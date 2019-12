Avec un délicieux verre de bière froide dans les mains tôt lundi matin, j’ai attendu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, sachant très bien que ces stupides balles de ping-pong allaient donner à la Juventus un adversaire extrêmement difficile avec une trame de fond délicieusement dramatique. .

Est-ce que ça allait être un affrontement avec notre ancien manager rival Jose Mourinho et son équipe soudainement brûlante de Tottenham Hotspur? (Référence «obligatoire».) Ou peut-être que Cristiano Ronaldo allait faire un retour au Bernabéu contre les géants espagnols du Real Madrid? (Je serai bien si je ne revois plus jamais le milieu de terrain de la Juventus face à Casemiro.) Et qu’en est-il de Maurizio Sarri qui prend un vol pour le vieux Londres pour une réunion à Stamford Bridge? (Je ne comprends toujours pas comment les supporters de Chelsea ne considèrent pas son séjour là-bas comme un succès – la troisième place et un titre en Ligue Europa avec une formation pas très grande, allez! – mais je ne peux rien y faire. )

En fait, avant le tirage au sort, Lyon était, statistiquement parlant, l’adversaire le moins probable que la Vieille Dame aurait pu tirer, avec juste un tir à faire face au côté français. Pourtant, c’est exactement de cette façon que le cookie s’est effondré, que les récits et les histoires soient maudits.

Il n’y a pas d’autre moyen plausible de le faire: des cinq équipes que la Juve aurait pu tirer – Real Madrid, Chelsea, Spurs, Lyon ou Borussia Dortmund – l’équipe de Ligue 1 était de loin l’adversaire le plus facile. Il n’y a pas de rotation hipster ou d’inclinaison «en fait …» que vous pouvez donner à ce tirage. La Juventus s’est retrouvée dans une position extraordinairement chanceuse face à sans doute la pire équipe de la compétition le week-end dernier à Jeff Reine-Adelaide et, leur arme la plus meurtrière, Memphis Depay.

Sarri a plus de deux mois complets pour se préparer aux affrontements avec Lyon, et son équipe sera très fortement favorisée. Bien sûr, il s’agit de la Ligue des champions, et les choses sont toujours sujettes à ne pas se dérouler comme prévu.

Qui sont ces Français de toute façon et comment pourraient-ils battre la Juve?

Fait bizarre à propos de Lyon: Bien qu’ils occupent actuellement la huitième place en championnat – ce qui n’est pas génial, car la France craint – ils ne traînent que le Paris Saint-Germain en termes de différentiel de buts (bien que ce soit une différence de 30-11) . En d’autres termes, Lyon est meilleur que son classement ne l’indique.

Ils ont subi une multitude de défaites d’un but – sept en ligue seulement. C’est fou, et pas très différent des rappels proches de la Juve cette année, sauf que Lyon a été du mauvais côté de ces rappels. Ils ont cependant réussi à vaincre les dirigeants de la Bundesliga RB Leipzig en Allemagne (bien que ce fût le cas), et ils ont fait preuve de beaucoup de courage pour récupérer d’un déficit de 2-0 à Leipzig en France lors de la dernière journée de match pour sauver un Tirage 2-2.

Même avec Depay à terre, c’est une équipe assez talentueuse et passionnante à surveiller. Si les jeux entre ces deux équipes s’ouvrent, il y aura une tonne de compétences individuelles à afficher. Lucas Tousart, 22 ans, est le pitbull d’un milieu défensif, Houssem Aouar, 21 ans, peut faire les choses, Bertrand Traoré, 24 ans, menace de faire beaucoup de choses du côté droit de la terrain (couper, jouer des croix, relier), et Moussa Dembele, 23 ans, a joué un sacré bon deuxième violon à Depay avec neuf buts en championnat.

Ai-je mentionné qu’il s’agit d’une très jeune équipe?

Il y a du bon et du mauvais là-dedans, bien sûr, mais c’est le seul domaine où je ressens un peu d’hésitation. La Juventus est une équipe assez ancienne si vous n’avez pas vérifié la dernière liste, et avec Lyon ressentant déjà la rage croissante d’être négligée – ils auront deux mois pour entendre comment la Juventus va les dépasser et CR7 va marquer 673 buts – leur jeunesse ne fera que les rendre plus frénétiques sur le terrain. La Juventus va devoir prévoir d’absorber cette énergie et de revenir. La Vieille Dame doit être disciplinée avec des lignes défensives et placer les meneurs de jeu dynamiques de Lyon dans des positions impossibles.

La recette d’une victoire de Lyon sur 180 minutes est certes complexe et relativement farfelue, mais il n’est pas difficile d’imaginer une seule erreur de la Juventus menant à un but, un autre moment d’éclat d’Aouar et deux chances de botches d’Higuain qui envoient le premier jambe à un déficit pour la Juve, qui ne revient pas dans les 90 dernières minutes. Des choses plus étranges se sont produites.

Comment la Juventus devrait aborder les rencontres: facile

Rudi Garcia peut avoir plus de deux mois pour comprendre sa tactique sans Depay dans la formation, mais cela ne signifie pas qu’il a un joueur avec une valeur de remplacement égale. Le Néerlandais avait déjà inscrit 14 buts (9 en Ligue 1, 5 en Ligue des Champions) et a été un feu absolu. Garcia ne va pas saisir quelqu’un sur le marché des transferts de la même qualité, sinon il trouvera soudain une étincelle qui flamboie dans son équipe.

Si j’étais en charge de la Juventus, ce que je ne suis pas, j’adopterais probablement une approche assez conservatrice pour ce match; Lyon va faire des erreurs à l’arrière. Si la Juventus contrôle la possession et augmente la pression pas à pas comme nous l’avons vu les Bianconeri faire tant de fois en Serie A, ils devraient pouvoir compter sur les compétences de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain et la distribution de des personnages secondaires pour absorber l’énergie que Lyon apportera et riposter.

De mon point de vue, cela ne va pas être un affrontement où la Juventus devrait lancer d’énormes chiffres en avant, car la contre-attaque est un endroit où Lyon pourrait être dangereux. En fait, je pense que Sarri pourrait aborder Lyon exactement de la même manière qu’il l’a fait lors du dernier match de Ligue des Champions:

Nous avons attendu que le tempo et l’agression de Bayer Leverkusen chutent, alors quand Federico Bernardeschi a trouvé d’énormes espaces dans ce domaine, nous avons pensé que c’était le bon moment pour utiliser les trois ensemble.

Bien sûr, Lyon ne sera pas dans la même position à faire ou à mourir dès le premier coup de sifflet, mais ils vont avoir le foutre d’un outsider écrasant et les nerfs nerveux d’une équipe relativement inexpérimentée, donc je » J’attends quelque chose de similaire.

Tout bien considéré, la Juventus a en effet pris une énorme pause ici; il n’y a vraiment aucune autre façon de voir les choses – même avant la fermeture de Depay, c’est l’équipe que vous voudriez probablement voir.

Sarri a trois compétitions différentes (Supercoppa Italiana, Coppa Italia et Serie A), 11 matchs et plus de 60 jours entre maintenant et le vol court de Turin à Lyon pour le match aller, et il a beaucoup dans son assiette. Espérons que la bonne forme dont la Juve a fait preuve au premier semestre reste la tendance; si c’est le cas, la Juventus se rendra en quarts de finale de la Ligue des champions.