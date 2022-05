A genoux devant Mbappé, le PSG reconstruit son projet de A à Z !

Pour les beaux yeux de Kylian Mbappé, le PSG se plie en quatre. Après lui avoir offert des conditions de rêve pour prolonger son contrat, le club a entrepris des changements en profondeur. Personne n’est épargné, tous les étages sont concernés par le nouveau plan des Qataris.

La révolution à Paris est en marche !

Réclamée par les supporters, qui grondent depuis des mois pour que les choses changent, elle est clairement en train de s’organiser dans les entrailles du club parisien. Le départ de Leonardo est le premier acte d’un long chapitre qui pourrait s’écrire cet été. Et à la tête de tous ces mouvements, il y a un homme désormais incontournable, aussi bien sur le terrain qu’en dehors : Kylian Mbappé ! Pour prolonger son contrat, le Français a demandé des engagements forts. Et les Qataris tiennent parole en procédant à une remise en question intégrale du club.

Une toute nouvelle organisation

Pour remplacer Leonardo, le PSG a fait appel à Luis Campos.

Considéré comme un véritable dénicheur de talents, le Portugais est l’homme qui a construit le projet de l’AS Monaco (champion de France 2017) et du LOSC (champion de France 2021). Et la méthode Campos va désormais s’appliquer au PSG. Pour cela, une refonte complète de l’organigramme est en cours.

Mbappe aurait pu nous lâcher et rejoindre cette équipe en mode héros mais il a préféré rester dans son club de coeur au moment où on avait lu plus besoin de lui, il aura mon respect à VIE on t’aime trop @KMbappe pic.twitter.com/dGkkpJ3GSa — Ammar… (@AmmarAtal) May 28, 2022

Elle concerne l’ensemble des couches du PSG, qui va repenser son mode de recrutement, de scouting et son fonctionnement des équipes de jeune jusqu’à l’équipe première. Tout va changer et passer sous le contrôle de Luis Campos, le nouveau patron du club parisien. L’homme de confiance de Kylian Mbappé, qui a souhaité sa venue. Et Doha a immédiatement fait ce qu’il fallait pour lui confier les clés du club.

Mbappé le seul joueur qui a maîtrisé Courtois à la perfection

pic.twitter.com/WMAGYEXG0w — ⚜️ (@Alexis92__) May 28, 2022

Paris tente un vrai pari

Depuis que les Qataris sont à Paris, les reproches se concentrent principalement sur le fonctionnement interne du club. Le manque de cohésion entre les services, les clans et les passe-droits… Cette fois, le PSG dit stop. Et pour la première fois en une décennie de règne, Doha va tenter une vraie révolution. Un vent de changement qui va également concerner le vestiaire. Un nouveau coach va arriver, invitant ainsi Mauricio Pochettino à prendre la porte… Et l’effectif va s’assainir, avec des placards qui vont se vider. Exit les Kurzawa, Draxler et autre Icardi. Paris n’est plus une maison dorée où l’on prend son confortable salaire en profitant du bon temps. C’est un club qui se remet en cause et qui construit son avenir avec des choix forts.

Kylian Mbappé et Luis Campos en sont les deux premiers. Vivement la suite !