Alors que les derniers coups de sifflet ont conclu les derniers matchs de groupe de la nuit dernière, nous avons eu une idée plus claire de qui pourrait rencontrer qui lors de la prochaine Ligue des champions. Real Madrid, qui a terminé deuxième du groupe A, a de grandes chances de rencontrer l’un des quatre favoris au tour suivant – Liverpool, le champion en titre, Cristiano Ronaldo Juventus, Pep Guardiola’s Manchester City et Bayern Munich – clubs qui Madrid de Zidane se sont rencontrés auparavant dans la compétition. Le cinquième adversaire qui Los Blancos pourrait être opposé au tirage au sort de lundi est Red Bull Leipzig, sur le papier, une perspective moins formidable que d’être attiré contre l’un des quatre grands. Avec curiosité, Leipzig sont le seul club des cinq 16 derniers Madrid n’a jamais affronté en compétition européenne avec Zidane à la barre.

Liverpool

Madrid a eu raison de Liverpool dans ce qui était le dernier match de Zidane lors de son premier passage en tant qu’entraîneur – lors de la finale 2018 à Kiev. Buts de Benzema et Balle scellé le troisième titre consécutif de la Ligue des champions de l’équipe. Mais l’ambiance festive s’est rapidement dégonflée lorsque Cristiano a annoncé qu’il quitterait le club et Bale, fatigué de réchauffer le banc, a laissé entendre qu’il pourrait le suivre. Liverpool est un côté beaucoup changé maintenant, après que Jürgen Klopp ait renforcé sa défense avec des signatures de puissance Alisson et Virgil van Dijk. Depuis cette défaite à Kiev, les Reds n’ont été battus que deux fois – à Manchester City il y a presque un an et à Napoli de Carlo Ancelotti lors de la première journée.

Juventus

Le club Zizou est parti rejoindre Madrid en 2001 pour 72 millions d’euros. Zidane a éliminé son ancien club deux fois. La première fois en 2016-17, en finale à Cardiff. La Juve a été battue 4-1 dans ce qui était probablement le meilleur match de Zidane en tant qu’entraîneur en compétition européenne.

Leurs chemins se sont croisés contre la saison suivante lors de leur rencontre en quart de finale. Los Blancos a remporté le match aller à Turin 0-3 avec un coup de tête inoubliable de Cristiano qui a attiré une ovation de la foule locale. De retour au Bernabéu, a égalisé la marque avec des buts de Mandzukic et Matuidi. Madrid a reçu une pénalité de temps d’arrêt lorsque Benatia a été jugé pour avoir commis une faute sur Lucas Vázquez – malgré les protestations de la Juve. Cristiano se précipita de l’endroit. Ils se sont également renforcés depuis Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey et Adrian Rabiot rejoindre bien que les progrès des deux derniers ont été entravés par des blessures.

Bayern Munich

La version du football européen de Le classique – trois fois Zidane a été sur le banc de Madrid pour affronter le Bayern. La première fois en 2013-14 alors qu’il était assistant de Carlo Ancelotti. Madrid a remporté les deux manches de la demi-finale: Benzema marquant le seul but du match aller à domicile et 0-4 à Munich, avec Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo saisir quelques buts chacun.

Après avoir obtenu son diplôme sur le banc, il a battu les Allemands deux fois à l’Allianz Arena – tous deux par le même score, 1-2. Lors de l’édition 2016-17, le Bayern a perdu en temps d’arrêt après avoir égalisé au Bernabéu.

Un an plus tard, en 2017-18, l’équipe de Zidane a éliminé les Allemands lors de la demi-finale. Avec Madrid en tête du match nul 1-2 du match aller, de retour en Espagne, Benzema était sur la cible deux fois après Kimmich avait donné une avance aux visiteurs. James Rodríguez, prêté par Madrid, a porté le score à 2-2 à l’heure, ce qui constitue une dernière demi-heure nerveuse pour les supporters locaux.

Manchester City

C’est contre la ville de Pep Guardiola que Zidane a connu sa première demi-finale de Ligue des Champions en tant qu’entraîneur de Madrid. Les deux équipes ont joué un tirage au sort terne de 0,0 à Manchester, mais il n’y avait pas de concours dans le retour. Gareth Bale a envoyé madridistas en extase quand il a mis Madrid devant 21 minutes avec un tir qui a pris une déviation Fernando. C’était le seul but du match mais suffisant pour mettre Madrid en finale – contre ses rivaux de la ville, l’Atlético de Madrid. City n’a pas regardé son meilleur scintillant en Premier League, mais est sorti invaincu de la phase de groupes et a dominé leur groupe. La Ligue des champions est une priorité pour Guardiola car la ligue semble s’être éloignée.

Red Bull Leipzig

Le club allemand est le seul des cinq auxquels Zidane n’a jamais fait face. Effectivement, Leipzig est l’une des rares équipes qui Madrid ne s’est jamais rencontrée dans la compétition européenne. Ils n’ont été battus qu’une seule fois en phase de groupes – s’inclinant 0-2 à domicile face à l’Olympiqie de Marseille lors de la deuxième journée. Ils ont remporté la moitié de leurs matchs et ont tiré les deux autres pour prendre la tête du groupe avec 11 points d’avance sur Lyon.