Arsenal – Liverpool : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

Arsenal et Liverpool s’affronteront le jeudi 6 janvier à 20h45 lors de la demi-finale de la Coupe EFL, également connue sous le nom de Coupe Carabao, ainsi que de la FA Cup. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Arsenal vs Liverpool

Cotes et astuces pour les pronostics Arsenal – Liverpool

Arsenal – Prédiction Liverpool 1X2 : Match nul à 3,70 – Eurobet

La deuxième demi-finale de la Coupe EFL est un autre match à ne pas manquer, et nous parlons d’Arsenal contre Liverpool. 2 des équipes les plus actives de la Premier League s’affrontent dans un match très important qui garantit, pour ceux qui passent la finale de la Coupe nationale d’Angleterre. Jetons un coup d’œil au classement de la Premier League pour comprendre quelle saison font les deux équipes, en particulier Arsenal qui s’est enfin réveillé d’une période sombre. Les Gunners sont à la 4e place avec 35 points, 33 buts marqués et 25 encaissés, de bons numéros d’équipe avec peut-être une défense à améliorer. A voir aussi : Bologne (BFC) – AS Rome : pronostics, cotes et pronostics. Liverpool est au contraire à la 3e place avec 42 points, 7 points d’écart donc, avec 52 buts inscrits, la meilleure attaque du premier ministre juste derrière la City avec 53, et 18 buts encaissés. Le pronostic que nous aimerions vous conseiller est un match nul, des cotes et un résultat qui, comme vous le savez, ne seraient valables que pendant 90 minutes, car étant une demi-finale, il est possible que le match puisse aller en prolongation. La cote pour une égalité donnée à 3,70 !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,67 – Lottomatica

Il n’y a aucun doute sur la cote de parier sur le nombre total de buts marqués au total, qui ne peut excéder 2,5, coté en l’occurrence sur Lottomatica à 1,67 ! Sur le même sujet : Marseille OM – Reims SR : Pronostic, cotes et compositions probables.

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,52 – Goldbet

Les deux équipes marqueront-elles ? Bien sûr que oui! Ce sera un match plein de buts et de belles opportunités offensives. Lire aussi : SS Lazio – Genoa CFC : pronostics, cotes et pronostics. Nous vous conseillons donc ici de miser sur le Goal donné à 1,52 !

Les cotes du match Arsenal – Liverpool

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations d’Arsenal – Liverpool

Il y a malheureusement beaucoup d’indisponibles pour ce match, notamment chez les Reds, qui devront se passer de plusieurs joueurs blessés mais aussi de nombreux cas COVID, dont : Alisson, Origi, Elliott, Matip, Philips, Firmino, Minamino, Thiago et Salah, Keita et Mané qui ne seront pas disponibles car impliqués dans la Coupe d’Afrique. Pour Arsenal, il n’y aura pas de Chambers, Kolasinac et Elneny, Pepé, Aubameyang et Partey parce qu’ils sont en Coupe d’Afrique des Nations.

Formation probable d’Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Xhaka, Lokonga, Saka, Odegaard, Martinelli, Lacazette. Entraîneur : Albert Stuivenberg

Formation probable de Liverpool (4-3-3): Kelleher, Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas, Henderson, Fabinho, Milner, Chamberlain, Jota, Jones. Entraîneur : Jürgen Klopp