Atalanta – Inter Milan : pronostics, cotes et conseils pour votre paris

Le dimanche 16 janvier, le grand match entre l’Atalanta et l’Inter attend tous les fans de football italiens. Selon notre prédiction Atalanta – Inter, les invités sont les favoris étant donné qu’en championnat, ils remportent victoire sur victoire. Cependant, le match sera très serré et promet d’être spectaculaire pour les fans.

Atalanta – Inter prédiction et résultats possibles

Atalanta – Prédiction Inter 1 × 2: Inter @ 1.37 – Goldbet

Avec 15 victoires sur 20 matchs de Serie A disputés, l’Inter d’Inzaghi reste confortablement à la première place du classement et possède actuellement non seulement la meilleure attaque de la ligue, mais aussi l’une des défenses les plus solides. A voir aussi : CD Alcoyano – Real Madrid MCF: Prédiction, formations probables et cotes. Le match contre l’équipe d’Orobic ne va pas être facile pour les Nerazzurri, mais l’Inter commence quand même avec la faveur du pronostic.

Pronostic – Les deux équipes marquent – Oui @ 1,43 – Lottomatica

L’Atalanta et l’Inter sont parmi les équipes les plus fortes de la ligue et lors de leur dernier match direct, ils avaient marqué un match nul avec des buts des deux équipes. Lire aussi : AC Milan – Liverpool : pronostic, cotes et astuces. Un résultat de buts pour le match de dimanche où l’Atalanta et l’Inter pourront marquer est donné à 1,43 sur Lottomatica.

Prédiction – Total de buts – Plus de 2,5 @ 1,55 – Eurobet

Les départements offensifs de l’Inter et de l’Atalanta sont parmi ceux qui ont marqué le plus de buts en Serie A et pour cette raison, une somme totale de buts supérieure à 2,5 est tout à fait probable, comme cela s’est produit lors du dernier match direct. A voir aussi : AS Roma – Cagliari : pronostics, cotes et astuces. Plus de 2,5 paris sont cotés à 1,55 sur Eurobet.

Atalanta – Inter cotes pour parier

Quotas relatifs au résultat final

Une victoire est importante pour les deux équipes afin d’obtenir le scudetto. L’Inter tentera de gagner pour conserver sa première place, tandis que la Déesse veut obtenir les trois points pour tenter de remonter en troisième position. Voyons les cotes sur les différents résultats du match :

Les cotes marquent en premier

Voyons ensemble quelles sont les cotes sur l’auteur du premier but du match :

Marqueurs de cotes possibles

L’Atalanta et l’Inter ont des joueurs très dangereux en attaque. Voyons les meilleurs buteurs du match de dimanche :

Toutes les cotes utilisées dans les conseils de paris précédents peuvent faire l’objet de modifications sur les sites officiels des bookmakers avant le match.

Dernier résultat Atalanta – Inter : un nul

L’Atalanta et l’Inter se sont rencontrés pour la dernière fois à l’Inter fin septembre. A cette occasion, le match avait été très féroce dès les premières minutes, lorsqu’un but de Lautaro Martinez avait immédiatement donné l’avantage aux hôtes. La Déesse a ensuite réduit l’écart avec un but de Malinovskiy et, immédiatement après, un but de Toloi avait donné l’avantage aux Atalantines. En seconde période, Edin Dzeko avait rétabli le match nul et décidé la fin du match.

Résultat Inter – Atalante : 2-2

Buteurs : Lautaro, Malinovskiy, Toloi, Dzeko