Arsenal – Manchester City : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

La 21e journée de Premier League approche et l’un des premiers matchs sera celui entre Arsenal et Manchester City, respectivement à la quatrième et première place du classement. Selon notre prédiction Arsenal – Manchester City, les Citizens remporteront les trois points, mais voyons trois conseils de paris utiles.

Arsenal – Manchester City conseils pour parier

Arsenal – Prédiction Manchester City 1X2 : Manchester City @ 1.50 – Eurobet

Les Citizens de Guardiola, qui joueront à Arsenal, sont actuellement l’équipe qui a remporté le plus de matches de Premier League depuis le début de la saison avec 16 victoires. De plus, c’est l’équipe qui a marqué le plus de buts jamais marqués. Sur le même sujet : Parme – Brescia : Prédiction et formations probables. Une victoire de Man City est donc le résultat le plus populaire de notre prédiction.

Pronostic – Total de buts – Plus de 2.5 @ 1.50 – Goldbet

Avec 51 buts marqués, l’attaque de Manchester City reste la meilleure de Premier League à ce jour et c’est pourquoi nous pensons que le match du 1er janvier contre Arsenal pourrait se terminer avec une somme totale de buts de plus de 2,5. Lire aussi : Brentford – Manchester United : Prédiction et formations probables. De plus, l’attaque d’Arsenal, avec ses 32 buts inscrits, pourrait être en mesure de marquer des buts contre les Citizens.

Prédiction – Score premier – Man City @ 1,40 – Lottomatica

En plus d’un excellent département offensif, Manchester City reste l’équipe qui a encaissé le moins de buts depuis le début du championnat, soit seulement 12 buts. A voir aussi : US Alessandria – Parme Calcio : Prédiction, formations probables et Cotes. Avec une défense aussi bien structurée, il est donc probable que l’équipe visiteuse marque le premier but du match.

Cotes Arsenal – Manchester City

Nous concluons notre rubrique conseils avec les cotes 1 × 2 proposées par Eurobet sur les issues possibles du match :

Nous vous rappelons maintenant que toutes ces cotes sont susceptibles d’être modifiées avant le match.

A voir aussi : Cittadella – Como 1907 : Prédiction et formations probables Ce sera le match entre Cittadella et Côme pour conclure les trois…

Blessés, absents et probables formations d’Arsenal – Manchester City

Il y a actuellement quatre joueurs indisponibles dans les Gunners. Chambers, Tomiyasu et Soares seront arrêtés en raison d’un coronavirus présumé positif, tandis que Kolasinac ne prendra pas le terrain en raison d’une blessure à la cheville. Du côté des citoyens ne participeront pas Ferran Torres, Stones, Delap, Walker et Rodrigo Hernandez Cascante. Voici les formations possibles du match :

Équipe probable d’Arsenal : Ramsdale ; Tenant, Blanc, Gabriel, Tierney ; Partey, Xhaka ; Pépé, Odegaard, Saka ; Lacazette

Formation probable de Manchester City : Ederson ; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko ; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne ; Sterling, Foden, Grealish