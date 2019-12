La cérémonie – organisée en partenariat avec le Dubai Sports Council – se déroule à Madinat Jumeirah le 29 décembre

La star de l’Atletico Madrid Joao Felix et les légendes du football Ryan Giggs et Miralem Pjanic seront parmi les footballeurs vedettes présents à la 11e cérémonie annuelle des Dubai Globe Soccer Awards, ont annoncé mercredi les organisateurs.

La cérémonie – organisée en partenariat avec le Dubai Sports Council – se déroule à Madinat Jumeirah le 29 décembre.

Quatre joueurs ont été présélectionnés pour le prix très convoité du meilleur joueur masculin de l’année: Cristiano Ronaldo de la Juventus, Lionel Messi de Barcelone et Virgil van Dijk et Mohamed Salah de Liverpool.

Parmi les autres invités à l’événement, citons la star du football anglais Lucy Bronze, qui a conduit le club français de l’Olympique Lyonnais à la victoire en championnat féminin plus tôt cette année. Elle est nommée meilleure joueuse de l’année.

Parmi les autres participants confirmés figurent l’ancien joueur de Manchester United Mikael Silvestre, Romelu Lukaku de l’Inter Milan, le directeur de l’équipe nationale française Didier Deschamps, l’entraîneur de la SS Lazio Simone Inzaghi, Sara Gama de la Juventus et Amandine Henry de l’Olympique Lyonnaise.

Les gagnants seront choisis par le jury du Dubai Globe Soccer, un panel d’experts de premier plan, dont Fabio Capello, Antonio Conte, Eric Abidal et Luis Figo.

La veille des salles, le Dubai Sports Council organisera la 14e édition de la Dubai International Sports Conference, où les conférenciers seront des propriétaires de clubs, des entraîneurs, des joueurs et des sponsors.

ITP Live est un partenaire stratégique de l’événement, aux côtés du titre Koora. Les autres supporters incluent 7tickets, Al Nabooda, Audi, Emirates, Hublot, Infront, Lavazza, Abu Dhabi Media et Dubai Sports Channel.

Jusqu’à présent, les organisateurs ont dévoilé les finalistes de huit des 15 prix qui seront décernés dans la soirée:

Meilleur joueur masculin de l’année Finalistes: Cristiano Ronaldo de la Juventus FC, Lionel Messi du FC Barcelone et Virgil van Dijk et Mohamed Salah du Liverpool FC.

Meilleure joueuse féminine de l’année: Alex Morgan et Megan Rapinoe de l’équipe nationale américaine de football, aux côtés de Lucy Bronze et Amandine Henry de l’Olympique Lyonnais.

Meilleur entraîneur de l’année Finalistes: Erik Ten Hag de l’AFC Ajax, Fernando Santos du Portugal et Jurgen Klopp de Liverpool F.C.

Meilleurs finalistes du Revelation Player: Erling Haaland, attaquant du club de football autrichien Red Bull Salzburg et de l’équipe nationale de Norvège; Jadon Sancho qui joue pour le Borussia Dortmund d’Allemagne et l’équipe nationale d’Angleterre; Joao Felix du club espagnol de l’Atlético Madrid qui joue également pour l’équipe nationale du Portugal; et Anssumane « Ansu » Fati Vieira qui joue comme ailier gauche pour le club espagnol du FC Barcelone.

Meilleur finaliste directeur sportif: Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (FC Barcelone), Igli Tare (S.S. Lazio) et Marc Overmars (AFC Ajax).

Prix ​​du meilleur partenariat de l’année par les finalistes de SportBusiness: FC Barcelone et Beko; Liverpool fc. et Standard Chartered; et Manchester City F.C. et SAP.

Kooora – Finalistes du prix du meilleur joueur arabe: Abderazak Hamdallah (Al-Nassr FC, Arabie saoudite), Akram Afif (Al Sadd SC, Qatar), Salem Aldossari (Al Hilal SFC, Arabie saoudite), Tareq Hamed (Zamalek SC, Égypte) et Youcef Belaili (Al-Ahli Saudi FC , Arabie Saoudite)

Kooora – Meilleurs finalistes du Arab Club Award: Al Hilal SFC et Al-Nassr FC d’Arabie saoudite; Tunisie Espérance ST, Maroc Wydad AC et Égyptien Zamalek SC