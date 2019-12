Le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a exclu de faire un pas pour Paul Pogba dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’avenir du milieu de terrain Man Utd à Old Trafford reste incertain après que la spéculation l’a lié à un retour aux géants de la Serie A cet été.

Pogba a également été courtisé par le Real Madrid, mais est resté à United malgré que son agent Mino Raiola ait fait pression pour un transfert.

Le Français est proche d’un retour à l’action blessé depuis fin septembre, mais Paratici est certain que la Juve ne fera pas d’offre le mois prochain.

« Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, nous avons une équipe très compétitive et complète », a déclaré Paratici. « Nous avons Emre Can et nous avons Khedira qui reviendra, nous n’avons donc pas l’intention d’opérer sur le marché. »



(Image: Action Images via Reuters)

Le même jour, le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a fait part de son empressement à accueillir Pogba dans la première équipe.

Pogba n’a réussi que six apparitions dans toutes les compétitions cette saison, et s’est remis en état d’une blessure à la cheville gênante, bien que Solskjaer ait exclu tout espoir de sa part lors du choc de jeudi avec l’AZ Alkmaar.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Solskjaer a déclaré: « Non, il est trop tôt. Il travaille dur pour se remettre en forme et j’espère que nous pourrons le remettre sur le terrain.

« Remettons-le en forme et de retour en forme. Il jouera des tas de matchs. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et nous avons hâte de le retrouver. »

Les commentaires de Paratici suggèrent également que la Juventus pourrait ne pas ajouter de renforts dans la fenêtre de transfert, ce qui pourrait stimuler la poursuite d’Erling Haaland par United.

L’attaquant du Red Bull Salzburg est sur le radar des deux clubs, avec le dépisteur United Marcel Bout présent pour leur défaite face à Liverpool mardi.

Les rapports suggèrent que Haaland a une clause de libération de 17 millions de livres sterling, que les Red Devils seraient désireux d’activer le mois prochain pour déclencher des négociations.