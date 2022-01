AC Milan – Genoa CFC: Cotes, pronostics et conseils pour votre paris

Milan et Gênes s’affronteront le jeudi 13 janvier à 21h00 dans un match valable pour les huitièmes de finale aller de la Coupe d’Italie. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Milan vs Gênes.

Cotes et Astuces pour la Prédiction Milan – Gênes

Milan – Gênes Prédiction 1X2: Milan @ 1,30 – Eurobet

C’est aussi à Milan et Gênes d’affronter les premiers huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, avec les Rossoneri clairement en tête tant d’un point de vue technique, corporatif et pronostique, ce qui nous intéresse. Milan vient d’un moment spécial, car en plus d’être deuxième au classement du championnat à -1 de l’Inter, qui a un match à récupérer, ils viennent cependant de 3 victoires d’affilée en championnat avec le dernier match remporté contre Venise à la maison pour 0-3. L’une des meilleures attaques de la ligue, avec 46 buts inscrits en 21 matchs, qui affrontera l’une des pires défenses de Serie A avec 39 buts encaissés. On sait que Gênes ne traverse pas un bon moment, avec le nouvel entraîneur Shevchenko déjà en danger depuis le banc, étant donné que les résultats ne veulent pas arriver. Le pronostic pour ce match est clairement en faveur de Milan, vainqueur à 1h30 !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,65 – Lottomatica

C’est l’une des cotes les plus jouées concernant le nombre total de buts, toujours un excellent choix par de nombreux parieurs, qui dans ce cas, étant un match à élimination directe, l’Over 2.5 gagnera sûrement, étant donné à 1. Voir l’article : Liverpool – Newcastle : Pronostics et formations probables.70 ! Milan pourra très probablement marquer 3 buts, étant donné qu’il y aura peu de chiffre d’affaires de Pioli

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,70 – Goldbet

De l’avis de nos experts, une seule équipe pourra marquer les Rossoneri, la part No Goal étant dans ce cas donnée à 1,70 ! Un favori de divers parieurs. Sur le même sujet : Real Madrid – Athletic Bilbao: Prédiction et formations probables.

Lire aussi : Clermont Foot 63 – Nice OGC : Prédiction et formations probables Clermont et Nice s’affronteront dimanche 21 novembre à 17h00, dans un match…

Les meilleures cotes pour le match Milan – Gênes

Les cotes 1X2 sur le pronostic Milan vs Gênes

Les cotes de ce match sont fournies par Bet365 : Voir l’article : Newcastle NUFC – Manchester City : pronostic, compositions probables et cotes.

Les cotes Double Chance sur le pronostic Milan vs Gênes

Les cotes pour ce match sont fournies par Sisal :

Le nombre de buts sur le pronostic Milan – Gênes

Les cotes pour ce match sont fournies par Eurobet :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Voir l’article : Clermont – Lille LOSC : prédiction et formations probables Samedi après-midi, Clermont affronte Lille lors d’un match à domicile, valable pour…

Le dernier match joué par les deux équipes, le résultat Milan – Gênes

Le dernier match joué entre Milan et Gênes a eu lieu le 1er décembre 2021 en championnat, un match joué à Marassi à Gênes, et remporté par l’AC Milan à l’extérieur 0-3

Résultat Gênes – Milan : 0-3

Buteurs : Ibrahimovic, Messias (Double)