En bas, Toulouse espérera changer sa fortune en accueillant Monaco au Stadium Municipal mercredi.

Toulouse n’a récolté que 12 points en 15 matchs et reste enraciné dans le fond. Ils ont perdu les cinq derniers matches de championnat, ce qui signifie qu’ils sont à trois points de la sécurité. La dernière victoire de Toulouse en championnat était un résultat de 2-1 sur Lille. Yaya Sanogo et Max-Alain Gradel ont marqué pour Toulouse lors de cette victoire. Depuis lors, en cinq matches, Toulouse a concédé au moins deux buts dans chacun d’eux.

Aucune équipe de Ligue 1 n’a concédé plus de 29 buts à Toulouse cette saison. Toulouse a affronté Nantes dimanche et a succombé à une défaite de 2-1. Aaron Leya Iseka a marqué un penalty tardif, mais ce n’était rien de plus qu’une consolation à la fin. Kouadio Kone a été expulsé pour Toulouse en première période, ce qui a été un coup dur pour eux. Il s’agit du deuxième match consécutif où un joueur toulousain est expulsé. Steven Moreira a reçu ses ordres de marche la semaine dernière contre Marseille.

Efthymios Koulouris a été le meilleur buteur de Toulouse cette saison avec quatre buts à son actif. Les goûts de Gradel et Sanogo ont également contribué. Leur défense est l’aspect qui nécessite une amélioration majeure. Toulouse n’a gardé que deux draps propres cette saison, et tous deux sont revenus en août. Malgré leur mauvais parcours, l’écart à la 17e place n’est que de trois points. Une lourde victoire contre Monaco pourrait les voir sortir de la zone de relégation si d’autres résultats leur parviennent.

Monaco a stabilisé son navire après un début de saison précaire. Ils ont remporté six des neuf derniers matches toutes compétitions confondues. Monaco est désormais 14e, à trois points de la zone de relégation. Leur match contre le Paris Saint-Germain a été reporté ce week-end, et Monaco a un match en main sur la plupart des équipes.

Ils ont affronté Bordeaux lors de leur dernier match et ont perdu 2-1. Islam Slimani leur a donné l’avantage, mais Bordeaux a riposté pour remporter la victoire. Mais l’entraîneur Leonardo Jardim voit des côtés encourageants avec son équipe. Leur défense s’est améliorée, ce qui est un spectacle bienvenu. Monaco a gardé deux draps propres lors de ses quatre derniers matchs. Ils ont marqué 21 buts cette saison, ce qui n’est surpassé que par deux équipes dans toute la ligue.

Monaco a dominé Toulouse récemment, et il est invaincu lors des cinq dernières rencontres. Pendant ce temps, Monaco a remporté trois fois, en tirant les deux autres. Leur dernier match était une victoire 2-1 en faveur de Monaco. Un résultat similaire serait agréable pour Leonardo Jardim.

Toulouse vs Monaco Prediction

Monaco entrera dans le match comme favori pour le gagner. Toulouse est sur un mauvais parcours et il n’en aura pas assez pour battre Monaco. Les deux camps devraient marquer et le total des buts sera supérieur à 2,5 dans le match. Mais Monaco marquera plus pour obtenir les trois points mercredi.