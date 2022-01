Aston Villa – Manchester United : Prédiction, cotes et formations probables

Après la FA Cup, Aston Villa et Manchester United retrouvent immédiatement un nouveau match direct en Premier League pour la 22e journée. Selon la prédiction Aston Villa – Manchester United, compte tenu également de la récente victoire des Diables rouges, un succès des invités est le résultat le plus probable.

Pronostic et cotes Aston Villa vs Manchester United

Aston Villa – Prédiction Manchester United 1X2 : Manchester United @ 2.40 – Lottomatica

Man United, malgré ses matchs à l’extérieur, se voit attribuer le meilleur vainqueur, en particulier après avoir remporté le match de la FA Cup contre Aston Villa le 10 janvier. Lire aussi : Wolverhampton – Chelsea : prédiction, composition probable et conseils pour votre paris. L’équipe locale revient sur deux défaites consécutives et Manchester United, même s’il n’a pas brillé lors de son dernier match de championnat, enregistre près de la moitié des défaites de ses adversaires.

Pronostic – Total de buts – Moins de 2,5 @ 1,95 – Eurobet

Lors des deux derniers matchs directs, les deux équipes ont toujours marqué un total de buts inférieur à 2,5 et la possibilité que cela se produise également lors du match du samedi 15 est cotée à 1,95. Ceci pourrez vous intéresser : AC Milan – US Salernitana : pronostics et cotes.

Prédiction – L’invité gagne au moins une fois – Oui @ 1,68 – Goldbet

Man United a des joueurs très dangereux en attaque, tels que Cavani et Ronaldo, il y a donc de fortes chances que les Red Devils puissent terminer au moins une fois vainqueurs. Ceci pourrez vous intéresser : US Lecce – LR Vicenza : Prédiction, formations probables et cotes.

Cotes Aston Villa – Manchester United

Voici les chances sur les résultats possibles :

Les dimensions utilisées dans ces recommandations sont susceptibles de changer.

Actualités, formations absentes et probables d’Aston Villa – Manchester United

Pour l’équipe à domicile on retrouve Nakamba, Young et Bailey absents pour cause de blessure, tandis que McGinn est suspendu pour avoir écopé de 5 cartons jaunes. De plus, en raison de la Coupe d’Afrique, Hassan et Traoré ne seront pas présents sur le terrain. En revanche, Dalot, Martial et Pogba sont absents des rangs de Man United en raison de leurs blessures respectives, tandis que Bailly s’occupe de la Coupe d’Afrique des nations. Vous trouverez ci-dessous les formations probables pour le début du match :

Formation probable d’Aston Villa : Martinez ; Cash, Konsa, Mings, Targett ; McGinn, Luiz, Sanson ; Trezeguet, Ings, Buendia

Formation probable de Manchester United : De Gea ; Wan Bissaka, Varane, Jones, Shaw ; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford ; Ronaldo.

Horaire d’Aston Villa – Manchester United et où le voir à la télévision ou en streaming

Le match entre Aston Villa et Manchester United le 15 janvier peut être regardé à la télévision via Sky Sport, ou diffusé en continu sur Now ou Sky Go.