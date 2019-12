Samedi dernier, Barcelone a battu Leganes 2-1 à l’Estadio de Butarque, dans un match très spécial pour le Barça et le défenseur sénégalais Moussa Wague. Ce n’était pas seulement la première apparition de Wague de la saison en Liga pour les géants catalans, mais c’était aussi son tout premier départ au Camp Nou. Se joignant à l’été 2018 pour jouer initialement dans le club du club, avant samedi, il avait déjà joué trois matchs sous Ernesto Valverde la saison dernière. Pour cette campagne, il est devenu une partie intégrante de la première équipe, arborant le numéro 16 qui était porté dans le passé par des joueurs de Barcelone légendaires tels que Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Eusebio et Guillermo Amor, entre autres.

”Wague est prêt à jouer et il l’a déjà fait la saison dernière. La raison pour laquelle il est dans l’équipe est parce que nous pensons qu’il a ce qu’il faut pour relever des défis tels que jouer contre Leganes », a déclaré Valverde lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Il l’a en effet prouvé, et après un été atypique au cours duquel il a mené son équipe à la deuxième place de la Coupe d’Afrique des Nations, il a finalement pu prendre un départ pour son équipe, jouant les 90 minutes entières à l’arrière droit. Barcelone. »

Compte tenu de son âge – il a récemment eu 21 ans – il ne serait pas injuste de suggérer que la carrière de Wague vient juste de décoller. Cependant, si vous creusez dans son passé, il a surmonté les obstacles avec la facilité d’un pro chevronné. « Quand j’avais six ans, nous avons joué pieds nus avec le ballon sur lequel nous pouvions mettre la main », a expliqué Wague aux médias du club de Barcelone. « Juste en ayant un morceau de cuir rond, nous serions heureux. Ou en plastique ou quoi que ce soit (…) parce que j’ai commencé à jouer sans bottes, cela m’a aidé à améliorer ma technique et à avoir les pieds durs. »

L’éclaireur qui l’a découvert, Xavi Gisbert, a récemment fait un retour sur l’époque où il a été repéré, dans une interview accordée au journal espagnol La Vanguardia: «C’était un petit champ de sable de plage, c’était injouable. Un grand nombre des 140 enfants sélectionnés pour le procès ont joué pieds nus, la plupart avec des chaussures de plage en caoutchouc que vous aviez l’habitude de voir dans les années 70, d’autres avec des bottes à la main inappropriées, du genre qui se transmettent entre frères jusqu’à ce qu’ils soient totalement portés. »Dans cet environnement à Bignona, au Sénégal, diamétralement opposé à ce que La Masia peut offrir à Barcelone, c’est là que le talent de Wague a commencé à s’épanouir quand il était enfant.

Et il a prospéré. Suite à cela, à 14 ans, il a été sélectionné pour jouer à l’Aspire Academy, à Saly, au Sénégal. « Le jour des procès, je ne voulais pas y aller parce que j’avais peur de manquer l’école et mon père m’aurait dit », a rappelé Moussa, très proche de sa famille.

« Parfois, on me pose des questions sur mon idole d’enfance … Mais la vérité est que ma seule idole était mon père », reconnaît-il.

C’est à Saly, à 400 kilomètres de son domicile, et avec deux entraînements par jour dans les installations de pointe de l’Aspire Academy, que le prodige sénégalais a commencé à passer à la vitesse supérieure dans son développement de footballeur. C’est également là qu’il s’est converti à une position d’arrière droit, après avoir déjà joué en tant que milieu de terrain défensif.

En un peu plus de trois ans, il avait déjà fait le saut en Europe pour jouer pour la KAS Eupen en première division belge, bien qu’il n’ait fait ses débuts qu’à l’âge de 18 ans.

Son entraîneur était Claude Makelele, vainqueur de la Ligue des champions, avec qui il a appris à « être un guerrier ». C’est en Belgique que Wague a été appelé dans l’équipe nationale sénégalaise, avec laquelle il a représenté sa nation à la Coupe du monde 2018. en Russie.

C’était une génération en or pour le football de son pays.

«C’est ma famille», reconnaît Wague. «J’ai mes routines, surtout avant les matchs.

Nous mangeons nos plats traditionnels comme la thieboudienne, notre plat national à base de riz et de poisson, nous dansons pour faire baisser la pression, nous prions ensemble… Certains d’entre nous sont musulmans et d’autres chrétiens. Mais cela n’a pas d’importance.

Nos prières demandent la même chose et nous sentons que nous sommes unis vers un objectif commun. »

En Russie, ils ont été la première nation de l’histoire à être éliminée par la règle du fair-play, car ils ont ramassé plus de cartons jaunes que leurs rivaux directs, le Japon.

Pourtant, Wague a eu le temps de laisser sa marque en phase de groupes: avec son but face au Japon, il est devenu le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde, à 19 ans et 263 jours. C’était le timbre idéal pour entreprendre une carrière marquée par la précocité et, sans qu’il le sache à l’époque, c’était l’objectif le plus important de sa vie, celui qui avait servi de tremplin pour sceller son transfert à Barcelone peu après le tournoi. .

Ce fut l’aboutissement d’un voyage du Sénégal à la Liga, en passant par la Belgique et la Russie.

C’était la carrière de Wague jusqu’à ce qu’il rejoigne l’un des clubs les plus forts du monde, dans la meilleure ligue de la planète.

Ce faisant, il est devenu le vingtième Africain à représenter Barcelone, et le premier joueur sénégalais à le faire dans l’histoire.

Regarder d’autres stars africaines comme Samuel Eto’o, Seydou Keita et Yaya Touré avec Barcelone était un rêve pour lui quand il était jeune, et maintenant il joue pour les géants catalans aux côtés de joueurs comme Luis Suarez, Antoine Griezmann, Gerard Pique , Andre Ter Stegen et bien sûr Lionel Messi.

« Quand j’ai rejoint le club, je ne connaissais personne, pour être honnête. Eh bien, je les avais vus à la télévision bien sûr (…) Et j’ai découvert que ce n’étaient que des gens normaux. Enfin presque. Je n’ai jamais ressenti ce sentiment avec Messi. Je suis trop timide pour passer beaucoup de temps avec lui en ce moment, et s’il savait que j’avais sa chemise quand j’étais petit … Peut-être qu’un jour il me donnera une des siens, une vraie? «

« data-reactid = » 56 « > Wague a commenté avec nostalgie en juin. C’est pourquoi le match contre Leganes, dans lequel il a commencé, était si spécial pour le défenseur sénégalais. C’était vraiment un rêve devenu réalité, une autre étape importante dans une carrière pleine de triomphes, avec beaucoup d’autres à venir.

<p class = « canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm » type = « text » content = « LE SUPERBE EN-NESYRY MET LE BARCELONE DE WAGUE SOUS LE KOSH« data-reactid = » 77 « >LE SUPERBE EN-NESYRY MET LE BARCELONE DE WAGUE SOUS LE KOSH

« data-reactid = » 78 « > Le match entre Barcelone et Leganes a fait la une des Africains en dehors de Moussa Wague. C’est l’attaquant marocain de Leganes, Youssef En-Nesyri, qui a marqué l’une des meilleures frappes de la journée. Sa gauche- crieur aux pieds qui a survolé Ter Stegen a soulevé les supporters de Leganes à l’Estadio Butarque qui a vu les leaders de la ligue contre les cordes et a fait croire que c’était en fait Leganes en tête du classement. C’était le troisième but que l’international marocain avait marqué en les trois derniers matchs de LaLiga, preuve supplémentaire de la grande forme qu’il apprécie. C’est un patch violet opportun, car cette équipe de Leganes désormais dirigée par Javier Aguirre a besoin de points. L’autre Africain exposé était le centre nigérian Kenneth Omeruo, qui a commencé pour Leganes pour le deuxième match consécutif.