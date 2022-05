Avec Mbappé à la baguette, le PSG réalise un coup monstrueux en coulisse !

Rien ne semble pouvoir se mettre en travers du PSG cet été… Après avoir détourné Kylian Mbappé du Real Madrid, les Qataris sont en feu et sont sur le point de récidiver avec un autre international français, désormais proche de signer à Paris.

Paris marche sur l’eau. Galvanisé par le retournement de situation totalement incroyable du dossier Mbappé, le PSG poursuit sur sa lancée et pourrait rapidement boucler une signature XXL. En effet, les Qataris réalisent un tour de force en coulisse depuis quelques heures. Et pour la deuxième fois en moins d’un mois, un joueur tout proche de signer au Real Madrid pourrait finalement faire demi-tour et venir parapher un contrat au PSG… Après Kylian Mbappé, c’est au tour d’Aurélien Tchouaméni de faire volte-face !

Paris fracasse le dossier

Courtisé par le Real Madrid et Liverpool, Aurélien Tchouaméni devait choisir entre ces deux clubs. Espagne ou Angleterre, le choix était limpide pour l’actuel milieu de terrain de l’AS Monaco, en feu depuis plus d’un an. Sa marge de progression saute aux yeux de l’Europe et Madrid, comme Liverpool, sont prêts à dépenser plus de 80 millions d’euros pour son transfert.

Si le cœur de Tchouaméni semblait pencher pour le Real Madrid,

Au point de voir la presse espagnole annoncer son arrivée « imminente », c’était sans compter sur l’intervention du PSG. Et en quelques jours, Paris a retourné le dossier.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Tchouaméni n’est plus proche de Liverpool ni du Real Madrid. Mais bien du PSG…

Le nouveau PSG. Merci Kylian et Nasser pour les travaux, sincèrement. 🔴🔵 pic.twitter.com/yz24MEhJQd — Un Bon Gamin. (@UnBonGamin_) May 25, 2022

Mbappé pilote tout

Les Qataris ont fait une entrée express dans le dossier. Et pour cela, ils sont bien aidés par leur atout numéro un : Kylian Mbappé. Coéquipier d’Aurélien Tchouaméni en équipe de France, la star du PSG use de son influence pour le convaincre de venir. Et avec l’argent des Qataris en soutien, tout devient plus facile… De plus, à Paris, il n’y a pas de profil à la Tchouaméni. C’est moins le cas à Madrid ou Liverpool, avec des milieux de terrain installés et expérimentés. A Paris, le Monégasque va venir se greffer à Marco Verratti, point. Les autres ne sont que des doublures potentielles (Danilo, Gueye, Herrera, Paredes).

Si rien n’est encore signé dans ce dossier, le retournement de situation signé Paris reste assez incroyable. Car si Aurélien Tchouaméni signe au PSG, c’est l’un des gros, très gros, coups du mercato. Et un nouveau camouflet pour le Real Madrid… Pas sûr que cela arrange vraiment les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, présidents des clubs respectifs. Déjà que le coup de Mbappé mettra des années avant d’être digéré…