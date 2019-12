Les joueurs du pays le plus peuplé du monde ne pourront plus jouer en tant que milieu de terrain offensif des Gunners

La saga impliquant Mesut Ozil et le pays chinois continue de se poursuivre, l’homme d’Arsenal ayant maintenant été retiré des versions chinoises des franchises de jeux vidéo de football populaires FIFA et Pro Evolution Soccer.

Le meneur de jeu des Gunners s’est retrouvé au centre de la controverse diplomatique à la suite des commentaires qu’il a faits en ligne en décembre, qui ont suscité un certain nombre de réponses, à la fois en Chine et en Chine.

Et le dernier développement a vu sa ressemblance retirée du domaine de l’esport.

Pourquoi Mesut Ozil a-t-il été supprimé de FIFA 20 et PES?

La décision de supprimer Ozil des jeux intervient dans le sillage d’une décision prise par l’ancien international allemand dans lequel il se trouve dans la région nord-ouest du pays.

Il a été signalé qu’un grand nombre de membres de la minorité ethnique ont été placés dans des camps de détention, Ozil utilisant sa présence en ligne pour mettre en évidence ces informations.

Il a déclaré: «Le Turkestan oriental, la plaie saignante de la Oumma, résiste aux persécuteurs qui tentent de les séparer de leur religion. Ils brûlent leurs Corans. Ils ont fermé leurs mosquées. Ils interdisent leurs écoles. Ils tuent leurs saints hommes.

«Les hommes sont contraints de fuir et leurs familles sont obligées de vivre avec des hommes chinois. Les femmes sont obligées d’épouser des hommes chinois.

«Mais les musulmans sont silencieux. Ils ne feront pas de bruit. Ils les ont abandonnés. Ne savent-ils pas que donner son consentement à la persécution est la persécution elle-même? »

NetEase, la société qui fait la promotion de Pro Evolution Soccer en Chine, a choisi de retirer Ozil de sa franchise car ses commentaires sur le sort des musulmans ouïghours « ont blessé les sentiments des fans chinois et violé l’esprit d’amour et de paix du sport », ajoutant: « Nous ne comprends pas, n’accepte pas ou ne pardonne pas!

Arsenal, qui a des intérêts commerciaux en Asie de l’Est, a rapidement pris ses distances avec les commentaires d’Ozil, publiant une déclaration de leur part via Weibo (une populaire plate-forme de médias sociaux chinois) déclarant que les opinions de leurs joueurs ne représentent pas celles du club.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a également répondu à l’homme de 31 ans: «Je ne sais pas si M. Ozil est déjà allé personnellement au Xinjiang, mais il a été complètement trompé par de fausses nouvelles et de fausses déclarations ont influencé son jugement.

« Nous souhaitons également la bienvenue à M. Ozil pour qu’il vienne au Xinjiang s’il en a l’occasion, se promener et regarder autour de lui, tant qu’il a une conscience, est capable de distinguer le bien du mal et de respecter les principes d’objectivité et d’équité, il voir un autre Xinjiang. »

Mesut Ozil est-il supprimé de tous les jeux FIFA et PES?

Les fans d’Arsenal en dehors du pays le plus peuplé du monde seront heureux de savoir que le meneur de jeu star restera dans leurs jeux, à la fois dans l’équipe d’Arsenal pour les modes en ligne et hors ligne, et disponible pour tirer des packs dans la populaire « Ultimate Team » de la FIFA mode.

D’autres joueurs ont-ils été supprimés?

Le seul autre joueur à avoir été retiré de l’un des jeux – au moins temporairement – est Marco van Basten, qui a essuyé des tirs.

Le présentateur de Fox, Hans Kraay, interviewait l’entraîneur d’Héraclès Frank Wormuth en allemand, bien que sa maîtrise de la langue laisse à désirer aux yeux de l’ancien attaquant de l’Ajax et de l’AC Milan, qui a rétorqué: « Sieg heil, pas si beau, crêpe », ne réalisant pas qu’il était toujours en direct sur le microphone.

EA Sports a rendu la décision disponible en mode Ultimate Team de FIFA 20, déclarant: «Nous sommes au courant des récents commentaires de Marco van Basten. Nous espérons que notre engagement en faveur de l’égalité et de la diversité sera respecté dans tout notre sport.

« En tant que tel, nous suspendrons les articles Marco van Basten ICON d’être disponibles dans les packs, SBC et FUT draft jusqu’à nouvel ordre. »

Au cours des années passées, les seuls cas où les joueurs n’étaient plus disponibles dans le jeu étaient des tragédies réelles, comme la mort de l’ancien attaquant nantais Emiliano Sala, qui n’était plus disponible en packs après son décès.