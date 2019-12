Cristiano Ronaldo n’a peut-être pas atteint la couronne du Ballon d’Or 2019, terminant troisième derrière Lionel Messi et Virgil van Dijk, mais il reste l’un des plus grands joueurs à avoir touché le ballon cette décennie. À l’approche de 2020, nous revenons sur les meilleurs moments de la superstar portugaise qui resteront gravés dans l’histoire.

# 5 Quatre ballons d’Or gagnent

L’une des nombreuses choses qui se démarquent au sujet de Cristiano Ronaldo est ses multiples victoires au Ballon d’Or. CR7 a un total de cinq de ces récompenses à son nom, dont quatre entre 2010-2019.

Après avoir remporté son premier Ballon d’Or en 2008 avec Manchester United, Ronaldo a poursuivi son bon travail au Real Madrid, remportant le célèbre trophée en 2014, 2014, 2016 et 2017.

Connaissant la détermination et le courage de cet homme, il serait naïf de l’exclure déjà de la course au Ballon d’Or 2020.

# 4 «That» coup de tête

Cet homme ne cesse de nous étonner. Juste au moment où il semblait que Ronaldo ralentissait et n’était peut-être pas tout à fait au niveau où il était, il a produit un moment de magie.

Il est venu en quart de finale de l’UEFA Champions League (UCL) en 2018, lorsque Madrid devait gagner contre une équipe acharnée de la Juventus pour se qualifier pour les quatre derniers.

Comme d’habitude, Ronaldo est intervenu et a produit une masterclass sur deux jambes qui s’est terminée de la manière la plus douce possible. Lors du match aller à Turin, la Juve a gagné 3-0 grâce à un monde absolu du joueur de 34 ans qui a même laissé Zinedine Zidane à bout de souffle.

D’une manière ou d’une autre, Ronaldo a réussi à s’élever dans les airs et à tourner son corps pour botter le ballon devant Gianluigi Buffon, et avoir l’air bien en le faisant. Cela reste l’un des moments les plus emblématiques de la décennie et serait un précurseur de futurs événements.

# 3 Son coup de choc à la Juventus

Et cet objectif nous y amène. Qui aurait cru? À l’été 2018, Ronaldo a choqué le monde en annonçant qu’il allait rejoindre la Juventus de manière permanente, quittant le Real Madrid après près de dix ans de service.

Mais c’est le but aérien contre les géants italiens qui aurait fait comprendre à l’attaquant superstar que c’était le meilleur club pour lui. Les supporters de la Juve ont applaudi le but, et les joueurs étaient en admiration devant lui, et c’est cette combinaison, ainsi que l’argent impliqué, qui a finalement conduit à ce transfert.

Après une première saison exceptionnelle à Turin, la course est maintenant lancée pour Ronaldo pour aider la Juventus à redevenir championne d’Europe.

# 2 Quatre victoires à l’UCL avec le Real Madrid

Si vous demandez aux footballeurs modernes qui jouent en Europe quel est leur rêve ultime, il y a de fortes chances qu’ils répondent: mettre la main sur le trophée UCL une fois dans leur carrière. Cet homme l’a fait cinq fois. Laissez cela pénétrer.

Après avoir remporté la compétition continentale avec Manchester United en 2008, Ronaldo est devenu le catalyseur d’une période de domination européenne pour le Real Madrid, conduisant Los Blancos à remporter le trophée quatre fois en cinq ans.

Ronaldo a quitté Madrid avec de bons souvenirs, et surtout, des médailles de vainqueurs de l’UCL en 2014, 2016, 2017 et 2018. Wow.

# 1 Menant le Portugal à la gloire de l’Euro 2016

Si vous avez demandé à Ronaldo avant 2016 quel était son seul regret, il y a de fortes chances que cela ait quelque chose à voir avec le succès de son équipe nationale, le Portugal. Tout a changé à l’été 2016.

Le Portugal était de gros outsiders qui ont réussi à se qualifier pour la finale de l’Euro 2016 contre une équipe française dominante, mais soutenu par l’expérience d’un Ronaldo blessé, qui a combattu jusqu’à la fin.

Le fils et capitaine préféré du Portugal a été contraint de se blesser à la 25e minute, et le destin et la tristesse se sont installés pour les supporters portugais, mais leur équipe a été encouragée en prolongation par nul autre que CR7 depuis les lignes de touche.

Cela a fait des merveilles car Eder a fracassé une frappe à longue distance dans le fond du filet en prolongation et le Portugal avait réalisé l’impossible. Ronaldo était émotionnel, mais un homme heureux, et a levé la Coupe Euro avec une joie extraordinaire peu de temps après.