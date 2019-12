Bienvenue dans les grandes ligues.

Vous avez eu quelques jours pour laisser pénétrer la réalité – la réalité qu’il y a encore deux mois d’angoisse avant que votre équipe puisse prendre le terrain dans la compétition de clubs internationale la plus prestigieuse du football. Mais n’ayez crainte, il y a beaucoup à discuter jusque-là.

Voici la première partie d’une analyse en deux parties du Calendrier des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. La phase à élimination directe commence le 11 février.

Real Madrid contre Manchester City

Deux managers historiques, deux attaques incroyablement dynamiques et deux défenses dégoûtantes de qualité inférieure.

La couverture de cette confrontation sera à juste titre bousculée dans nos gorges, car il devient de plus en plus difficile de repérer la différence entre ces deux côtés dans leur forme actuelle. Real Madrid sous Zinedine Zidane a l’air et joue beaucoup mieux que le Real Madrid sous n’importe qui d’autre. Nous ne sommes éloignés que d’un an du moment où Zidane and co. a remporté cette compétition trois fois de suite, et il serait insensé de les compter même avec leurs défauts à l’arrière.

Mais la question ultime est la suivante: Man City peut-il enfin remporter la Ligue des champions? Les camions pleins d’argent dépensés jusqu’à présent ont abouti à un immense succès national – 13 trophées nationaux au cours des sept dernières années – mais se sont notoirement retrouvés en chagrin et en sortie de Ligue des Champions.

Pep Guardiola, le manager de Man City, sera le premier à vous dire que cette compétition est la priorité compte tenu de sa position en Premier League – troisième, 14 points derrière la première place. Nous connaissons leur attaque, mais comme Madrid, leur défense peut-elle résister au puissant prestige de Los Blancos?

Douteux. Madrid avance.

Borussia Dortmund contre PSG

Sur le papier, cette cravate est des hommes contre des garçons. Le PSG a, et a toujours eu, une équipe apte à une course profonde dans ce tournoi. Tout comme Man City, cependant, Le PSG n’a jamais remporté cette compétition et, avec des milliards dépensés ces dernières saisons, n’a pas encore atteint les demi-finales.

Ils ont tout le talent et l’expérience pour gagner la compétition avec Neymar et Mbappé en attaque et Thiago Silva et Thiago Silva en défense, mais ne dormez pas sur Dortmund.

Avec Marco Reus de retour et tirant sur tous les cylindres, Dortmund est à portée de main d’un titre national pour le moment. Ajouter Jadon Sancho et Thorgan Hazard au mélange, et vous avez l’une des unités d’attaque les plus meurtrières en Allemagne. L’équipe a également l’expérience et le courage de cette compétition pour donner au PSG une course pour son argent.

Compte tenu de tout ce qui précède, cependant, le PSG passe.

Chelsea vs Bayern Munich

Une revanche du La finale de la Ligue des Champions 2012 entre deux clubs décorés devrait être une perspective attrayante, non? Faux.

Le Bayern a régressé considérablement depuis son règne sur l’Europe au début de la décennie, et Chelsea ne peut pas battre Bornemouth à domicile en Premier League. Les deux clubs sont toujours à la recherche d’une identité cette saison, celle qui les catapultera dans le giron au pays et à l’étranger.

Le Bayern est l’équipe beaucoup plus talentueuse et expérimentée, mais la navigation de Chelsea à travers une phase de groupes difficile et ses points lumineux importants jusqu’à présent cette saison pourrait donner à l’équipe une chance de combattant. Il ne pourra pas ralentir Robert Lewandowski à partir d’un nombre ridicule de buts ou arrêter Serge Gnabry de se frayer un chemin sur le dribble, cependant.

Le Bayern passe.

Atlético Madrid contre Liverpool

Liverpool est absolument l’équipe à battre dans cette compétition. Il se trouve actuellement au sommet de la Premier League avec un Coussin de 10 points et n’a pas encore perdu un match.

Les champions en titre viennent de se faufiler après une victoire 2-0 lors du dernier tour de la phase de groupes contre le RB Salzburg, mais ce n’est un secret pour personne que les Reds ont l’équipe la plus équilibrée et la plus fluide du tournoi. La seule chose qui empêche Liverpool de passer au tour suivant est elle-même. Sa défense n’a gardé que deux draps propres lors de ses 10 derniers matches à domicile, ce qui est une bonne nouvelle pour un Atlético Madrid stagnant.

L’Atlético s’est uniquement concentré sur la manière de solidifier sa défense à tel point qu’elle a privé l’équipe de la capacité de marquer des buts. João Félix n’a pas été à la hauteur du battage médiatique, et le manager Diego Simeone ne trouve pas de solution pour le moment. L’Atlético a fait ce qu’il fallait pour traverser la phase de groupes, mais a lutté avec acharnement pendant de longues périodes contre de redoutables clubs comme la Juventus et le Bayer Leverkusen.

L’Atletico n’a vraiment aucune chance et Liverpool avancera avec aisance.

Spencer Golanka écrit pour Bear Bytes. Contactez-le à . Suivez-le sur Twitter à.