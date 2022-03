Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables

Angers et Monaco s’affronteront le mercredi 1er décembre à 19h00, dans un match valable pour la 16e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Angers – Monaco.

Cotes et Astuces pour les Prédictions Angers – Monaco

Angers – Monaco Prédiction 1X2 : Match nul à 3,45 – Eurobet

Avance de la 16e journée de Ligue, qui se jouera en milieu de semaine du mercredi 1er décembre 2021, au cours de laquelle on verra Monaco, sur le papier le favori coté à 2,22, à l’extérieur, affronter Angers, une équipe en état de forme plus que bonne que dans les dernières journées du championnat, il a obtenu d’excellents résultats. Des résultats pour Angers, qui leur donne pour l’instant la 6e place du classement avec 22 points, 2 points de plus que leur adversaire, Monaco, dont on aurait pu s’attendre à quelque chose de plus en début de saison. La prédiction, comme mentionné précédemment, considère l’équipe à l’extérieur comme la favorite, mais selon nos experts, ce match a le potentiel de se terminer par un match nul, peut-être un 1-1, compte tenu de la force d’Angers à domicile qui ne doit pas être sous-estimée. . C’est pourquoi nous vous recommandons de parier sur une égalité, avec une forte cote de 3,45 (dans le cas d’Eurobet). Une des cotes les plus jouées pour ce match de Ligue 1 !

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Moins de 2,5 @ 1,80 – Lottomatica

Passant à la prédiction sur le nombre de buts, un classique pour tout type de match, nous pensons toujours que ce sera un match bloqué avec peu d’actions de notation dangereuses. C’est pourquoi le Under 2. Lire aussi : L.R Vicence – Bénévent : Prédiction, formations probables.5, coté à 1.80, semble être la meilleure option pour ce match.

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,98 – Goldbet

En recommandant un Under 2.5, nous ne pouvons par conséquent pas vous conseiller comme pronostic sur le but des deux équipes ou non, un No Goal, coté à 1. Lire aussi : Latium – Udinese : pronostics, cotes de résultat.98. Cela pourrait être un match 1-0, ou en cas d’égalité, 1-1. Le choix t’appartient!

Les cotes du match Angers – Monaco

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations d’Angers – Monaco

Plusieurs sont indisponibles pour ce match, notamment pour l’équipe locale qui manquera Bamba, Brahimi, Bernardoni, Khaled et Doumbia suspendus. Pour Monaco, en revanche, Badiashile, Fabregas, toujours plus près du retour et Diatta en raison d’une rupture du ligament croisé. Les formations probables pour ce match, ci-dessous :

Formation probable d’Angers (3-5-2) : Petkovic, Thomas, Manceau, Traoré, Cabot, Ounahi, Mangani, Fulgini, Cahuzac, Boufal, Cho. Entraîneur : Gerald Baticle.

Formation probable de Monaco (3-5-2) : Nübel, Disami, Maripan, Badiashile, Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Lucas, Henrique, Boadu, Volland. Entraîneur : Niko Kovac.