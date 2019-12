Jürgen Klopp a estimé que son équipe de Liverpool avait fait ‘exceptionnellement bien’ en réservant une place en finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec une victoire 2-1 sur Monterrey au Qatar mercredi.

Les Reds ont organisé une rencontre avec la tenue brésilienne Flamengo dans la pièce maîtresse de samedi après l’intervention tardive de Roberto Firmino au stade international de Khalifa.

Le n ° 9 a été présenté à la rencontre des quatre derniers à la 85e minute et a converti le centre de Trent Alexander-Arnold en temps de blessure pour assurer la victoire à Doha.

Naby Keita avait donné l’avantage à l’équipe de Klopp au début de la première mi-temps avant que la parité ne soit rétablie deux minutes plus tard grâce à l’égalisation de Rogelio Funes Mori.

Lisez la suite pour un résumé de la conférence de presse de Klopp après le match …

Sur une victoire durement disputée …

Je ne pense pas qu’il était possible d’être différent. La manière difficile que nous avons vue maintenant avec quelques matchs ici dans ce tournoi et, évidemment, chaque équipe est là pour représenter le pays, le continent, peu importe, et tout essayer pour réussir. L’adversaire ce soir a fait exactement la même chose, ils se sont bien battus. Nous avons eu des problèmes avant le match, nous savions que nous aurions aussi des problèmes dans le jeu, c’était clair. Mais je pense vraiment que les garçons ont fait exceptionnellement bien parce que nous avions tellement de choses étranges. C’était le milieu de terrain le plus offensif que j’aie jamais aligné dans un match de compétition, puis Hendo et Joe Gomez ensemble en tant qu’appariement au milieu de la mi-temps – la première fois qu’Hendo était au centre, quel match. Nous avons contrôlé le jeu pendant une longue période, puis ils sont venus avec le coup de pied arrêté. Avec le coup de pied arrêté, où il était clair que nous n’étions pas trop grands aujourd’hui, je pense que Funes Mori a marqué le but et généralement un joueur dans cette situation est hors-jeu lorsque vous jouez contre nous. Dans ce cas, il n’était pas hors-jeu – c’est une chose. Ensuite, des contre-attaques, de longues balles, des trucs comme ça, c’est ce qu’ils avaient et ensuite nous avons eu Ali dans ces moments, ce qui aide évidemment beaucoup, ou nous avons défendu d’une manière différente. Je suis vraiment trop content de la performance parce que je savais avant le match que ce sera vraiment dur et difficile et les garçons ont encore très bien fait.

Sur la qualité de Monterrey …

Je n’ai jamais douté de cela: pourquoi penser que le football européen prime sur tout ou quoi? Mais encore, un match ne suffit pas – vous ne pouvez pas juger un joueur après un match et vous ne pouvez pas juger une équipe après un match. Mais ils sont bons, j’ai vu dans le match contre Al Sadd déjà de bons joueurs, tout ça. Mais pour nous, nous étions, avec un nouveau line-up, vraiment dominant dans beaucoup de moments. Ce genre de changement qu’ils font de temps en temps – cinq à l’arrière, quatre à l’arrière – ne nous a pas causé trop de problèmes. Nous avons eu des moments de football sensationnels avec Naby et Mo, surtout lorsque nous avons passé le ballon. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous ne sommes pas ici pour montrer que l’Europe est plus forte que l’Amérique du Nord, le Mexique ou autre. Nous voulions juste gagner le match et toutes les autres personnes doivent juger.

Sur l’esprit et la détermination de son équipe …

Pour être honnête, j’avais vraiment peur du temps supplémentaire! J’étais donc plus qu’heureux quand Bobby a marqué ce but. Nous avons dû faire quelques changements parce que nous n’avions pas d’autres options, mais nous voulions d’autres changements pour la composition. Cela signifie que nous avons exclu Trent, Bobby et Sadio, ce qui nous donne alors l’occasion lorsque le jeu n’est pas décidé de prendre une décision. Que Bobby ait marqué le but est tout simplement merveilleux. Il est arrivé et a été immédiatement dans le match, de très bonnes situations – la passe pour Mo n’est peut-être pas assez claire mais il nous a beaucoup aidés. Sadio avec son pouvoir et tout ça, Trent traverse immédiatement dangereux, alors ça a aidé. Mais garder le cap fait partie de notre jeu. Bien sûr, vous ne pouvez pas planifier un objectif comme celui-ci, vous ne devez pas penser qu’il est impossible. Super, super but. J’ai vu le but mais pas que le ballon soit entré parce qu’il y avait tellement de joueurs entre les deux, je viens de voir la réaction du gardien de but opposé et il n’était pas trop content, alors j’ai commencé à célébrer. C’était vraiment, vraiment cool.

En jouant au Flamengo en finale …

Ce sera plus difficile à coup sûr, juste parce que c’est le prochain match et que nous devons maintenant récupérer nos os. Je ne sais pas exactement qui sera prêt pour le prochain match, alors nous verrons. J’ai vu le banc de Monterrey, il y avait comme 10, 15 joueurs dessus, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. La saison de Flamengo est probablement terminée, ils sont également là avec l’équipe complète. Nous devons juste récupérer le plus rapidement possible et nous préparer. Mais nous avons vu Flamengo, bien sûr, dans l’autre demi-finale et ce fut un match ouvert pendant une longue période. Nous verrons qui traite mieux avec les circonstances, qui a plus de bonnes décisions. Mais avec Jorge Jesus en tant que manager, bien sûr, il y a une influence européenne et c’est tout, mais le joueur lui-même a déjà de la qualité. S’il n’y avait pas d’entraîneur européen, ce serait déjà difficile. Avec Jorge Jesus, très, très expérimenté, très réussi à Portgual et maintenant au Brésil aussi, nous avons beaucoup de respect pour cela mais à la fin nous ferons de notre mieux et nous verrons comment cela fonctionnera.

Sur les performances de Keita, Mohamed Salah et Sadio Mane …

Tout d’abord, la passe pour le but de Naby était de Mo, il avait beaucoup de balles finales. La chance de Milner, le ballon venait aussi de Mo. Regardez, nous sommes tous des êtres humains et l’attention sur Mo Salah dans cette partie du monde est évidemment massive. Je pensais qu’il avait joué un jeu sensationnellement bon pour tout ce qui s’était passé. Lorsque vous sortez pour vous échauffer et que tout le monde vous regarde, je ne me sentirais pas trop à l’aise avec ça. Mais il a très bien agi, il a toujours été une menace, il a joué un très bon match. Jusqu’à la dernière minute, il était là pour les balles derrière. Oui, ils ont essayé de le défendre de temps en temps avec deux mecs et puis un autre avec un seul mec mais vraiment agressif, c’est comme ça que la vie est. Il doit faire face à cela et il peut le faire. Je suis vraiment très content du jeu de Mo. Sadio, je pense que je vous l’ai déjà dit, vous ne pouvez pas simplement pousser les mêmes joueurs tout au long de la saison. Nous avons la qualité avec Divock, surtout offensivement avec Divock et Shaq, nous devons donc l’utiliser et c’est ce que nous avons fait. Mais il était clair que nous avions l’opportunité de faire venir Sadio et Bobby. Maintenant, Sadio a joué peut-être 25 ou 30 minutes et Bobby peut-être 10 ou 15, donc bon, très bon pour nous. Naby, quel joueur – très décisif, super but, une autre chance. C’est sa force, dans les petits espaces il se sent assez à l’aise, donc ça nous aide beaucoup. Les courses en arrière alors que nous sommes déjà en haut du terrain, c’est une compétence exceptionnelle de sa part qu’il y va. Il a déjà marqué un but comme celui-ci, a eu une autre chance dans une situation similaire. Top jeu, vraiment content.

Sur ce qu’il attend de la finale de samedi …

Jeu difficile, un jeu vraiment difficile. Mais nous avons regardé le match, oui, j’en ai vu beaucoup et nous regarderons plus de matchs. Un jeu est important mais ce n’est pas tout. Nous serons un adversaire différent, bien sûr, mais c’est comme ça. Avec l’analyse, on fera demain à 17h je pense, donc quand on fait la vraie analyse alors je commence vraiment à penser au prochain adversaire. Pour le moment, tout ce que je pourrais dire maintenant serait basé sur un jeu, et je ne crois pas aux signes d’un jeu. Nous devons regarder deux ou trois matchs et c’est ce que nous allons faire. Ensuite, nous saurons quelle sera notre conclusion. À la fin, nous essayons de nous préparer pour un match vraiment difficile. À côté de notre hôtel avant le match, les fans de Flamengo ont célébré déjà avant leur match, ont fait la fête, ils ont évidemment quelques supporters pour eux. Pour eux, c’est important, pour nous, c’est important et nous devons voir qui gère mieux cette situation.

Sur la forme de but de Keita et son importance sur le côté…

Ce serait vraiment bien si le football était aussi simple: que nous réalisons que nous manquons de buts au milieu de terrain, nous le disons aux garçons et ils tirent des buts à partir de là… ce n’est pas comme ça. Nous avons une façon spécifique de jouer, j’aime vraiment à quel point c’est toujours évident, combien nous nous en tenons toujours à nos principes, à nos schémas, c’est vraiment important. Cela amène différents joueurs de différentes positions à marquer des positions. Naby est un joueur qui peut marquer des buts. Ce n’est pas le plus grand nombre de matchs qu’il a joué pour nous, mais il a déjà marqué beaucoup de buts, des buts importants aussi. Absolument génial comment il a fait ça aujourd’hui – et il y a tellement plus à venir. Peut-être que si vous connaissez Naby un peu plus longtemps, vous diriez: «OK, ça avait l’air vraiment bien mais il y a encore de la place.» C’est une excellente nouvelle pour nous.