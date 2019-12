MILAN: Cristiano Ronaldo est de retour à son meilleur impérieux.

L’attaquant de la Juventus a marqué deux fois dimanche pour aider les Bianconeri à s’imposer 3-1 contre l’Udinese en Serie A. Leonardo Bonucci a marqué l’autre but.

Ronaldo a également frappé le poteau tard.

C’était le quatrième match consécutif de Ronaldo, l’international portugais ayant connu un mois fantastique après n’avoir pas marqué en novembre.

La Juventus est revenue en haut du tableau, à égalité de points avec l’Inter Milan après un but tardif qui a vu les Nerazzurri s’en tenir à un match nul 1-1 à la Fiorentina.

La Juventus est au-dessus de l’Inter sur la différence de buts bien que le face à face soit le premier bris d’égalité à la fin de la saison.

« J’ai bien joué, mais la performance individuelle n’a pas autant d’importance que celle de l’équipe », a déclaré Ronaldo. « Nous devons continuer comme ça, nous entraîner de la bonne manière et faire de bonnes choses dans le jeu. »

L’entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri a commencé Paulo Dybala, Gonzalo Higuain et Ronaldo.

« En ce moment, les trois premiers se portent très bien », a déclaré Sarri. « Nous avons bien fait pendant un long tronçon, et aujourd’hui, nous pouvions nous permettre de jouer ce » trident « .

« C’est une solution extraordinaire, mais à garder à l’esprit à certains moments pendant les matchs et la saison. »

Il n’a fallu que neuf minutes à la Juventus pour ouvrir le score alors que Dybala a récupéré la passe de Bonucci depuis sa moitié de terrain et a poussé le ballon pour que Ronaldo tire dans le coin inférieur droit.

Malgré un certain nombre de chances, il a fallu à la Juventus jusqu’à la 37e minute pour doubler son score lorsque Ronaldo a ramené le ballon de Higuain à la maison.

Bonucci a pris la tête du troisième sur le coup de la mi-temps.

Udinese a marqué une consolation de temps d’arrêt grâce à Ignacio Pussetto.

ADOLESCENT RESCUER

L’adolescent Dušan Vlahović a marqué un superbe but en solo dans les arrêts de jeu pour éventuellement sauver le travail de l’entraîneur de la Fiorentina Vincenzo Montella et ajouter à la misérable semaine de l’Inter.

Vlahović, âgé de 19 ans, a couru de l’intérieur de sa moitié de terrain avant de frapper le ballon en face du but et dans le coin le plus éloigné.

Il a mis fin à une série de quatre défaites successives pour la Fiorentina.

« C’est un tirage important », a déclaré Montella. «L’équipe a fait un excellent match, perdre aurait été injuste. Il y avait un désir d’avoir une grande performance… C’était un grand objectif de Dusan. Je suis content pour lui, il ira loin car il a envie de travailler et de souffrir. Nous travaillons sur ce gamin. Je lui ai aussi fait confiance l’année dernière. »

C’est la troisième fois en quatre matches contre l’Inter que la Fiorentina marque un égaliseur de temps d’arrêt.

L’ancien héros de la Fiorentina Borja Valero avait marqué le premier but dans les huit minutes, rassemblant le ballon de Marcelo Brozovic et retournant Nikola Milenkovic avant de tirer dans le coin inférieur proche de près.

Valero, qui a rejoint l’Inter en 2017 après cinq ans à la Fiorentina et a les coordonnées de la ville tatouées sur son bras, n’a pas célébré et a plutôt levé le bras en s’excusant.

Lautaro Martínez pensait avoir doublé l’avance de l’Inter avec son sixième but en autant de matches, mais cela a été exclu car Romelu Lukaku avait été légèrement hors-jeu dans la préparation.

Le gardien de but à domicile Bartlomiej Dragowski a également réalisé un grand arrêt pour refuser Lukaku alors que l’Inter n’a pas réussi à rebondir après sa défaite à Barcelone et à devenir la seule équipe italienne à ne pas se qualifier pour les 16 derniers de la Ligue des champions.

« Tout comme contre Barcelone, nous avons obtenu moins que ce que nous méritions », a déclaré l’entraîneur de l’Inter, Antonio Conte. «C’est décevant car aujourd’hui, l’équipe a bien réagi après la défaite de mardi.

«C’est un processus de croissance et nous devons tous être patients, car nous ne sommes toujours pas dans les conditions pour gagner chaque match simplement parce que nous nous appelons Inter.»

AUTRES MATCHS

Hellas Verona a riposté de trois buts pour faire match nul 3-3 contre Turin.

Torino menait 3-0 après une heure, mais les trois remplaçants de Vérone ont marqué en 15 minutes pour assurer un point improbable.

L’Atalanta a été étonnamment battu 2-1 à Bologne, qui a fait expulser le défenseur Danilo à deux minutes de la fin.

L’Atalanta est resté sixième mais a perdu quatre points derrière les places de la Ligue des champions après que la Roma ait riposté d’un but pour battre Spal, 3-1.

Cagliari peut revenir en quatrième position s’il gagne à domicile contre la troisième place de la Lazio lundi.

Rafael Leao a frappé les boiseries deux fois tard mais l’AC Milan a fait match nul 0-0 contre Sassuolo.

