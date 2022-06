ASSE : La vente du club, c’est pour tout de suite ! on connait l’acheteur

Reléguée en Ligue 2 après avoir perdu en barrages contre l’AJ Auxerre, l’AS Saint-Etienne se prépare à vivre un deuxième séisme dans les jours à venir. L’écurie forézienne devrait en effet être vendue à un fond d’investissement américain.

Le miracle vert n’a pas eu lieu. Pourtant, tous les signes parlaient en faveur des Foréziens. L’arrivée de Pascal Dupraz a réveillé l’équipe, lui qui a déjà sauvé le Toulouse Football Club d’un naufrage en Ligue 2. Et un adversaire largement à la portée des coéquipiers de Ryad Boudebouz, l’AJ Auxerre. Mais les Stéphanois se sont pris les pieds dans le tapis, jusqu’à une série de tirs au but fatale.

L’ASSE jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine, pour la plus grande tristesse d’un peuple vert qui n’est malheureusement pas au bout de sa peine…

💸 Le milliardaire Américain David Blitzer revient sur sa décision concernant l’achat de l’ASSE après les incidents survenus dimanche ! Prêt à investir 100M€, le voilà maintenant refroidi. pic.twitter.com/MF59uVK8R4 — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) May 31, 2022

Un Américain à Sainté

En plus de descendre à l’étage inférieur, l’ASSE va être vendue. Dans l’air du temps depuis plusieurs années, cette vente va enfin avoir lieu. Les actionnaires historiques, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, vont passer la main. Pour reprendre le célèbre club français, qui a écrit sa légende dans les années 1970 et 1980, c’est un Américain. David Blitzer, c’est son nom, serait tout proche de devenir le nouveau propriétaire. D’après le site But Football Club, ce ne serait plus qu’une question de jours. Le 12 juin, l’ASSE pourrait officialiser ce rachat dont le montant approcherait les 100 millions d’euros.

Qui est ce David Blitzer ?

Méconnu en France, David Blitzer est une personnalité dans le monde du sport puisqu’il dispose de nombreux investissements. Après son passage à la Wharton School, prestigieux établissement américain, il a réussi dans les affaires pour ensuite investir dans le sport. Actionnaire d’une franchise de NBA (Philadelphie) et d’un club de NHL (New Jersey Devils), David Blitzer a également les mains dans plusieurs clubs de foot. En Angleterre, il détient une participation de Crystal Palace. En Espagne, il a investi à Alcoron, pensionnaire de deuxième division. Et ce n’est pas tout ! On retrouve l’argent de Monsieur Blitzer en Allemagne (Augsbourg), aux Pays-Bas (ADO Den Haag) ainsi qu’en MLS, au Real Salt Lake. Le football est tout sauf un terrain étranger pour ce passionné qui reprendrait 100% de l’ASSE.

@Romain_Molina annonce que l’ASSE est toujours en négociations avec David Blitzer ses proches seraient encore dans les forez et aurait la priorité jusqu’à mi juin, l’américain a une bonne réputation il est discret, a un bon business et un projet sportif. Prudence avec les verts pic.twitter.com/LgLgmfK9iz — news_sainte (@news__sainte) June 1, 2022

Du changement à prévoir ?

La fortune personnelle de David Blitzer est estimée à 5 milliards de dollars. Suffisant pour changer complètement le visage de l’AS Saint-Etienne ? C’est beaucoup trop tôt pour le dire… Dans un premier temps, il faut finaliser le dossier. Après les incidents d’Auxerre, et les débordements de supporters, les discussions se sont refroidies. Mais le rachat est toujours d’actualité, avec le calendrier initial et une officialisation à la mi-juin. Ensuite, il faudra découvrir le projet à venir. En Ligue 2, l’AS Saint-Etienne devra très vite remonter parmi l’élite pour retrouver des couleurs. Reste à savoir qui sera le coach et les moyens mis à disposition pour le recrutement.

Le nom de Laurent Batlles circule. Un entraîneur choisit par David Blitzer ? Réponse dans les jours à venir…