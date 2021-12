AC Milan – US Salernitana : pronostics et cotes

Milan et Salernitana s’affronteront samedi 4 décembre à 15h00 pour débuter la seizième journée de match aller de Serie A. Bien entendu, le pronostic Milan – Salernitana donne aux Rossoneri un avantage absolu sur leurs adversaires, mais voyons dans détailler quelques astuces pour parier.

Pronostic Milan – Salernitana sur l’issue du match

Milan – Prédiction Salernitana 1 × 2: Milan @ 1.22 – Goldbet

Avec une cote de 1,22, Milan à la deuxième place du classement de Serie A est l’équipe favorite à gagner selon cette prédiction. Les Rossoneri n’ont plus affronté Salernitana depuis plus de vingt ans, mais cette saison ils ont un net avantage tant en termes de résultats, soit 11 victoires, 2 nuls et 2 défaites, qu’en termes de nombre de buts marqués et encaissés. Salernitana, quant à elle, occupe la dernière place du classement et détient actuellement le record de l’équipe qui a perdu le plus de matchs.

Pronostic – Score seulement Milan – Oui @ 1,85 – Eurobet

Milan avec ses 33 buts marqués et 18 encaissés est l’une des équipes avec les meilleures différences de buts et, étant également sorti indemne du match avec Gênes, il est fort probable que l’attaque de Salernitana, qui en 15 matchs n’a marqué que 11 buts , il ne pourra pas pénétrer la défense des Rossoneri. Lire aussi : Latium – Udinese : pronostics, cotes de résultat. La possibilité que seul le Milan de Pioli marque pendant le match est offerte à 1,85 sur Eurobet.

Pronostic – But But – Ibrahimovic @ 1.95 – Lottomatica

Ibrahimovic a marqué l’avantage lors du match contre Gênes après seulement 10 minutes du coup d’envoi et continue d’être l’un des joueurs les plus dangereux en attaque pour l’équipe de Pioli. Sur le même sujet : Bologne (BFC) – AS Rome : pronostics, cotes et pronostics. L’un de ses buts à Salernitana pendant le match est donné à 1,95 sur Lottomatica.

Autres partages AC Milan – Salernitana pour le match

Cotes de paris finales

Le résultat le plus probable est une victoire pour l’équipe avec le signe 1, mais ici nous avons également brièvement décrit les cotes disponibles pour le tirage au sort et pour la victoire de Salernitana : Lire aussi : PSG – Nantes : Pronostic et compositions probables.

Sous/Sur ​​cotes

L’AC Milan pourrait être en mesure de marquer un grand nombre de buts contre ses adversaires, d’autant plus que Junior Messias semble être en grande forme ces derniers temps après le doublé à Gênes et le but vainqueur en Ligue des champions. Voici les cotes sur les paris Moins / Plus de 2,5 :

Cotes du résultat du match

Comme dernier conseil, examinons les probabilités des résultats exacts les plus intéressants :

Tous ces frais restent sujets à changement.

Résultat Milan – Salernitana : le dernier match direct

Il faut remonter à janvier 1998 pour retrouver le dernier affrontement direct entre Milan et Salerne, remporté à cette occasion par l’équipe milanaise 3-2 à domicile. De nombreuses années se sont écoulées depuis le match et les deux équipes ont beaucoup changé, mais nous pouvons affirmer avec certitude que Milan a beaucoup plus de chances de gagner même lors du match de samedi que Salernitana.

Résultat AC Milan – Salerne : 3-2

