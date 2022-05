3 objectifs de Mbappé connus ; Qu’en est-il du Real ?

Kylian Mbappé, auteur de trois buts lors du match nul du PSG à Strasbourg (3-3) vendredi, se réjouit toujours de la fin de saison. L’attaquant français veut devenir le premier joueur de Ligue 1 à être à la fois meilleur buteur et meilleur passeur.

Et il en veut plus.

Alors que le PSG est officiellement champion de France depuis une semaine, Kylian Mbappé n’a pas l’intention de terminer la saison en roue libre. Il n’aimerait pas ça. L’attaquant français de 23 ans est ambitieux et vise désormais deux récompenses individuelles : meilleur buteur et meilleur passeur. Il a déjà été sacré meilleur buteur de Ligue 1 en 2019, 2020 et 2021 et est actuellement en tête du classement avec 24 buts.

Son doublé lors du match nul 3-3 contre Strasbourg vendredi en ouverture de la 35e journée lui permet de devancer Martin Terrier (21 buts) de Rennes et Wissam Ben Yedder (20 buts) de Monaco, ses deux principaux rivaux, qui affrontent respectivement Saint-Etienne et Angers ce week-end. Mbappé a non seulement fait trembler les filets à la Meinau, mais il a également fourni la passe décisive à Achraf Hakimi pour le deuxième but de Paris. Sa 15ème passe décisive de la saison.

“Nous ne devons pas nous priver.”

C’est plus que son coéquipier Lionel Messi (13 passes décisives). C’est aussi plus que Benjamin Bourigeaud (12) de Rennes ou Jonathan Clauss (10) de Lens. Le numéro 7 parisien est donc en passe de devenir le premier joueur à être meilleur buteur et meilleur passeur la même saison en Ligue 1. “Quand j’ai dit qu’on allait continuer à jouer, je me suis inclus. Bien sûr, c’est un objectif. J’ai toujours dit que si nous pouvons faire les deux, nous ne devrions pas nous priver de pouvoir. Il reste maintenant trois matches et je vais continuer à essayer d’aider mon équipe à gagner à chaque fois”, a-t-il déclaré après sa grande performance à Strasbourg.

Mbappé, qui est devenu à la fois un passeur hors pair et un attaquant incroyablement efficace, reste le principal responsable du 10e titre de champion de Paris, le huitième de l’ère QSI. Et ses trois prochains adversaires – Troyes, Montpellier et Metz – sont prévenus : il a encore faim.

C’est fait entre Kylian Mbappé et le Real Madrid !

La tension monte dans le dossier Kylian Mbappé. En coulisses, son entourage rencontre les dirigeants du PSG, ainsi que le Real Madrid, pour connaître leurs plans et prendre la meilleure décision. Comme le rapporte en exclusivité le 10Sport.com, le joueur de 23 ans a un accord moral avec le club espagnol, mais n’exclut plus une prolongation à court terme. Vendredi, les journalistes ont encore tenté leur chance en interrogeant l’attaquant sur son avenir au PSG« Mon entraîneur a parlé d’un avenir à Paris la saison prochaine ? Ah c’est bon… » , a déclaré Mbappé après le match contre le RC Strasbourg (3-3).

Mbappé aurait donné sa parole au Real Madrid entre février et mars…

Mais en Espagne, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est une affaire réglée. Selon les informations du journaliste Siro Lopez sur Gol TV, l’international français a un accord moral avec le Real Madrid depuis plusieurs mois. Le joueur a l’intention de jouer à la Casa Blanca la saison prochaine et devrait signer son contrat après le 21 mai, date de la fin du championnat de France. La mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, devrait se rendre à Madrid dans les prochains jours pour discuter de cette affaire.