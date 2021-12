Angers SCO – OGC Nice : prédiction et formations probables

Angers et Nice entreront sur le terrain ce dimanche après-midi au stade Jean Bouin dans l’ouest de la France. La confrontation fera partie de la douzième journée de cette édition de Ligue 1 et verra deux équipes de niveau similaire, à seulement deux points du classement. Allons tout de suite découvrir ensemble les cotes et les meilleurs pronostics pour le match.

Pronostic Angers – Nice, les noirs-rouges l’emporteront

Angers – Nice Prédiction 1X2 : 2 – Nice @ 2.45 – Eurobet

Nice sera le véritable protagoniste du match de ce dimanche ; nous assisterons à une confrontation équilibrée et âprement disputée jusqu’au bout, mais une seule des deux équipes gagnera, et les bookmakers ne doutent pas que ce sera l’équipe visiteuse. Lire aussi : Inter Milan – Spezia : pronostics, cotes et pronostics. Nous vous recommandons de parier sur le résultat final de 2 de la plateforme Eurobet, qui évalue le triomphe de Nice à un excellent 2,45.

Prédiction Under / Over: Under 2.5 @ 1.70 – Lottomatica

Ce sera une confrontation qui se déroulera surtout au milieu de terrain, celle entre Angers et Nice : les deux équipes sont très similaires au niveau technique et il ne sera facile pour personne d’imposer son jeu. Sur le même sujet : Naples SSC – Atalanta : pronostic, cotes et astuces. On ne verra guère beaucoup de buts durant le match, certainement pas plus de deux ; nous vous recommandons de parier sur moins de 2,5 sur le portail Lottomatica, qui offre une cote attrayante de 1,70 pour un tel jeu.

Marge de Prédiction de Victoire : 1 But @ 2.00 – Goldbet

Il ne sera pas facile de se connecter dimanche et aucune des deux équipes ne pourra se permettre de gérer le match avec nonchalance ; Nice réussira à arracher les trois points à son adversaire, mais il est peu probable qu’il y parvienne avec plus d’un but de retard, c’est pourquoi nous recommandons de miser sur une marge de victoire de 1 but sur Goldbet, qui offre une cote égale. Sur le même sujet : Clermont Foot 63 – Nice OGC : Prédiction et formations probables. à 2h00.

Les actions d’Angers – Nice

Voici les principales cotes du match :

Remarque : les quotas indiqués peuvent être sujets à changement au fil du temps.

Les formations probables d’Angers – Nice

Les deux équipes devront faire face à diverses absences liées à de nombreuses blessures dans leurs rangs ; Angers sera privé de l’attaquant Bamba, indisponible en raison de problèmes physiques. Pour la même raison, Nice devra se passer de deux joueurs, Kluivert et Bambu, tandis que la présence de Stengs et Delort est incertaine.

Formation probable d’Angers :

Bernardoni ; Traoré, Thomas, Manceau ; Capelle, Mangani, Mendy, Cabot ; Fulgini ; Bahoken, Boufal. Entraîneur : Baticule

Formation probable de Nice :

Benitez ; Barde, Todibo, Dante, Atal ; Gouiri, Rosario, Lemina, Stengs ; Dolberg, Delort. Entraîneur : Galtier

