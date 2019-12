Chelsea vs Lille

Chelsea a battu de justesse Lille 2-1 à Stamford Bridge grâce aux buts de première mi-temps d’Abraham et d’Azpilicueta. L’Ajax avait besoin de faire match nul ou de gagner contre Valence pour se qualifier pour les huitièmes de finale mais un but de Rodrigo était suffisant pour faire couler les Amsterdammers. L’Inter Milan a également perdu contre un club de Barcelone affaibli au San Siro après qu’Ansu Fati ait marqué un vainqueur tardif pour donner aux leaders de la Liga une victoire 2-1.

Chelsea a survécu à une peur tardive pour passer aux phases éliminatoires de la Ligue des champions avec la victoire sur Lille à Stamford Bridge.

L’équipe de Frank Lampard était en grande partie en contrôle total et a mis en place la victoire dont ils avaient besoin avec des buts en première mi-temps de Tammy Abraham et Cesar Azpilicueta.

Les nerfs de Chelsea ont été effilochés lorsque l’ancien attaquant Loic Remy en a retiré un pour Lille, mais ils ont réussi à boucler la victoire pour atteindre les 16 derniers après avoir terminé un groupe difficile à la deuxième place derrière Valence mais avant les demi-finalistes de la saison dernière, l’Ajax.

Abraham a marqué son 13e but de la saison après 19 minutes quand il a tourné dans le centre de Willian à bout portant tandis qu’Azpilicueta s’est dirigé depuis le coin d’Emerson 10 minutes avant la pause.

Lille, avec rien d’autre que de la fierté de jouer pour et avec une équipe très changée, a à peine menacé jusqu’à la fin de Rémy, mais Chelsea a vu la victoire pour terminer la première phase de son affectation en Ligue des champions.

Ajax vs Valencia

L’Ajax, demi-finaliste de la Ligue des champions la saison dernière, a été éliminé en phase de groupes alors que Valence progressait avec la victoire à la Johan Cruyff Arena.

Rodrigo a marqué le seul but à mi-chemin de la première mi-temps alors qu’il pénétrait dans le toit du filet grâce à la passe intelligente de Ferran Torres.

L’Ajax a désespérément poussé pour l’égalisation dont ils avaient besoin avec Lisandro Martinez et Hakim Ziyech forçant les arrêts tardifs du gardien de Valence Jaume Domenech.

Valence a fait expulser le défenseur Gabriel dans le temps additionnel pour affronter Dusan Tadic lors d’une finale très tendue à Amsterdam.

L’Ajax était à quelques secondes d’atteindre la finale de l’an dernier avant que la frappe de Lucas Moura sur blessure ne renvoie Tottenham à la finale.

Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt étaient parmi les stars de cette équipe à quitter l’été dernier et ils n’ont plus été les mêmes depuis.

Deux défaites à domicile – par Chelsea et Valence – et un match nul 4-4 à Stamford Bridge leur ont finalement coûté.

Valence passe en tant que vainqueur du groupe, avec Chelsea en deuxième position après leur victoire 2-1 sur Lille.

Inter Milan vs Barcelona

L’Inter Milan s’est retiré de la Ligue des champions mardi après que Ansu Fati, 17 ans, est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition en tirant sur un vainqueur tardif pour donner à Barcelone une victoire 2-1 à San Siro.

Les Italiens devaient égaler ou améliorer le résultat de Dortmund contre le Slavia Prague pour progresser, mais leur défaite couplée à la victoire 2-1 des Allemands a assuré une fin décevante à leur campagne UCL.

L’entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, a reposé Lionel Messi et plusieurs autres joueurs clés pour le voyage à Milan, ayant déjà obtenu la première place du groupe F, mais Carles Perez a placé les Espagnols en tête de ses débuts en Ligue des champions après seulement 23 minutes.

L’Inter a trouvé une bouée de sauvetage juste avant la mi-temps lorsque Romellu Lukaku s’est accroché à une mise à pied de Lautaro Martinez juste à l’extérieur de la surface et a battu le gardien du Barca Neto après que son puissant tir du pied gauche ait détourné un défenseur.

Les hôtes ont eu deux fois le ballon dans le filet en seconde période, mais les buts ont été à juste titre refusés pour hors-jeu. Et leur mauvais timing a été puni à trois minutes du coup de sifflet final quand Ansu Fati a frappé quelques secondes seulement après être entré en jeu – l’adolescent battant Handanovic de l’extérieur de la surface avec un pied droit sensationnel pour entrer dans l’histoire.

Le résultat a placé Barcelone en tête du groupe avec 14 points, tandis que Dortmund a terminé deuxième avec 10. L’Inter a terminé troisième avec sept points et Slavia a terminé avec deux points.