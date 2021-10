Analyse tactique : les problèmes défensifs apportés par Cristiano Ronaldo

(Note des auteurs : j’écris à propos de Ronaldo aujourd’hui. Et si votre réaction à toute sorte de critique sur l’homme est d’évoquer le nombre de Champions League qu’il a gagnés ou qu’en est-il de l’ism sur quelqu’un d’autre, vous pouvez simplement aller de l’avant et sortir de ceci maintenant. Plusieurs choses peuvent être vraies.)

En dehors des célébrations massives des retrouvailles qui ont eu lieu dans la moitié rouge de Manchester le 27 août, la réaction d’experts plus neutres à la signature sensationnelle de Cristiano Ronaldo par Manchester United a été accueillie par un “hmm, c’est intéressant”.

United a terminé la saison dernière deuxième en Premier League pour les buts marqués, mais sixième pour les tirs, cinquième en xG sans pénalité et un énorme neuvième en xG par tir. Ils avaient le troisième npG-xG le plus élevé, ce qui signifie que seules deux équipes (Manchester City et Tottenham) ont surpassé leur xG plus que United, ce qui témoigne de leur capacité de finition.

Ces chiffres ne suggèrent pas que le problème de United était “le manque de finisseurs impitoyables”.

Cristiano Ronaldo ne résout pas ce problème. Si vous créez les chances, il est (probablement) le meilleur au monde pour les mettre dans le filet, mais ces chances doivent encore être créées. Alors, que fait Ronaldo quand il ne termine pas ses chances? De nos jours, la réponse est pas grand-chose d’autre, et il n’était pas difficile de voir que cela allait causer des problèmes.

Le retour de Ronaldo a connu un début sensationnel parce que bien sûr, c’est le cas. Ces choses le font toujours. Ronaldo a marqué deux fois dans une défaite 4-1 de Newcastle. Certains ont célébré la victoire comme un signe que chaque expert qui a remis en question la signature avait clairement tort, mais les signes avant-coureurs se sont manifestés même dans cette victoire catégorique. L’espoir était que United tiendrait jusqu’en décembre avant que les fissures ne commencent à apparaître.

Pendant la pause internationale, Gary Neville, Paul Scholes et Jamie Carragher ont rejoint The Overlap et ont discuté de ce sujet précis. C’est ce que Neville avait à dire à ce sujet.

Ronaldo a dû être “géré” dirons-nous. La demi-finale de Barcelone 2008 à l’extérieur de la maison Cristiano Ronaldo a été poussé seul à l’avant et (Wayne Rooney) et Ji Sung Park ont ​​été repoussés et (Carlos) Tevez a été renvoyé sur (Sergio) Busquets. Parce que vous ne pouviez pas le porter dans les grands matchs parce qu’il ne travaille généralement pas dur. Donc, il joue devant là maintenant, donc vous n’allez jamais presser de devant, donc l’idée que Manchester United va être une équipe de pressage avec Cristiano ne se produira jamais parce qu’il ne pressait pas il y a 10 ans.

United doit trouver un moyen de jouer pour le compenser, comme nous l’avons fait il y a 15 ans lorsque Scholes et Carrick étaient au milieu de terrain, mais Ji Sung Park travaillait comme vous ne le croiriez pas ici. Rooney se cognait de haut en bas sur cette aile droite et Tevez se cognait de haut en bas autour de lui. Tout le monde dans cette équipe travaillait comme un chien pour compenser Cristiano. Si vous mettez ensuite Bruno Fernandes là-dedans, si vous y mettez ensuite Mason Greenwood et Paul Pogba avec Cristiano, vous allez être coupé au compteur et vous ne gagnerez aucun championnat.

Le point global de ce que dit Neville est que compenser Ronaldo n’est pas nouveau. Il y a 13 ans, United a dû faire face exactement aux mêmes problèmes qu’aujourd’hui. Ce n’est qu’alors que les équipes des deux autres sensations offensives étaient également des bêtes de somme. Il y a une raison pour laquelle Owen Hargreaves est entré dans l’équipe pour la finale de la Ligue des champions et non Ryan Giggs. Giggs n’a commencé que deux matchs en huitièmes de finale cette année-là, dont l’un dans une équipe fortement tournée qui ne comprenait ni Rooney ni Ronaldo. À ce stade de sa carrière, il ne pouvait pas faire ce genre de course et il fallait entourer Ronaldo de coureurs.

Cette équipe actuelle peut avoir un joueur dans le moule de Ji-Sung Park, mais des joueurs comme Marcus Rashford, Mason Greenwood ou Jadon Sancho peuvent avoir le talent offensif de Rooney et Tevez mais ils n’ont pas le rythme de travail défensif de celui-là. paire.

Nous savons tous que Ronaldo n’appuie pas. Je vais vous épargner ce graphique de The Athletic parce que vous l’avez tous déjà vu.

Jamie Carragher a ensuite donné la réponse prévisible de « qu’est-ce qui est le plus important, marquer des buts ou appuyer ? »

La réponse est évidemment de marquer des buts. Vous ne gagnez pas des matchs en fonction de qui a appuyé le plus mais qui marque le plus de buts. Le fait que les meilleures équipes du monde soient actuellement parmi les équipes de pressing les plus élevées montre que le pressing est certes à la mode mais ce n’est pas le seul moyen de gagner.

Le problème avec cette question, qu’elle soit posée par Carragher ou par les nombreux autres, c’est qu’elle simplifie un concept très pas simple. Cela implique que si Ronaldo n’appuie pas, la solution est « N’appuyez simplement pas ». Trouvez autre chose.

C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire car dans le football moderne, vous devez défendre avec 11 joueurs, et si un joueur ne fait pas son travail, cela aura un effet d’entraînement sur tout le reste de l’équipe.

Si vous n’allez pas appuyer, ce n’est pas grave. L’équipe 07-08 n’a pas poussé haut. Ils ont reculé et ont laissé leurs adversaires traverser le milieu de terrain avant de se mettre au travail.

Si vous n’allez pas appuyer – et franchement si vous n’allez pas appuyer – vous DEVEZ rester compact et organisé. Vous ne pouvez pas laisser apparaître des espaces entre les joueurs ou les lignes. À l’heure actuelle, United fait un peu des deux et tout un tas d’aucun.

Pour essayer de s’éloigner du pivot McFred – et peut-être essayer quelque chose de nouveau parce que le pivot McTominay-Pogba en finale de la Ligue Europa n’a pas fonctionné – Ole Gunnar Solskjaer a mis United dans un 4-3-3/ 4-5-1 en Ligue des Champions contre Villarreal. C’était un nouveau système, mais les joueurs semblaient connaître leur responsabilité et savaient quand pousser pour fermer les joueurs et quelles étaient leurs responsabilités.

Au début, les choses fonctionnaient.

Le plan de United était de faire passer les milieux de terrain Etienne Capoue et Daniel Parejo par le milieu de terrain. Paul Pogba et Bruno Fernandes ont été chargés de les coller et de couper les voies de dépassement. Ils avaient besoin de savoir où ils se trouvaient à tout moment afin qu’ils puissent être récupérés, ne les laissant tomber que s’ils tombaient tout au fond.

Remarquez comment Pogba doit suivre Parejo plus haut sur le terrain, s’éloignant plus loin de McTominay. C’est un écart qui peut être exploité si vous ne faites pas pression sur le ballon. Remarquez comment Ronaldo est juste à côté de Parejo tout le temps, mais ne peut pas se donner la peine de bouger.

Ici, McTominay reste avec l’homme au milieu de terrain jusqu’à ce qu’il s’arrête bizarrement.

Le plan de United était de couper la ligne d’approvisionnement des milieux de terrain. C’est un bon plan, mais si vous n’allez pas appuyer sur les quatre derniers, c’est le travail de l’attaquant de s’asseoir sur la ligne suivante – le milieu de terrain. Il suffit de regarder comment les attaquants de Villarreal se sont assis sur les quatre arrières de United et juste au milieu de terrain.

Les problèmes auxquels United est confronté sont ce qui se passe lorsque quelqu’un est traîné hors de sa position, ce qui sera généralement Bruno Fernandes car il est très désireux d’appuyer haut. Ici, il commence lentement à se déplacer vers le centre du dos tout en coupant le couloir de passe à Capoue, mais une fois que le ballon est renvoyé au gardien, il commence à courir après. Cela devrait être le travail des grévistes, mais l’attaquant stagne. Maintenant que Bruno a laissé Capoue libre, Pogba se rend compte qu’il doit récupérer Capoue et commence donc à courir à travers le terrain. Du coup, il y a des trous partout et Villarreal brise cette presse incroyablement facilement.

United a essentiellement pressé 10 hommes ici et a été brûlé de manière prévisible.

Contre Leicester United, c’était encore une fois partout. Il était clair dès le départ qu’ils n’allaient pas appuyer sur la ligne arrière de Leicester.

Mais leur forme était continuellement discutable. Au début, ils avaient souvent l’air d’être dans un 4-3-3 décousu avec Sancho rentrant à l’intérieur en tant que troisième milieu de terrain mais laissant le côté droit grand ouvert. Malgré la ligne avant de trois hommes, ils laissent toujours Tielemans grand ouvert.

Ils se sont rapidement installés dans un 4-5-1/4-1-4-1 dans lequel ils sont restés pendant la majeure partie de la première mi-temps, laissant croire que c’était ainsi qu’on leur disait de jouer. (Chaque fois qu’ils sont passés au 4-3-3 déséquilibré, c’était toujours Greenwood qui poussait haut, jamais Sancho ou Rashford qui dit quelque chose).

United est bien organisé et assez compact ici, mais ce n’est que la moitié de la bataille. Comme Leicester l’a rapidement compris, United n’a jamais vraiment cessé de bouger, et si vous attendez assez longtemps, des écarts apparaissent. La principale raison à cela est que le n ° 7 ne va pas défendre, et donc les milieux de terrain de United doivent porter ce fardeau.

Lorsqu’un simple ballon est joué à Tielemans ici, Ronaldo – qui est juste là – peut lui appliquer une pression par derrière, ce qui permettrait au milieu de terrain de United de garder sa forme et de ne pas donner à Tielemans de nombreuses options avec le ballon. Mais il ne le fait pas, et Pogba doit donc intensifier.

Une fois que Pogba est intervenu, Bruno entre également, tandis que Sancho et Greenwood commencent à pousser à l’extérieur pour fermer leurs hommes. Bien que le ballon n’ait pas été récupéré ou n’ait pas progressé plus haut sur le terrain, Ronaldo continue de pousser plus haut sur le terrain. Ainsi, lorsque d’autres s’intensifient, United est désormais dans un 4-1-4-1 très étendu qui laisse Nemanja Matic avec une tonne de terrain à couvrir.

Sans surprise, Leicester l’a traversé.

Encore une fois, lorsque United est compact et a Leicester dans une assez bonne position, Ronaldo ne fait rien pour essayer de presser le ballon dans le milieu de terrain compact. Au lieu de cela, il continue de reculer et oblige Pogba à intensifier le ballon, créant plus d’écarts.

Lorsque United a du mal à briser les blocs bas, c’est parce que les équipes se concentrent au milieu et les piègent ensuite au large. Ball sort à Greenwood ou à Wan-Bissaka, il y a deux hommes sur eux qui les ferment les forçant à revenir en arrière. Ils peuvent le faire parce que c’est soit un attaquant qui les piège, soit une chute au milieu de terrain pour couvrir quelqu’un d’autre. United ne peut pas le faire soit parce que personne ne vient piéger, soit parce que personne ne remplace le trappeur.

Comme je l’ai écrit la semaine dernière, l’une des raisons pour lesquelles Fred est constamment choisi est sa capacité à fournir une couverture lorsque quelqu’un s’enfuit. Ici, Bruno finit comme l’homme le plus avancé, ce qui arrive assez souvent quand il est sur le terrain.

Si Bruno est l’homme le plus avancé, c’est à Ronaldo de venir le couvrir et de ramasser son homme, dans ce cas ce serait Tielemans qui se tient littéralement à côté de lui. Tielemans marche, il ne court même pas, loin de Ronaldo qui ne prend même pas la peine d’essayer de rester avec lui. Ce n’est qu’après avoir reçu la passe que Ronaldo fait un effort, mais il est alors trop tard car Tielemans peut jouer une passe de rupture de ligne très simple que Matic et Pogba n’ont aucune chance d’arrêter.

Pour Leicester, il a suffi d’un peu de patience. Si vous tenez simplement le ballon, des lacunes finissent par apparaître. Ici, United ne fait pas pression ET Leicester ne fait même rien, mais la formation passe du 4-1-4-1 au 4-3-3 déséquilibré. (J’ai dû accélérer le clip pour l’adapter)

Et quand ils sont dans leur 4-3-3 décousu, il ne faut pas grand-chose pour créer un écart ou deux.

Michael Cox dans The Athletic l’a dit le mieux.

Pour la troisième fois… vous considérez les positions des joueurs larges, vaguement dans des positions de pressing mais sans que le côté n’exerce aucune pression sur l’homme sur le ballon, et commencez à ressentir de la sympathie pour Matic et Pogba, étant obligés de couvrir autant espace latéral.

Et puis, lorsque Tielemans reçoit le ballon et effectue une rotation, vous réalisez l’étendue de l’écart entre le milieu de terrain et la défense, et que Matic et Pogba sont également obligés de couvrir autant de terrain verticalement.

Match après match, United défend essentiellement avec 10 hommes, et afin d’accommoder Ronaldo, ils retirent leurs autres bons joueurs des rôles qui maximisent leurs capacités et les mettent dans des rôles qui mettent en évidence leurs faiblesses. Au lieu de limiter la quantité de terrain que Matic, confronté à un défi de mobilité, et Pogba, confronté à un défi défensif, doivent couvrir, il s’est étendu. Il n’est pas surprenant que pendant les 25 dernières minutes du match, aucun des deux n’ait semblé pouvoir bouger plus.

Au lieu de remettre le ballon à Bruno Fernandes dans des positions dangereuses, ils l’ont laissé tomber plus profondément et ne lui ont pas donné le ballon.

Samedi contre Leicester, Bruno ne représentait que 8,33% du total des touches de United, le deuxième total le plus bas qu’il ait eu au cours des deux dernières saisons. Seulement 46,97 pour cent de ses touches sont venus dans le dernier tiers, le total le plus bas de la saison.

Alors qu’en 2007-08, United avait des joueurs à taux de travail élevé comme Rooney, Tevez et Park (entre autres) pour remplacer Ronaldo, tout repose désormais sur Bruno. United lui demande souvent de jouer deux ou trois rôles différents en tant que milieu de terrain, numéro 10 et attaquant leader de la presse. Pour un joueur qui est déjà épuisé en jouant beaucoup trop au football, cela ne fera qu’accélérer les choses.

Il n’y a pas que Fernandes. Devoir faire tout ce travail supplémentaire a clairement des conséquences sur tout le monde. La saison dernière, alors que le temps passait, c’était United sur qui vous pouvez compter pour marquer un but en retard. Cette saison, c’est l’inverse.

United a été bluffé dans les 10 dernières minutes dimanche. Ils ont été dominés 7-4 avec un xG de 1,72 à 0,39 (en 10 minutes !), et ont dominé 3-1. Deux matchs plus tôt, ils ont concédé un vainqueur à la 88e minute contre Aston Villa et n’ont été épargnés que par un vainqueur à la 85e minute à Everton grâce à une décision de hors-jeu.

Ce n’est pas non plus un hasard. Alors que la saison dernière, United dépassait considérablement ses adversaires en seconde période et obtenait des tirs de meilleure qualité, c’est exactement le contraire qui se produit cette saison.

United a lui-même marqué deux vainqueurs tardifs, mais tenir compte de la façon dont ceux-ci se sont produits ne fait que donner plus de crédibilité à la fatigue des joueurs. Contre West Ham, c’était Matic, le remplaçant, qui le jouait contre un autre remplaçant à Lingard. Contre Villarreal, c’était le centre du remplaçant Fred, finalement joué contre Ronaldo par Lingard à nouveau remplaçant.

C’est à ce moment-là que la valeur d’avoir Cristiano Ronaldo sur le terrain transparaît. United n’a personne d’autre qui aurait pu ou aurait marqué ce but. Lorsque le match est en jeu dans les derniers instants, United a l’avantage d’avoir Ronaldo sur le terrain, mais il est également juste de se demander si l’avoir sur le terrain est la raison pour laquelle United se retrouve dans tant de situations difficiles en retard.

Tout cela ne repose pas sur les épaules de Ronaldo. Ce message ne concerne peut-être pas le manager, mais cela ne signifie pas qu’il est irréprochable ici. Il n’est pas injuste de se demander si c’est une tactique délibérée d’alterner entre ce 4-5-1 et ce 4-3-3 déséquilibré. Si c’est le cas, ce serait certainement une décision curieuse à prendre à la légère. Si les joueurs ne suivent pas ses instructions, cela ne le reflète pas non plus.

En fin de compte, c’est le lit qu’il a fait et il est maintenant chargé soit de trouver comment le faire fonctionner, soit d’avoir les pierres pour prendre des décisions difficiles et laisser tomber quelques grands noms. (Et non, ce n’est pas aussi simple que de laisser tomber Ronaldo pour Cavani car lui aussi a tendance à trop presser et à laisser des lacunes énormes au milieu de terrain. Toute décision de personnel nécessitera également des ajustements tactiques).

Cristiano Ronaldo n’est pas le problème à Manchester United en ce moment, mais il en cause certainement.