Antoine Griezmann déterminé à revenir à son meilleur niveau : “Mon coach et mes coéquipiers ont besoin de moi”

in

L’Atletico Madrid s’est rendu à San Siro ce soir pour affronter Milan lors de son deuxième match de groupe de la Ligue des champions 2021/22. Des questions ont été posées à l’équipe de Diego Simeone cette saison compte tenu de leur démarrage relativement lent, alors Los Rojiblancos souhaitaient réaliser une solide performance pour vraiment faire avancer les choses; ils n’étaient pas exceptionnels, mais ils ont réussi à gagner 2-1.

L’Atletico est quatrième de la Liga, à égalité de points avec Séville, troisième, à deux points de la Real Sociedad, deuxième et à trois du leader de la ligue, le Real Madrid. Ils ont fait match nul lors de leur premier match de Ligue des Champions avec Porto 0-0. Milan est deuxième de Serie A, à deux points du leader de la ligue Napoli. Ils ont perdu leur premier match européen 3-2 contre Liverpool à Anfield.

Milan a marqué le premier, prenant une avance à la 20e minute grâce à Rafael Leao après que l’attaquant ait été aidé par Brahim Diaz. Les Italiens, portés par le retour du football de Ligue des Champions à San Siro, ont bien commencé. L’Atletico a cependant riposté à la 84e minute. Antoine Griezmann a marqué son premier but pour le club depuis son retour de Barcelone. Ensuite, Luis Suarez est apparu à la 97e minute – la zone Suarez – avec un vainqueur tardif sur place.

90’+11′ | AC Milan 1⃣-2⃣ Atléti

! REMONTADAAAAAAA !

#AúpaAtleti | #MilanAtleti⭐ #UCL pic.twitter.com/4Mvn6jmbs6

– Atlético de Madrid (@Atleti) 28 septembre 2021

“Je ne pouvais pas me trouver”, a admis Griezmann après le match dans les commentaires portés par Marca sur ses difficultés après son retour à l’Atletico. “Avec le travail, avec l’aide de l’entraîneur [je l’ai renversé]. Je savais que mes coéquipiers m’attendaient, les fans aussi. J’essaie d’atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible.

“C’était beaucoup de changement, finalement fait le dernier jour [de la fenêtre de transfert]”, a-t-il poursuivi. «C’est un autre système tactique, un autre vestiaire. C’est dur, tous ces changements. Mais il faut s’y habituer au plus vite car mon coach et mes coéquipiers ont besoin de moi. Des nuits comme celle-ci m’aideront.