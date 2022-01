AS Roma – Cagliari : pronostics, cotes et astuces

Pour le pronostic Rome – Cagliari sur le match du dimanche 16 janvier, les Giallorossi ne devraient pas avoir trop de difficultés à remporter la victoire. Dans cet article, vous trouverez nos conseils pour parier sur l’événement et les dernières informations sur les deux équipes.

Pronostic Roma – Cagliari et cotes pour le match

Rome – Prédiction Cagliari 1 × 2: Rome @ 1,37 – Goldbet

Roma avec sa sixième place au classement est favorisée par le pronostic Roma – Cagliari, d’autant plus que l’équipe visiteuse est actuellement dans la zone à risque de relégation avec seulement trois matchs gagnés en Serie A cette saison. Sur le même sujet : Udinese – AC Milan : pronostics, cotes et astuces pour votre paris. Avec une cote de 1,37, les Giallorossi de Mourinho sont considérés comme des vainqueurs presque certains pour le prochain match.

Prédiction – Total de buts – Plus de 2,5 @ 1,58 – Lottomatica

L’attaque de Roma a réussi à blesser la Juventus, l’une des équipes avec la défense la plus solide, lors du dernier match de Serie A. Contre Cagliari, qui a encaissé 42 buts depuis le début du championnat, les chances sont bonnes que le match voit un but somme supérieure à 2,5. Ceci pourrez vous intéresser : Clermont – Marseille OM : prédiction et formations probables. Plus de 2,5 paris sont donnés à 1,58 sur Lottomatica.

Pronostic – Buteur Roma – Abraham @ 2.05 – Eurobet

Tammy Abraham est l’une des joueuses les plus dangereuses en attaque dont dispose Mourinho et c’est lui qui a inscrit le premier but du match contre la Juve pour la 21e journée de championnat. Voir l’article : Udinese – Atalanta : pronostics, cotes et astuces. Pour le moment, l’un de ses buts à Cagliari est inscrit à 2,05 sur le site officiel d’Eurobet.

Les cotes Rome – Cagliari sur l’événement

1 × 2 cotes de paris

La Roma a de bonnes chances de gagner et de conserver sa sixième place au classement. Cagliari, en cas de victoire, pourrait sortir de la zone à risque de relégation. Ici vous pouvez trouver les cotes sur les résultats du match:

Les deux cotes marquent

Lors du dernier match direct, les deux équipes ont réussi à marquer. Voici les cotes sur les paris Goal / NoGoal :

Cotes du résultat exact

Enfin, nous avons décrit quelques résultats exacts possibles et les cotes relatives sur le site Web d’Eurobet :

Avant de continuer, notons que les cotes précédentes peuvent subir des modifications avant le début du jeu dimanche.

Dernier résultat Rome – Cagliari : une victoire vénitienne

Fin octobre 2021, Cagliari et Rome se sont rencontrés en Serie A lors d’un match qui s’est soldé par un 1-2 en faveur des Giallorossi. Bien qu’un but de Pavoletti ait donné l’avantage à Cagliari en début de seconde période, les buts d’Ibanez et de Pellegrini ont non seulement rétabli la parité, mais ont également affirmé un avantage pour la Roma qui a permis aux visiteurs de remporter la victoire.

Cagliari – Roma résultat: 1-2

Buteurs : Pavoletti, Ibanez, Pellegrini