navire, mais certaines parties de l’approche de Konami suggèrent que l’eFootball a encore une tâche difficile devant lui.

Lorsque eFootball 2022 sortira le 30 septembre – un jour avant la sortie de FIFA 22 – ce ne sera guère plus qu’un avant-goût de ce qui va arriver. Et tandis que la version PS5 à laquelle nous avons joué lors d’un événement d’avant-première pratique de 90 minutes était un peu plus avancée sur le chemin du développement que ce qui sera disponible au téléchargement, elle n’avait toujours que les neuf mêmes équipes disponibles pour la sélection : Manchester United, Barcelone , Bayern Munich, Juventus, Arsenal, River Plate, Flamengo, Corinthians et leurs voisins Sao Paulo.

Il y a aussi des changements sous le capot. Konami est passé à Unreal Engine d’Epic Games pour alimenter l’eFootball 2022, ce qui le rend plus lâche et plus organique que son prédécesseur légèrement resserré, avec un rythme beaucoup plus naturel que les goalfests de bout en bout que vous obtenez si souvent sur FIFA 21 Le rythme du jeu semble beaucoup plus réaliste, avec beaucoup de puissance nécessaire pour réussir même des passes assez routinières. Pour vous aider, vous pouvez maintenir la gâchette droite pour donner un peu plus de punch à toutes les passes ou tirs, mais cela affectera la précision, en particulier si vous êtes déséquilibré ou si vous le frappez pour la première fois.

Même de petits mouvements du joystick gauche semblent désormais se traduire dans le jeu, ce qui vous donne un réel sentiment de contrôle lorsqu’il s’agit de manipuler le ballon et d’essayer de battre les joueurs adverses – quelque chose qui semblait souvent presque impossible dans eFootball PES 2021. le rythme – ou même l’arrêt complet – peut être particulièrement efficace, permettant aux coéquipiers de rattraper le jeu, de faire des courses pénétrantes et de trouver de l’espace pour recevoir une passe. Briser les défenses consiste souvent à trouver votre pause intérieure et à attendre le meilleur moment pour jouer le ballon, bien que Konami promet beaucoup de flexibilité tactique si vous préférez invoquer votre Big Sam intérieur et chasser ces POMO.

Cela ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas courir avec le ballon. Les emplacements semblent légèrement plus grands qu’auparavant et le rythme est une arme plus puissante. Des joueurs comme Alphonso Davies sont une véritable menace dans les coulisses, tandis que des défenseurs comme Dayot Upamecano ont un rythme de récupération sur lequel s’appuyer s’ils se font prendre par un coureur adverse.