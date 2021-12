AS Roma – Inter Milan : pronostics, cotes et pronostics

Après le match de 15h00 entre Milan et Salernitana, ce sera l’autre équipe milanaise qui entrera sur le terrain au domicile de la Roma pour tenter de défendre sa troisième place. Dans cet article, nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs conseils pour parier sur le pronostic Roma – Inter Milan.

Roma – Pronostic Inter sur le vainqueur

Roma – Prédiction Inter 1 × 2: Inter @ 1,95 – Lottomatica

Le premier grand match de la seizième journée de Serie A voit la Roma de Mourinho et l’Inter d’Inzaghi comme protagonistes, mais les neroazzurri sont les favoris pour notre pronostic étant donné qu’en 15 matchs, ils n’ont été battus qu’une seule fois. De plus, il est essentiel de noter que la Roma manquera des joueurs essentiels tels qu’Abraham et Pellegrini en raison de suspensions et de blessures. Sur le même sujet : Bologne (BFC) – AS Rome : pronostics, cotes et pronostics. Les chances d’une victoire de l’Inter sont actuellement fixées à 1,95 par rapport à Lottomatica.

Pronostic – Marquer le premier but – Inter @ 1.65 – Eurobet

L’Inter, avec 36 buts inscrits depuis le début du championnat, possède la meilleure attaque de cette saison en Serie A. Compte tenu de la présence sur le terrain de Dzeko et Martinez pour l’équipe neroazzurra et en même temps de l’absence d’Abraham pour les Giallorossi , il est facile de penser que l’Inter marquera le premier but du match. A voir aussi : Monaco (AS) – Lille (LOSC) : Pronostic et compositions probables. Un premier but des invités est coté à 1,65 sur Eurobet.

Prédiction – Scores de l’Inter dans les deux mi-temps – Oui @ 2,55 – Goldbet

Lors des trois derniers matchs de Serie A, respectivement contre Napoli, Venezia et Spezia, l’Inter a toujours marqué dans les deux mi-temps avec un total de buts marqués égal ou supérieur à 2 à toutes les occasions. A voir aussi : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. La possibilité que les Milanais parviennent à marquer à la fois en première et en seconde mi-temps avec la Roma est cotée à 2,55 sur Goldbet.

Autres cotes Roma – Inter pour le match

1 × 2 cotes

L’Inter est l’équipe privilégiée par notre pronostic mais concentrons-nous un instant sur toutes les cotes 1×2 proposées par Lottomatica :

Quotas GG / NG

En analysant ses trois derniers matches, dont deux en Serie A et un en Ligue des champions, l’Inter n’a jamais encaissé de but. Cela dit, voyons les cotes sur les paris Goal / NoGoal du match contre Roma :

Cotes des buteurs du match

Nous concluons avec un résumé des marqueurs les plus populaires :

Nous vous rappelons que les quotas mentionnés ici sont susceptibles d’évoluer.

Résultat Rome – Inter : l’avantage des Milanais

En mai de cette année, l’Inter et la Roma se sont rencontrés à Milan pour le dernier match direct de la saison dernière en Serie A. L’Inter a immédiatement pris les devants avec deux buts dans les 20 premières minutes et, bien que la Roma ait marqué avant la mi-temps, un but de Lukaku à la 90e minute a effectivement éliminé toute chance de match nul pour l’équipe Giallorossi. L’Inter s’est ensuite déclaré vainqueur du dernier match direct.

Roma – Inter résultat : 1-3

Buteurs : Brozovic, Vecino, Lukaku, Mkhitaryan

