AC Milan – La Spezia : pronostics, cotes et conseils pour votre paris

Pour le pronostic Milan – Spezia concernant le premier match du lundi 17 pour la 22e journée de Serie A, les Rossoneri accueilleront les Liguriens dans un match qu’ils pourraient remporter sans trop de difficultés. Au cours de cet article nous analyserons ensemble les astuces les plus intéressantes pour parier.

Milan – Spezia pronostics et conseils de paris sur le match

Milan – La Spezia : Prédiction 1×2 : Milan @ 1.30 – Goldbet

Milan occupe actuellement la deuxième place de la Serie A et est la seule équipe qui pourrait se rapprocher de la première place occupée par l’Inter. Avec un total de 15 victoires, dont les trois dernières consécutives, le Milan de Pioli devance nettement la Spezia, qui compte 12 défaites et 41 buts encaissés au total. Sur le même sujet : Juventus – Cagliari : pronostics, cotes et astuces. Le résultat le plus probable selon cette prédiction est donc une victoire pour les hôtes.

Prédiction – Total de buts – Plus de 2,5 @ 1,55 – Lottomatica

La Spezia est l’une des équipes qui a encaissé le plus de buts au cours de cette saison de championnat. En revanche, Milan possède la deuxième meilleure attaque de Serie A après l’Inter, et contre les Ligures, ils ont de bonnes chances de marquer un grand nombre de buts. Sur le même sujet : Paris SG – Club Bruges : pronostics et cotes. La cote pour plus de 2,5 paris sur le nombre total de buts dans le match est de 1,55 sur Lottomatica Better.

Pronostic – Auteur du premier but – Milan @ 1.28 – Eurobet

Lors du match aller du championnat, Milan avait marqué à Spezia avec Maldini dès les toutes premières minutes de jeu de la seconde mi-temps, s’assurant le premier but et un avantage qui dura jusqu’à la 80e minute. Ceci pourrez vous intéresser : Aston Villa – Manchester United : Prédiction, cotes et formations probables. La possibilité que l’AC Milan marque encore le premier but du match est cotée à 1,28 sur Eurobet.

Lire aussi : Udinese – Atalanta : pronostics, cotes et astuces Après avoir raté le match du jeudi 6 janvier, l’Atalanta et l’Udinese…

Les cotes Milan – Spezia sur le match

Chances pour le gagnant

Comme nous l’avons déjà décrit, Milan est donné comme favori par la prédiction Milan – Spezia et avec les trois points résultant de la victoire, ils pourraient se rapprocher encore plus de la première place de l’Inter. Une victoire signifierait une possible quinzième position pour Spezia à la place. Voyons les cotes sur les résultats possibles :

Quotas GG / GN

Lors du dernier match, Milan et Spezia ont réussi à marquer. Voici les cotes pour les paris Goal / NoGoal :

Buteurs de l’AC Milan

Enfin, vous trouverez ici les cotes sur les buteurs les plus probables de l’AC Milan :

Ces cotes peuvent être modifiées avant le début du jeu.

Voir l’article : Bologne (BFC) – AS Rome : pronostics, cotes et pronostics Mercredi 1er décembre à 18h30 Rome et Bologne seront sur le terrain…

Dernier résultat Milan – Spezia : un succès des Rossoneri

Lors du match aller de Serie A, Milan avait battu Spezia 1-2 à l’extérieur, s’imposant en termes de possession mais n’ayant réussi à marquer qu’en seconde période. Les buteurs ont d’abord été Maldini puis, après un nul momentané 1-1 grâce à un but de Verde, Brahim Diaz à la 86e minute.

Résultat Spezia – Milan : 1-2

Buteurs : Maldini, Verde, Brahim Diaz