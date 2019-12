Robert Lewandowski du Bayern célèbre après avoir marqué contre le Borussia Dortmund. (Photo: RONALD WITTEK, EPA)

CONNECTCOMMENTEMAILMORE

BERLIN (AP) – Robert Lewandowski a marqué deux fois contre son ancienne équipe pour aider le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, à se préparer pour le Real Madrid en battant le Borussia Dortmund 4-1 samedi.

Lewandowski a marqué avec un coup franc et un penalty pour porter son score à 25 buts en tête de la Bundesliga, dépassant son homologue de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

Cependant, Lewandowski a été contraint de partir avec une blessure apparente à l’épaule droite, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa forme physique pour Madrid lors du match aller de son quart de finale de Ligue des champions à Munich mercredi.

«C’est une ecchymose. Ce n’est pas si grave. Je vais bien me préparer pour mercredi », a déclaré Lewandowski.

L’entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti pensait déjà au choc de mercredi, laissant de côté le gardien Manuel Neuer et l’attaquant Thomas Mueller pour leur donner toutes les chances d’être en forme.

Dortmund, quant à lui, était privé de Marco Reus, Andre Schuerrle, Julian Weigl, Shinji Kagawa et Erik Durm, tandis que Lukasz Piszczek restait sur le banc, forçant l’entraîneur Thomas Tuchel à commencer le défenseur de 18 ans, Felix Passlack.

Franck Ribéry a tiré du côté de l’équipe locale pour un excellent départ, dynamitant la maison après que Philipp Lahm a envoyé le ballon, et le coup franc de Lewandowski a porté le score à 2-0 en 10 minutes.

Arjen Robben s’est rapproché à deux reprises et Lewandowski aurait pu en obtenir un autre avant que Raphael Guerreiro n’en retire un pour apaiser les craintes de Dortmund d’une déroute. Le dégagement bâclé d’Arturo Vidal est allé directement à Guerreiro et il a martelé le ballon dans le coin supérieur gauche.

Robben s’est de nouveau rapproché, puis a tiré un bon arrêt de Roman Buerki, avant que les tempéraments ne s’effilochent avec des appels de pénalité à chaque extrémité, et Lewandowski obtenant un coup de pied dans le visage de Marc Bartra.

Robben a finalement obtenu son but au début de la deuxième mi-temps, une copie des innombrables buts qu’il avait marqués auparavant en coupant de la droite avant de tirer avec sa botte gauche.

Le défenseur du Bayern Jerome Boateng a dégagé l’effort d’Aubameyang de la ligne avant que Lewandowski ne soit renversé par Buerki à l’autre bout. Il s’est dépoussiéré et a dûment marqué sur place avant d’indiquer le problème avec son épaule.

Le Bayern a maintenu son avance de 10 points avec six matchs à jouer.

Dortmund, qui accueille Monaco en Ligue des champions mardi, est resté quatrième après avoir échoué à capitaliser sur la défaite de Hoffenheim, troisième, à Hambourg. Les trois premiers se qualifient automatiquement pour la première compétition européenne.

SCHALKE 4, WOLFSBURG 1

La défaite de Wolfsburg a laissé le champion de Bundesliga 2009 inconfortablement proche de la zone de relégation après deux défaites consécutives.

Wolfsburg est resté un point à l’écart du danger avec seulement six matchs à jouer, tandis que Schalke a atténué ses inquiétudes concernant la relégation en passant au 10e, huit points d’avance.

LEIPZIG 1, BAYER LEVERKUSEN 0

Le remplaçant Yussuf Poulsen a marqué à la troisième minute du temps additionnel pour Leipzig afin de garder le cap pour une place automatique en Ligue des champions dès sa première saison dans l’élite.

Le capitaine de Leipzig Willi Orban a été expulsé à deux minutes de la fin, mais Emil Forsberg avait encore le temps de désigner le vainqueur de Poulsen.

«Vous pouvez sentir que nous croyons pleinement en nous-mêmes. Nous sommes maintenant en première position pour les derniers matchs », a déclaré l’entraîneur de Leipzig, Ralph Hasenhuettl. Son équipe est restée deuxième, à sept points d’avance sur Hoffenheim.

Plus de football:

.oembed-asset-link {border-bottom: 1px solid # e1e1e1; } .oembed-link-anchor {display: block; clarifier les deux; } p.oembed-link-desc {taille de police: 100%; couleur: # 666; poids de police: normal; marge: 0 14px 14px 14px; famille de polices: «Futura Today Light»; alignement du texte: gauche; hauteur de ligne: 120%; } .oembed-asset-link {border-bottom: 1px solid # e1e1e1; } .oembed-link-anchor {display: block; clarifier les deux; } p.oembed-link-desc {taille de police: 100%; couleur: # 666; poids de police: normal; marge: 0 14px 14px 14px; famille de polices: «Futura Today Light»; alignement du texte: gauche; hauteur de ligne: 120%; } .oembed-asset-link {border-bottom: 1px solid # e1e1e1; } .oembed-link-anchor {display: block; clarifier les deux; } p.oembed-link-desc {taille de police: 100%; couleur: # 666; poids de police: normal; marge: 0 14px 14px 14px; famille de polices: «Futura Today Light»; alignement du texte: gauche; hauteur de ligne: 120%; }

HAMBURGER SV 2, HOFFENHEIM 1

Après avoir battu le Bayern mardi, Hoffenheim est tombé sur Hambourg.

L’attaquant Bobby Wood a croisé Aaron Hunt pour marquer le vainqueur de Hambourg avec un quart d’heure à faire, soulevant le côté à quatre points de la zone de relégation après sa quatrième victoire consécutive à domicile.

COLOGNE 2, BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 3

Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2022, le gardien de Cologne Timo Horn a dû retirer le ballon de son filet après seulement 13 minutes. Horn en a concédé deux autres après la mi-temps, dont le vainqueur de la 80e minute du capitaine de Gladbach, Lars Stindl.

FREIBURG 1, MAINZ 0

Nils Petersen s’est converti à bout portant à 20 minutes de la fin de l’emploi de Martin Schmidt comme entraîneur de Mayence en danger après la cinquième défaite consécutive de l’équipe.

Seule différence de buts: garder Mayence hors de la zone de relégation, mais cela pourrait changer dimanche lorsque Augsbourg, qui compte également 29 points, se rendra au Hertha Berlin.

PHOTOS: huitième de finale de l’UEFA Champions League

FacebookMeilleur des huitièmes de finale de l’UEFA Champions LeaguePublier sur Facebook

Posté!

Un lien a été publié sur votre flux Facebook.

Bernardo Silva de l’AS Monaco célèbre une victoire sur Manchester CIty lors d’un huitième de finale de la Ligue des Champions. SEBASTIEN NOGIER, gardien de l’EPA Manchester City Willy Caballero bloque un tir au but de Monaco lors de la huitième de finale de l’UEFA Champions League au Stade Louis II de Monaco. VALERY HACHE, AFP / Getty Images Le gardien de l’Atletico Madrid Jan Oblak fait un arrêt lors de la huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen au stade Vicente Calderon de Madrid, Espagne. Daniel Ochoa de Olza, AP Marc Albrighton de Leicester City célèbre après avoir marqué le but de mettre son équipe 2-0 contre Sevilla FC au King Power Stadium. TIM KEETON, gardien de l’EPA Leicester City Kasper Schmeichel plonge pour sauver une pénalité prise par Steven N’Zonzi de Séville au King Power Stadium. Leicester a gagné le match, 2-0. OLI SCARFF, AFP / Getty Images Paulo Dybala de la Juventus marque un penalty contre le gardien de Porto Iker Casillas lors d’un match de l’UEFA Champions League au stade de la Juventus à Turin. GIUSEPPE CACACE, AFP / Getty Images Marco Verratti du PSG, a laissé des défis pour le ballon avec le Neymar de Barcelone lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, match de football retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint Germain. Emilio Morenatti, Christian Pulisic de AP Dortmund célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, match retour, match de football entre le Borussia Dortmund et le Benfica. Michael Probst, AP Barcelona joueurs célèbrent leur victoire à la fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions, match de football retour contre le Paris Saint Germain. Emilio Morenatti, Lukasz Piszczek de AP Dortmund, à gauche, et Luisao de Benfica vont chercher un en-tête lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, match retour, match de football entre le Borussia Dortmund et Benfica. Michael Probst, AP FC Barcelona joueurs célèbrent à la fin de l’UEFA Champions League ronde de 16 match de football retour FC Barcelona vs Paris Saint-Germain. Pau Barrena, AFP / Getty Images Le gardien de Benfica Ederson, à gauche, dévie un chaud de Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, match retour, match de football entre le Borussia Dortmund et le Benfica. Michael Probst, gardien de but de l’AP Paris Saint-Germain Kevin Trapp est assis sur le terrain à la fin de la ronde des 16 matches de football de l’UEFA Champions League FC Barcelona vs Paris Saint-Germain. Lluis Gene, AFP / Getty Images Christian Pulisic de Dortmund, à gauche, marque le deuxième but de son équipe devant le gardien de Benfica Ederson, à droite, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, match retour, match de football entre le Borussia Dortmund et le Benfica. Guido Kirchner, le milieu de terrain de l’AP Barcelone Sergi Roberto célèbre après avoir marqué le but vainqueur lors du huitième de finale de l’UEFA Champions League FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Pau Barrena, AFP / Getty Images L’attaquant de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang célèbre marquer un triplé, le but 4-0 lors de la huitième de finale de l’UEFA Champions League, match de football retour Borussia Dortmund v SL Benfica. John Macdougall, AFP / Getty Images Les joueurs de Dortmund célèbrent avec leurs fans après les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, match de football aller du Borussia Dortmund contre le SL Benfica. Patrik Stollarz, AFP / Getty Images Robert Lewandowski du Bayern célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué depuis le point de penalty lors de la huitième de finale de l’UEFA Champions League, match de football entre Arsenal FC et Bayern Munich. Andy Rain, le défenseur de l’EPA Real Madrid Sergio Ramos marque pendant le match de football de l’UEFA Champions League entre le SSC Napoli et le Real Madrid. Alberto Pizzoli, AFP / Getty Images L’attaquant d’Arsenal Alexis Sanchez prend un coup franc au cours des 16 derniers matches de football retour de l’UEFA Champions League entre Arsenal et le Bayern Munich. Ian Kington, AFP / Getty Images Le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos souffle un baiser après avoir marqué lors du match de football de l’UEFA Champions League entre le SSC Napoli et le Real Madrid. Filippo Monteforte, AFP / Getty Images Les supporters du Bayern lèvent une bannière pour se plaindre du coût des billets pour la journée de match en UEFA Champions League. Ian Kington, AFP / Getty Images L’attaquant de Naples Dries Mertens tente de marquer contre le Real Madrid Dani Carvajal et le gardien Keylor Navas pendant le match de football de l’UEFA Champions League entre le SSC Napoli et le Real Madrid. Alberto Pizzoli, AFP / Getty Images L’attaquant d’Arsenal Olivier Giroud réagit après avoir raté un tir au but lors de l’UEFA Champions League lors du dernier match de football retour entre Arsenal et le Bayern Munich. Ian Kington, AFP / Getty Images L’arbitre Cuneyt Cakir au cours de la ronde de 16 matches de football de l’UEFA Champions League entre le SSC Napoli et le Real Madrid. Ciro Fusco, Arturo Vidal de l’EPA Bayern célèbre après avoir marqué son quatrième but lors des huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League entre l’Arsenal FC et le Bayern Munich. Andy Rain, supporters de l’EPA Napoli au cours de l’UEFA Champions League ronde de 16 match de football retour entre le SSC Napoli et le Real Madrid. Cesare Abbate, Marko Pjaca de l’EPA Juventus célèbre après avoir marqué lors du match aller contre Porto. Francisco Leong, AFP / Getty Images L’attaquant de la Juventus Gonzalo Higuain lors du match aller contre Porto. Paulo Duarte, Joaquin Correa de l’AP Sevilla célèbre après avoir marqué lors du match aller contre Leicester. Cristina Quicler, AFP / Getty Images Sergio Escudero de Séville rivalise avec le milieu de terrain de Leicester City Marc Albrighton lors du match aller. Cristina Quicler, AFP / Getty Images Le Radamel Falcao de Monaco célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Monaco. Dave Thompson, AP, Sergio Aguero de Manchester City, célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Monaco. Dave Thompson, gardien de Manchester City AP Willy Caballero sauve un penalty de Radamel Falcao de Monaco lors de la huitième de finale de la Ligue des Champions. Martin Rickett, Javier Hernandez, de l’AP Leverkusen, réagit lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions de football entre le Bayer Leverkusen et l’Atletico Madrid. Marius Becker, Kevin Gameiro de l’AP Atletico et Omer Toprak de Leverkusen se disputent le ballon lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Bayer Leverkusen et l’Atletico Madrid. Marius Becker, Thomas Mueller de l’AP Bayern célèbre après avoir marqué le cinquième but de son équipe lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le FC Bayern Munich et Arsenal. Matthias Schrader, le manager de AP Arsenal, Arsene Wenger, couvre son visage lors du match aller de la huitième de finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le FC Arsenal. Sven Hoppe, Alexis Sanchez de l’AP Arsenal prend un coup de pied de pénalité lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League entre le FC Bayern Munich et Arsenal. Odd Andersen, AFP / Getty Images Lorenzo Insigne de Napoli célèbre après avoir marqué lors du match de football aller de l’UEFA Champions League de 16 entre le Real Madrid et le SSC Napoli. J.P.Gandul, Robert Lewandowski de l’EPA Bayern se dispute avec l’arbitre Milorad Mazic après un penalty lors de la huitième de finale de la Ligue des Champions entre le FC Bayern Munich et Arsenal. Matthias Schrader, arbitre de l’AP Damir Skomina montre un carton jaune au défenseur du Real Madrid Sergio Ramos lors de la huitième de finale de l’UEFA Champions League match de football entre le Real Madrid et le SSC Napoli. J.P.Gandul, Arjen Robben de l’EPA Bayern Munich réagit après avoir marqué le premier but lors du huitième de finale de l’UEFA Champions League entre le FC Bayern Munich et Arsenal. Christof Stache, AFP / Getty Images Le gardien de Napoli, Pepe Reina, sauve un tir lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, le Real Madrid CF contre le SSC Napoli. Javier Soriano, AFP / Getty Images Alexis Sanchez d’Arsenal réagit lors du huitième de finale de l’UEFA Champions League entre le FC Bayern Munich et Arsenal. Odd Andersen, AFP / Getty Images Cristiano Ronaldo du Real Madrid réagit lors du huitième de finale aller de l’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le SSC Napoli. Juanjo Martin, Edinson Cavani, de l’EPA PSG, célèbre le quatrième but du match de son équipe. François Mori, Marc Bartra de l’AP Dortmund réagit à côté de Luisao Armando Franca de Benfica, Edinson Cavani de l’AP PSG court et célèbre le quatrième but de son équipe tandis que le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen est sur le terrain. Michel Euler, Marc Bartra de AP Dortmund est affronté par Ljubomir Fejsa de Benfica. Francisco Leong, AFP / Getty Images Angel Di Maria du Paris Saint-Germain frappe un coup franc et marque. Philippe Lopez, AFP / Getty Images Sokratis Papastathopoulos de Dortmund réagit aux côtés de l’arbitre Nicola Rizzoli. Armando Franca, Edinson Cavani de l’AP PSG célèbre avec son coéquipier Adrien Rabiot. François Mori, Luisao de AP Benfica se bat pour le ballon avec Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund. Tiago Petinga, les joueurs de l’EPA PSG célèbrent après avoir battu Barcelone 4-0 lors du match aller des 16es de finale. François Mori, Neymar de l’AP Barcelone se bat pour le ballon avec Thomas Meunier du PSG. Francois Mori, gardien de l’AP Paris Saint Germain Kevin Trapp célèbre un but. Yoan Valat, EPA

Rejouer

Lecture automatiqueAfficher les miniaturesAfficher les légendesCONNECTCOMMENTEMAILMORE

Copyright 2017 The Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.