Affaire Karim Benzema – Valbuena : La justice française décidera le 24 novembre du sort de Karim Benzema

Selon un communiqué, le footballeur du Real Madrid, Karim Benzema, connaîtra désormais son sort le 24 novembre en lien avec une complicité présumée dans une tentative de chantage contre Mathieu Valbuena, un ancien coéquipier.

Initialement, Benzema risquait 5 ans de prison et une amende de 75 000 € (87 000 $), mais les procureurs demanderaient maintenant une peine de 10 mois avec sursis pour Benzema le 24 novembre. Dans le cas des quatre autres personnes qui auraient été impliquées dans l’affaire de chantage, les procureurs demanderaient jusqu’à 4 ans de prison pour eux.

L’affaire de chantage est curieuse car Valbuena aurait reçu des appels téléphoniques en 2015 menaçant de publier une sex tape de lui s’il ne coopérait pas avec les maîtres chanteurs. Valbuena a signalé l’incident à la police, qui a ouvert une enquête.

Selon un communiqué, la version des événements de Benzema est différente car il est dit que Benzema essayait simplement d’aider Valbuena plutôt que de le faire chanter.

En outre, sur la base de rapports, des arguments ont été avancés devant le tribunal pour réfuter le fait que la conversation mise sur écoute par la police de Benzema faisant prétendument référence à son implication dans le chantage est suffisante pour tenir Benzema pour un crime.

Pour l’instant, les fans devront attendre le 24 novembre pour entendre le jugement définitif du tribunal.

