ACF Fiorentina – Genoa CFC : pronostics, cotes et conseils pour votre paris

Le pronostic Fiorentina – Gênes concerne le match de clôture de la 22e journée de championnat, ou plutôt celui du lundi 17 janvier à 20h45. Dans cet article, nous avons décrit les principaux conseils de paris pour ceux qui veulent parier sur le résultat du match, ainsi que les informations les plus importantes sur les principales équipes.

Fiorentina – Gênes prévisions, statistiques et cotes

Fiorentina – Gênes : Prédiction 1×2 : Fiorentina @ 1.43 – Goldbet

Dans ce championnat de Serie A, Gênes est l’équipe qui a obtenu le moins de victoires de tous les temps, c’est pourquoi la Fiorentina, avec ses 10 matchs gagnés, est la favorite pour le pronostic sur le prochain match. La Viola peut également s’appuyer sur un département offensif bien plus incisif que le Ligure, ainsi que sur un nombre de buts encaissés moindre. Sur le même sujet : Bologne (BFC) – AS Rome : pronostics, cotes et pronostics. Nous vous rappelons également que la Fiorentina est sortie vainqueur du dernier match direct contre Gênes.

Prédiction – Les deux marquent – Oui @ 1.90 – Lottomatica

Bien que la Fiorentina ait un avantage en attaque sur Genoa, il faut noter que lors des quatre derniers matches directs la Viola a toujours pris un but aux Ligures. De plus, lors des 5 derniers matchs joués, la Fiorentina a toujours concédé au moins un but à ses adversaires. Ceci pourrez vous intéresser : Manchester City – Leeds United : Prédiction et formations probables. Un résultat de but où les deux équipes marquent est cité à 1,90.

Pronostic – Premier buteur – Fiorentina @ 1.35 – Eurobet

La Fiorentina, avec des joueurs comme Dusan Vlahovic en attaque, est l’équipe la plus populaire pour marquer le premier but du match, tout comme elle l’a fait lors du match aller contre Gênes. Ceci pourrez vous intéresser : Milan ACM – AS Rome : pronostics, cotes et dernier résultat. Un premier but de la Viola est donné sur Eurobet à 1,35.

La cote Fiorentina – Gênes sur le match

Chances pour le résultat final de l’appel d’offres

La Fiorentina occupe la septième place à égalité avec la Roma en termes de points et une victoire pourrait amener l’équipe Viola à la sixième position. Gênes, en revanche, doit tenter d’obtenir une victoire pour tenter de se remettre de la zone à risque de relégation. Voyons les cotes sur les résultats finaux du match:

Total des partages d’objectifs

Voici les cotes Under / Over pour le prochain match entre les équipes :

Marqueurs de cotes

Pour conclure avec les cotes sur la course nous avons rassemblé ici les buteurs les plus probables :

Tous les quotas décrits ici sont susceptibles d’être modifiés.

Dernier résultat Fiorentina – Gênes : une victoire violette

Lors du match aller du championnat, en septembre, la Fiorentina a battu Gênes à l’extérieur 1-2. Après une première mi-temps terminée 0-0, la Fiorentina est passée devant à la 60e minute grâce à un but de Saponara puis, par la suite, un but de Bonaventura avait signé le 0-2. Pourtant, Genoa a réussi à inscrire le flag goal dans les dernières minutes de l’ultime reprise grâce à Criscito sur penalty.

Résultat Gênes – Fiorentina : 1-2

Buteurs : Saponara, Bonaventura, Criscito