Alexandre Lacazette de retour à Lyon ? Financièrement pas évident pour Lyon

Après avoir réalisé une saison ratée, l’OL va sûrement enregistrer plusieurs départs lors du mercato estival. Des joueurs importants comme Paqueta, Dembélé ou encore Aouar ont de nombreux prétendants. Sans la participation à aucune coupe d’Europe, il sera également difficile d’attirer des joueurs de qualité pour les remplacer. Toutefois, une très belle première arrivée pourrait se faire, dès ce mois de juin.

Le français libre de tout contrat

Alexandre Lacazette a réalisé une saison très moyenne avec Arsenal. Il n’aura marqué que 4 buts et délivré 7 passes décisives en 30 matchs de championnat. En effet, il est resté dans l’ombre d’un autre joueur qui a brillé et porté le club anglais : Bukayo Saka, décisif à 18 reprises.

Ainsi, l’ancien lyonnais, qui a tout juste fêté ses 31 ans, est libre de tout contrat à l’issue de cette saison. L’attaquant souhaiterait donc trouver un club pour rebondir, et pourquoi pas, tenter de retrouver le haut niveau une dernière fois, ce qui n’est pas évident lorsque l’on a la trentaine.

Plusieurs clubs, tels que l’OM et Rennes, tous deux qualifiés pour une coupe européenne, étaient intéressés par une probable arrivée du joueur au sein de leurs équipes. L’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, qui sort de la pire saison depuis plus de 20 ans, semblait hors course à cause de leur non-participation à une coupe européenne. Et, pourtant, le retour improbable du joueur dans son club formateur devrait bel et bien avoir lieu.

Alexandre Lacazette va bien revenir à l'OL. L'ancien gone va revenir dans sa ville natale

L’OL, tremplin idéal pour se relancer ?

Plusieurs sources très crédibles, comme le journaliste de l’Équipe Vincent Duluc, affirment que le retour du français à l’OL serait imminent, et qu’un accord aurait été trouvé entre les deux parties.

Ainsi, celui qui a évolué sous les couleurs de l’OL, de 2006 à 2016, devrait donc faire son grand retour en messie, pour tenter de relever son club, qui est au plus mal. Après avoir marqué près de 100 buts en Ligue 1, il pourrait faire un bien fou à l’OL.

De plus, pour une relance de carrière, un retour au club où l’on a réussi est toujours une bonne idée. Son choix de revenir peut faire suite à celui de Tanguy Ndombélé, évoluant à Tottenham, prêté pendant six mois au club rhodanien. Celui-ci a retrouvé quelques sensations et un niveau de jeu supérieur à celui qu’il avait chez les Spurs.

De plus, son arrivée permettrait au club de vendre Moussa Dembélé plus sereinement, lui qui pourrait rapporter un très gros chèque au club, et ainsi lui permettre de s’offrir Lacazette. Ce dernier a fait de gros efforts financiers, notamment en divisant son salaire en 2, mais nul doute qu’il touchera une prime à la signature très importante.

Parti à l’été 2016 de Lyon, contre 53 millions, il ferait gratuitement son retour (hors primes) ce qui serait un énorme coup pour Aulas, qui pourra se satisfaire d’au moins une chose pour son club, après les performances honteuses du club en Ligue 1. Un retour qui pourrait pousser Corentin Tolisso, dans une situation similaire, à faire de même ? Affaire à suivre !