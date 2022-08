AJ Auxerre, un retour en L1 après 10 ans de galère

L’AJ Auxerre s’apprête à faire son retour en Ligue 1, enfin ! La dernière fois que les Auxerrois jouaient dans l’élite du football français c’était il y a dix ans. Depuis, les Bourguignons ont connu des années sombres. Crédit photo : Twitter @AJA

Le championnat de France retrouve l’une de ses têtes d’affiche en la personne de l’AJ Auxerre. Ce monument du football français, champion en 1996 et en possession de quatre Coupes de France, va retrouver le sommet. Auteurs d’une très bonne saison de Ligue 2 où ils ont terminé troisièmes puis se sont qualifiés aux barrages face à l’AS Saint-Étienne dans une cruelle séance de tirs au but, Jean-Marc Furlan et ses joueurs ont redonné du baume au cœur à tous leurs supporters, plus ou moins tristes ou dépités depuis la dernière descente il y a dix ans. Oui l’AJA revient de loin.

Le football va très vite, la preuve puisqu’une saison avant sa relégation en Ligue 2, les Bourguignons disputaient la Ligue des champions. Un groupe de la mort avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Kaka et Karim Benzema ou encore le grand Milan de Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Nesta et Ronaldinho. A l’époque, l’AJA s’appuyait sur ses cadres Olivier Sorin, Benoit Pedretti, Fréderic Sammaritano ou Valter Birsa. Nostalgie.

Un mercato intéressant

L’AJA va pouvoir compter des joueurs très expérimentés pour ce retour en Ligue 1. En attaque Gaëtan Charbonnier a été l’un des atouts majeurs la saison dernière avec 17 buts inscrits en 34 matchs de Ligue 2. Lui et ses 33 ans vont faire la différence dans le vestiaire. Pendant le mercato, le club bourguignon a aussi enregistré l’arrivée d’un grand monsieur, Benoit Costil. Ancien international en Équipe de France, l’ex-bordelais est arrivé libre à Auxerre. Inutile de dire que la jeunesse sera bien encadrée avec le portier de 35 ans qui compte 388 matchs en Ligue 1 ! Autre arrivée surprise, celle de Kays Ruiz-Atil, l’ancien du Paris Saint-Germain et du Barça. Plus désiré en Catalogne, le jeune milieu de 19 ans est arrivé libre. Enfin, la direction auxerroise a fait venir Youssouf M’Changama, pilier de l’EA Guingamp depuis trois ans et impliqué la saison dernière sur 24 buts (9 buts, 15 passes). Seulement un joueur est arrivé pour une indemnité de transfert, Rayan Raveloson. Ce milieu défensif malgache de 25 ans est arrivé contre 1.75 millions d’euros. Jean-Marc Furlan a de quoi faire.

Dix ans en Ligue 2, dix ans de détresse

Les protégés de Guy Roux ont enchaîné les galères depuis la relégation en 2012, vécue comme un drame au sein du club et chez les supporters qui avaient connu peu de temps avant des années glorieuses avec Philippe Méxes, Djibril Cissé etc. En dix ans dans la deuxième division du football français, l’AJ Auxerre avait perdue son identité de jeu et n’a jamais fait mieux en fin de saison qu’une pauvre huitième place. En 2013/2014 et 2016/2017, l’AJA a même lutté pour ne pas descendre en National avec des 16e et 17e places au classement. La qualification de l’AJA en barrages face aux Verts est inédite car c’est la première fois qu’un club de L2 sort un club de L1 aux barrages d’accession depuis son instauration en 2016. Le Stade de l’Abbé-Deschamps est prêt à vibrer de nouveau.