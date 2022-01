Atalanta – Venise : Cotes, pronostics et conseils pour votre paris

L’Atalanta et Venise s’affronteront mercredi 12 janvier à 17h30 dans un match valable pour les huitièmes de finale aller de la Coupe d’Italie. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Atalante – Venise.

Cotes et astuces pour la prédiction Atalanta – Venise

Atalanta – Venise Prédiction 1X2: Atalanta @ 1.37 – Eurobet

La Coppa Italia est de retour avec les huitièmes de finale commençant par le match à 17h30 entre l’Atalanta et Venise. On sait déjà quelle équipe est favorite pour gagner et donc au passage du tour, aux quarts de finale, mais analysons la forme physique et pas seulement des 2 équipes. Comment l’Atalante et Venise arrivent-elles à ce match qui se jouera mercredi ? L’Atalanta vient d’une victoire écrasante en championnat contre l’Udinese à l’extérieur, pour un bon 2-6, tandis que Venise d’une défaite à domicile contre Milan pour 0-3. Sur le même sujet : Bologne BFC – Juventus : pronostics et cotes. En parlant de pronostic, nous croyons fermement que l’Atalanta peut évidemment passer sans problème, mais aussi avec beaucoup d’écarts. Il ne marquera pas 6 mais peut-être la moitié, puisqu’il s’agit de toute façon d’un tour en milieu de semaine et Gasperini aura certainement en tête de reposer certains joueurs. Les cotes pour le Bergamaschi gagnant sont de 1,37 !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,60 – Lottomatica

Connaissant les deux équipes, en particulier l’Atalanta qui est désormais devenue une machine à buts, devant choisir entre Plus et Moins de 2,5, nous n’avons aucun doute sur le nombre de buts au total pouvant être marqués dans ce match. Voir l’article : Cittadella – Como 1907 : Prédiction et formations probables. Nous avons donc choisi de recommander l’action Over 2.5 donnée à 1.60 !

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,80 – Goldbet

Les deux équipes marqueront-elles ? De l’avis de nos experts non, ce sera un match aux buts univoques, avec une seule équipe à marquer, c’est l’Atalanta. Ceci pourrez vous intéresser : Chelsea – Brighton : Prédiction, formations probables et cotes. La cote du No Goal est donc donnée à 1,80 !

Les meilleures cotes pour le match Atalante – Venise

Les cotes 1X2 sur le pronostic Atalanta – Venise

Les cotes de ce match sont fournies par Bet365 :

Les cotes Double Chance sur le pronostic Atalante – Venise

Les cotes pour ce match sont fournies par Sisal :

Le nombre de buts sur le pronostic Atalante – Venise

Les cotes pour ce match sont fournies par Eurobet :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Le dernier match joué par les deux équipes, le résultat Atalanta – Venise

Le dernier match joué entre l’Atalanta et Venise a eu lieu le 30 novembre 2021 en Serie A, l’Atalanta s’imposant 4-0 à domicile en championnat.

Résultat Atalante – Venise : 4-0

Buteurs : Pasalic (Triplet), Koopmeiners.

Infos et avant-première du match : Atalanta – Venise